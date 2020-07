Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 8

Malhação

Valdemar se preocupa ao saber que voltará a trabalhar sozinho. Tato impede Keyla e K2 de brigarem. Samantha convida Clara para ver o clipe da banda de Tina por causa de Guto. Tina recebe uma bronca de Mitsuko quando sai do colégio e fica ainda mais indignada com a implantação das catracas. Keyla vai tirar satisfações com Roney por ter mandado Tato embora. Tina reclama das catracas com Bóris, mas ele diz não poder resolver o problema, e Malu provoca o novo diretor. MB fala de Keyla para Tina, que fica penalizada com a situação da amiga. Luís insiste que Marta assine contrato com a empresa para a qual ela foi modelo. Josefina, Dóris e Bóris convencem Roney a mudar de ideia com relação a Tato. Tato questiona Keyla sobre seu interesse em Deco.

Novo Mundo

Leopoldina se afasta de Bonifácio. Dom Pedro repreende Domitila e se preocupa por não encontrar a princesa no Palácio. Leopoldina enfrenta Dom Pedro. Joaquim e Anna pensam em ir para a Europa. Germana desperta e ataca Licurgo. Greta reclama de Diara para Schultz. Piatã fala para Joaquim sobre a possível aproximação de Thomas e ele pensa em deixar a aldeia. Thomas anda pela mata com os jagunços e é picado por um inseto. Tibiriçá orienta Joaquim e Anna a permanecer na aldeia até o casamento de Jacira e Piatã. Domitila vai à taberna e manda Rosa divulgar seu romance com Dom Pedro. Jacira e Piatã se casam. Patrício ouve Bonifácio confidenciar a Leopoldina o esconderijo de Anna e Joaquim. Passam-se alguns dias. Anna, Joaquim, Olinto e as crianças chegam à casa de Bonifácio em Santos. Patrício revela a Thomas o paradeiro de Anna e Joaquim.

Totalmente Demais

Rafael vê Max sendo agredido e o socorre. Max revela a Lu que foi agredido. Lorena publica uma foto de Arthur com Eliza, para provocar Carolina. Ao ver a foto de Eliza e Arthur no site de Lorena, Jonatas diz a Leila que perdeu Eliza para sempre. Gilda ouve quando Cordeiro avisa a Dino que ele perderá o bar se não pagar o que lhe deve. Arthur se preocupa com as fotos de Eliza na praia. Gilda se desespera ao descobrir que Dino penhorou todos os seus bens. Gilda pede dinheiro a Eliza. Durão recebe a visita de um conselheiro tutelar, que o informa sobre uma denúncia de agressões físicas contra Cascudo. Montanha lamenta ao saber que Cascudo decidiu deixar a equipe de esportes. Gilda procura Germano na Bastille.

Fina Estampa

Íris invade a casa da sobrinha e quase revela que Tereza Cristina é uma assassina na frente da polícia. Antenor tenta se aproximar de Patrícia. Os bombeiros levam o corpo de Fred e Crô fica inconsolável. Ferdinand revela ter também uma tatuagem de escorpião no tornozelo. Griselda conta para Renê que Amália está grávida e se casará com Rafael. Letícia afirma a Vilma que não quer dividir Juan com ninguém. Juan discute com Chiara por causa de Fábio e Letícia. Baltazar e Marilda consolam Crodoaldo. Griselda afirma para Renê que conseguirá provar suas suspeitas sobre os dois atentados contra Amália. Rafael chega para trabalhar na Fashion Moto. Crô se nega a ir ao enterro de Fred. René e Griselda vão buscar Amália no hospital. Tereza Cristina descobre que Barinski é o falso investidor do Brasileiríssimo.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio diz a Isaura que vai possuí-la. Francisco tira Leôncio da cadeia escondido. Leôncio pede uma arma para matar Diogo. Leôncio sai para raptar sua amada. Isaura não acredita nas intrigas de Rosa. Joaquina diz que irá preparar um banquete para Álvaro e Isaura. Serafina decide transformar o bordel em um orfanato para crianças enjeitadas. Margarida diz que vai voltar para o castelo de dona Genivalda. Já Flor de Lis não sabe para onde ir. Na mesma hora o Sargento resolve alugar um quarto na pensão para ela e aproveita para dizer que percebeu gostar muito dela. Belchior sai para ir a festa na casa de Serafina. Tomásia tem um pesadelo e acorda assustada. Diogo acorda e percebe que Leôncio fugiu. Começa então a gritar pelos guardas, mas eles não aprecem.

Geraldo conta a Branca sobre o casamento de Álvaro. Isaura conta a Rosa que deseja comprá-la de seu pai para lhe dar a alforria. Rosa se emociona e pede perdão a Isaura. Isaura sai para passear e encontra um filhote de cachorro. Encantada com o animal, não percebe que Leôncio chega por trás dela com uma arma. Ele tapa a boba de Isaura com a mão e aponta a arma para seu rosto. Belchior aparece. Leôncio dá uma coronhada com força na cabeça dele. O Sargento chega na prisão e encontra todos seus guardas dormindo. Diogo diz ao Sargento que ele deve avisar a todos sobre a fuga. Rosa conta a André que pediu perdão a Isaura. Joaquina estranha a demora de Isaura. Álvaro chega sem sua noiva. Todos ficam preocupados. Belchior grita por socorro. Álvaro escuta e descobre que Leôncio pegou Isaura. O Sargento avisa Miguel sobre a fuga de Leôncio. Isaura é levada para uma casa abandonada. Leôncio diz a Isaura que vai possuí-la.

Jesus

Efraim fala mal de Jesus e Laila discorda. Petronius agradece por Lázaro ter achado seu cavalo. Pedro fica mexido com as palavras do Messias. Zebedeu troca palavras de amor com Sula. Shabaka tenta empurrar Susana para Lázaro. Malco se aconselha com Marta. Adela agradece a acolhida de todos e avisa que voltará para Jerusalém. Longinus se declara para Salomé e diz ser seu admirador secreto. Caifás ordena que Malco entregue Ami. Judite teme que esteja grávida sem ter se deitado com Caifás. Ela é surpreendida pela chegada de Gestas, que pede mais ouro. Petronius reencontra Maria Madalena. Simão Fariseu surpreende a todos e exige que Jesus prove ser mesmo o Messias.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Mariana conta que Júlia roubou suas filhas há trinta anos. Bianca e Leonor se assustam e Mariana revela que Júlia se transformou em Juli. Cléo e Toni escutam os passos dos homens-formiga e se escondem dentro de um tubo. Os homens-formiga passam procurando por eles e os dois fogem por outra direção. A Rainha Formiga se encanta por Noé e avisa que ele será seu amante. Ela ordena que os homens-formiga levem Maria, que promete voltar para salvar Noé.

Apocalipse

Benjamin diz que o plano de Zoe é arriscado. Ricardo diz que a nova Babilônia será o local mais seguro do planeta. Com a ajuda de Benjamin e Uri, Zoe planeja o melhor momento de reaparecer. Stefano se depara com a igreja da Sagrada Luz destruída. Débora fica abalada com a morte de Luca. Adriano avisa que Ricardo mandou todos irem para a Nova Babilônia. Susana discute com Alan e se recusa a ir para a cidade do futuro. Noah diz para Dylan que precisa voltar para Jerusalém. Estela tranquiliza Glória. Gideon diz que voltará para Jerusalém. Isabela recebe o apoio de Susana. Benjamin se despede de Zoe e deixa o acampamento com Uri. Ricardo diz que uma guerra está para começar. César conversa com Guido e diz que Ricardo é o Anticristo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ester vai ao camarim e pega o figurino da menina de lata. Ester aparece no palco. Débora entra em trabalho de parto e Luisa avisa Afonso. Poliana fica triste durante a apresentação de Filipa como Dorothy. Roger tenta fugir, mas é pego pela polícia. Ester leva choque durante a apresentação. Roger é preso. Sophie conta para Iuri que Ester é um androide. Otto invade o palco e retira Ester. Maestro João Carlos Martins assiste apresentação de Bento e Kessya. Afonso visita Débora no Hospital. Débora pede desculpas para Luisa. Poliana se apresenta. Pais que assistiram o musical questionam Ruth sobre o acontecido com Ester. Crianças do clubinho contam para Marcelo e Luisa que Ester é um android. Poliana confessa que sabe que Ester é um android e fala sobre o acidente. Marcelo se revolta com Otto. Glória conta a história do cristal para Poliana.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

