Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 20

Malhação

Mitsuko fica impressionada com o conhecimento de Anderson no restaurante, e Tina se alegra. Lica convida Felipe para sair. Keyla decide dar o telefone de Deco para Roney. Tato pensa em Keyla. Mitsuko reclama do namoro de Tina. Das Dores tenta ajudar Tato a voltar a cozinhar. Lica fica animada com a notícia de que Bóris vai jantar em sua casa. Telma avisa a Tina que a mãe delas quer levá-las ao shopping. Mitsuko procura a mãe de Anderson no hospital. Tato treina com Felipe. Keyla, Benê, Lica, Tina e Ellen discutem os assuntos que irão abordar no canal de internet. Mitsuko sugere a Nena que se unam para separar Anderson e Tina. Roney tenta falar com Deco por telefone, mas desiste ao vê-lo chegar à lanchonete.

Novo Mundo

Cecília decide vender a joia que ganhou de sua mãe para ajudar Libério no jornal. Liu não acredita que Anna saiba a localização do Galeão Espanhol. Tibiriçá elogia os feitos de Piatã como Pajé. Hassan tenta obrigar Elvira a contar onde Thomas esconde seus tesouros. Bonifácio teme que a Constituição seja aprovada. Domitila encomenda a cópia de suas joias. Libério discute com Cecília. Diara ofende Greta e Wolfgang desconfia. Licurgo encontra a escritura da taberna. Pedro obriga Peter e Bonifácio a fazerem as pazes. Domitila finge desmaio para não sair com Dom Pedro. Cecília desabafa com Amália. Joaquim tenta fazer Quinzinho falar. O Barão de Marescal e outros aliados exigem que Leopoldina se posicione contra a Constituição.

Totalmente Demais

Germano pede a Jonatas o endereço da família de Eliza. Carolina pensa em novas formas de afastar Eliza do concurso. Eliza se decepciona com Jonatas quando o rapaz lhe pede o endereço de sua família, ignorando seu passado com o padrasto. Dino finge que perdoou Eliza e sugere a Gilda que toda a família viaje para o Rio de Janeiro para torcer pela menina. Dino combina com Peçanha uma forma de colocar Eliza na cadeia e roubar o dinheiro do concurso. Max avisa que a próxima prova do concurso será um ensaio nu, e Eliza se recusa a fazer as fotos.

Fina Estampa

Griselda e René se tratam com frieza e acertam a venda do Brasileiríssimo. Tereza Cristina pensa em colocar Pereirinha no lugar de seu ex-marido. Griselda sofre ao contar para Celeste sobre a conversa que teve com o ex-namorado. Paulo é irônico ao falar com Esther durante uma reunião. Patrícia e Vanessa prometem apoio uma à outra.

Antenor não consegue parar de pensar na conversa que teve com a mãe. Quinzé tira satisfações com Teodora e os dois acabam dormindo juntos. Chiara convida Letícia para jantar. Quinzé promete ficar com Teodora se ela revelar onde conseguiu seu dinheiro. Zuleika finge ser amiga de Edvaldo. Wallace cumprimenta Dagmar no Tupinambar. Tereza Cristina busca Renê Junior na casa de Leonardo. Griselda vai ao Tupinambar e troca olhares com Guaracy.

RECORD

Escrava Isaura

Rosa se contradiz diante do Sargento e do Comandante. Isaura lamenta para Malvina que provavelmente ela será a condenada, mesmo sendo inocente. Flor-de-Lis aparece na delegacia para ver o Sargento. Ao ver Henrique, pede para seu amado que o prenda. Malvina se acalma e pede desculpas para Isaura, lhe dizendo que ela realmente não é culpada. Tomásia e Miguel vão ao local do crime tentar descobrir alguma pista. Álvaro suspeita que Malvina seja a culpada. Bernardo decide levar os quilombolas para o garimpo como forma de assegurar seu terreno de trabalho e renda. João e Joaquina pressionam Belchior que se irrita com uma raiva monstruosa. João começa a suspeitar dele. André e Rosa são interrogados pelo comandante Santana.

Rosa se contradiz diante do Sargento e do Comandante. Miguel suspeita que Belchior possa estar sendo ameaçado pelo assassino. Cel. Sebastião sai para falar com Serafina sobre seu depoimento a favor de Helena. Geraldo questiona Malvina sobre a morte de Leôncio. Malvina nega ser culpada. Branca sente dores na barriga. Estela quer chamar Diogo, mas Branca não deixa. Rosa não quer saber de Isaura. Acredita que sua carta de alforria não existirá mais. Gabriel confessa a sua mãe que possui um verdadeiro afeto por Perpétua e que é correspondido por ela também. Gioconda é contra o amor dos dois. Álvaro e André conversam sobre o assassinato. Álvaro desconfia de André, pois na verdade eles não estiveram sempre juntos.

Jesus

Jesus pede para Jairo levá-lo até a menina. Maria fala sobre Tiago Justo com Deborah. Asisa descobre que Jairo procurou Jesus. Herodíade diz que a vida de Longinus está nas mãos de Salomé. Joana se prepara para entregar o presente a Antipas. Maria Madalena elogia Lázaro. Pilatos questiona Ami. Herodíade diz que Salomé deverá obedecê-la para salvar a vida de Longinus. Joana diz que chegou a hora do seu presente. Edissa toca as vestes de Jesus e Ele a questiona. Joana presenteia Antipas com a água do rio Jordão. Jesus diz que fé de Edissa a curou. Chaya chora a morte de Talita. Pilatos diz que Ami será punido de acordo com a leis romanas. Jairo pede a ajuda de Jesus, mas Chaya avisa que Talita está morta. Jesus diz para ele ter fé.

Herodíade presenteia o marido com um anel e diz abrir mão de seu desejo. Ela entrega uma bebida para Salomé. Pilatos condena Ami à crucificação. Cornélius e Goy se hospedam no estabelecimento de Shabaka. Asisa e Simão Fariseu ficam surpresos ao saberem que Jairo tem uma filha. Tiago Justo se posiciona contra Jesus. O Messias diz que Talita apenas dorme. Algumas pessoas duvidam. Ami implora para não ser crucificado. Jesus ressuscita a menina Talita. Bêbada, Salomé oferece um pedido a Antipas, que pede para a menina dançar para ele. Herodíade fica satisfeita. Salomé inicia uma dança sensual. Joana estranha o comportamento da jovem. Barrabás e Goy se reencontram. Na prisão, João Batista ora a Deus. Fascinado, Antipas aplaude Salomé e a concede um desejo. Ela pede a cabeça de João Batista em uma bandeja.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Taveira tenta atacar Esmeralda, que escapa. Eric aponta a arma para Ernesto, que se desespera ao ver Esmeralda caída no chão. Gabriela inicia a cirurgia em Marcelo. Rainha Formiga parte para cima de Noé com o facão, mas é surpreendida por Maria, que desamarra Noé e os dois saem correndo. Eugênio lê uma notícia de que uma menina que voa foi vista sobrevoando São Paulo. Marcelo acorda após a cirurgia e Gabriela conta que retirou um chip da cabeça dele.

Apocalipse

No funeral, as pessoas ficam chocadas diante de Ricardo. Chico e Bárbara filmam tudo. O ocorrido é televisionado para todo o mundo. Jonas diz que o Anticristo quer imitar Jesus, como descrito na Bíblia. Soraya diz que está acontecendo o que Zoe previu. Arthur Pestana noticia o fato. Ricardo discursa e se declara poderoso. Ele é ovacionado. Stefano se refere a Ricardo como um deus. Observado pelo Satanás, o Falso Profeta faz descer fogo do céu. Jonas convoca Zoe e Benjamin para uma reunião. Saulo e Noah tentam entender o ocorrido. Dudu Poeira fala bem de Ricardo Montana. Ariela diz considerar Ricardo um deus.

Bárbara fica ansiosa para rever Zoe. Ricardo conversa com Stefano e diz que o povo não resiste a um bom truque. O vilão recebe os cumprimentos dos familiares. Jonas se reúne com Zoe, Benjamin e os outros fiéis. Eles dizem que precisarão enfrentar o Anticristo. Adriano e Alan discordam sobre Ricardo. Gideon e Tamar tentam alertar o neto para o poder de Deus. Gloria diz temer que Stefano descubra sobre a saída de Vittorio da Sagrada Luz. Dylan fica de olho em Natália. Benjamin fala sobre a marca de Ricardo. Susana tenta alertar Isabela, mas a moça se recusa a ouvir falar mal do marido. Adriano observa a tentativa de Susana. Dylan convida Natália para jantar. Felipe diz estar preocupado com André.

Jonas explica os planos de Ricardo para Vittorio. Isabela reencontra Ricardo. Débora diz que o filho é um deus. Benjamin liga para Susana e pede para ela deixar a Nova Babilônia. Adriano conversa com Susana sobre o filho. Alan conta para Ricardo que Benjamin e Zoe tiveram um filho. Em conversa com Adriano, Susana diz que Ricardo é o Anticristo. Benjamin e Zoe se preocupam com Davi. Susana diz que Adriano não pode contar a verdade para Ricardo. Dylan janta com Natália. Vittorio diz que Stefano o chamou para a Nova Babilônia. Noah alerta os familiares e diz que só existe um Deus. Ricardo diz que irá perpetuar sua marca na humanidade. Adriano diz para Débora que Ricardo é o mal em pessoa.

SBT

Chiquititas

Ernestina conta a Chico que o orfanato tem ratazanas inteligentes. A zeladora conta o que aconteceu. O cozinheiro acredita que o desaparecimento das comidas esteja relacionado às meninas. Ernestina promete descobrir a verdade. Maria Cecilia desce ao Café Boutique e Clarita decide colocar o plano de fingir ser namorada de Tobias em prática. A garota pede para falar com a supervisora e diz se há algum problema em namorar um funcionário. Clarita elogia e fala de todas as qualidades de Tobias. Armando pergunta a Junior se ele vai à exposição com Maria Cecília. O rapaz afirma que sim e troca de assunto. Beto escuta toda a conversa. Maria Cecilia diz que Clarita e Tobias podem namorar, mas não na loja. A garota conta a Tobias que a chefe ficou balançada com a notícia. Beto conta aos amigos que Maria Cecilia e Junior estão namorando. As meninas conversam sobre Carol e temem que a moça seja igual a Ernestina. Carol ajuda Chico a fazer tortas para um jantar. Ernestina leva queijo ao quarto de produtos de limpeza e Pata vê o que a zeladora deixou no lugar. A garota leva uma carta para Mosca e os amigos. No papel, Pata avisa que está difícil conseguir comida para eles e que Carol está trabalhando no orfanato. A menina pede para que eles tomem cuidado. Bia tenta convencer as meninas a testarem Carol para saber se ela realmente é legal. Todas as pequeninas aceitam. As garotas chamam Carolina na sala e falam que a moça precisa passar por três testes para provar que é uma pessoa legal. Elas explicam que o primeiro desafio é Carol ser maquiada por elas, aparecer no jantar e agir naturalmente. Dizem que o segundo passo é ela convencer Chico a servir sorvete de chocolate no jantar e o terceiro a ex-garçonete precisa aprontar com a Ernestina.

Carol aceita os desafios, mas impõe uma condição. A moça diz que depois que ele cumprir todos os testes, elas devem se tornar amigas. As pequeninas aceitam. Maria Cecilia e Junior chegam à exposição e a moça tenta fazer com que o rapaz se sinta confortável. Dr. José Ricardo pergunta a Carmen como estão as coisas no orfanato, pois ficou sabendo que Sofia o procurou. A vilã o acalma e diz ao irmão que pode confiar em seu trabalho. Na hora do jantar, Carol aparece toda maquiada e Chico não entende. Ernestina elogia a maquiagem da ajudante do cozinheiro e as garotas dão risadas. Eduarda vai à casa da família Almeida Campos e se convida para o jantar. A socialite avisa a todos que Maria Cecilia e Junior estão namorando. Carol consegue convencer Chico abrir uma exceção e servir sorvete de chocolate para as garotas. O cozinheiro autoriza. Na exposição, Junior vê uma moça parecida com Carolina e fica mexido, mas não revela a Maria Cecilia quem achou que a moça era. Eduarda janta com a família de Junior e é indelicada ao falar da aparência de Gabriela. Ernestina vai ao quarto de produtos de limpeza e nota que o queijo que deixou não foi mexido. Mosca, Rafa e Binho sentem fome. Mosca dá a ideia de esperar todos dormirem, para que eles entrem na cozinha do orfanato para pegar comida.

As meninas esperam Carol cumprir o último teste. A moça tem a ideia de elogiar a coordenação motora das crianças. Ernestina não concorda e Carolina a desafia. A zeladora fecha os olhos e começa a provar que também tem uma ótima coordenação motora. Carol pede para que todas as meninas saiam da cozinha e deixem a zeladora sozinha. Enquanto isso, na casa de Carol, Tobias diz que não quer mais fingir ser namorado de Clarita. A menina convence o barista e ele aceita mais uma vez. Leticia não concorda com a atitude dos dois. Beto chega e convence Dani a falar o que estavam conversando na sua ausência. A menina diz que falavam sobre um namoro de mentira. Maria Cecília pega na mão de Junior, mas o rapaz tira a mão e diz que precisam ir embora. Beto pergunta a Clarita e Tobias como está o relacionamento deles e diz que nunca os viu beijando. Clarita dá várias desculpas ao amado, mas Beto pede que o falso casal se beije. A garota e Tobias dão um selinho. Na cozinha, Ernestina, com os olhos fechados, continua provando que tem uma boa coordenação motora, mas não se dá conta que está sozinha. Rafa acorda com muita fome e decide pegar alguns pedaços do queijo que Ernestina deixou no quarto. O garoto acaba prendendo a mão na ratoeira e solta um grito.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

