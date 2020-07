Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 2

Malhação

Deco segura Tonico, e Tato se afasta perturbado. Tina e Ellen insistem para Anderson ir atrás de Tato. Roney decide falar com Keyla e se irrita ao ver Deco com Tonico no colo. Tato confessa a Felipe e Anderson que não é o pai biológico de Tonico. Roney comenta com Josefina sobre sua desconfiança com Deco. Tato explica a Anderson e Felipe como se tornou o pai de Tonico. Benê, Tina, Lica e Ellen questionam Deco, e ele fica nervoso. Julinho convida Telma para ir à lanchonete e Noboru decide ir junto. Felipe e Anderson incentivam Tato a ir atrás de Keyla. Deco conta sobre sua vida para Keyla e as amigas. Tato dá um ultimato em Deco. K2 deduz que Deco é o pai de Tonico. Deco vai embora e Keyla se entristece.

Novo Mundo

Jacira e Miss Liu lutam, e Piatã se desespera. Thomas percebe a aflição de Anna, e Leopoldina tenta afastá-la dele. Sebastião descobre que Cecília é Rosa Branca. Dom Pedro e Isaura se beijam. Anna afirma a Peter que não fugirá sem Vitória. Elvira vai à taberna atrás de Quinzinho. Piatã encontra Vitória. Elvira e Hugo procuram Quinzinho pelas ruas. Cecília e Libério namoram no jornal e são flagrados por Sebastião. Joaquim e Quinzinho se encontram com Anna. Thomas se junta a Liu e persegue a esposa. Jacira entrega Vitória para Anna. Elvira vê Joaquim e Quinzinho e tenta ir atrás deles. Thomas encurrala Anna, Joaquim e as crianças.

Totalmente Demais

Germano elogia a apresentação de Fabinho e diz que está orgulhoso do filho. Cassandra tenta chantagear Rafael para tirar proveito do concurso, mas ele não se abala com suas ameaças. Eliza ouve Leila contar a Jamaica que beijou Jonatas. Cassandra revela a Germano que Lili e Rafael estão tendo um caso. Rafael confessa a Germano que está apaixonado por Lili.Rafael avisa a Germano que não desistirá de Lili. Rafael e Lili se beijam. Carolina oferece a Leila uma vaga na produção de conteúdo da revista. Arthur e Eliza se aproximam ainda mais. Ele dá um novo pôster a ela, e há um clima entre os dois.

Fina Estampa

Rafael pede ajuda de Edvaldo para voltar a trabalhar na Fashion Moto. Wallace fala para Zuleika que seu médico pediu novos exames. Esther diz a Paulo que só volta para a Fio Carioca na condição de sócia. Barinski desconfia que foi Pereirinha quem roubou as miniaturas do antiquário. Em clima familiar, René Jr. e Patrícia jantam na casa de Griselda. Tereza Cristina ignora Fred e desliga o celular na cara dele. Guaracy ouve o funcionário comentar sobre reabertura do Le Velmont. René promete descobrir quem sabotou o Brasileiríssimo. Vanessa se irrita com Paulo por não parar de reclamar de Esther. Chiara evita falar sobre sua doença para Fábio. Vilma consola Letícia. Renê Junior se surpreende ao saber que o pai está namorando Griselda. Griselda afirma que Renê terá que descobrir qual de seus funcionários o traiu.

RECORD

Escrava Isaura

Começa o casamento de Miguel e Tomásia. Geraldo está ansioso pela chegada Malvina. Belchior conta a João e Joaquina que Rosa disse sobre Álvaro. Branca que ir ao casamento. Álvaro e Isaura recebem a notícia que Leôncio está preso. Gabriel se declara para Perpétua. Sebastião aceita as condições de Gioconda que manda marcar o casamento. Começa o casamento de Miguel e Tomásia. O Sargento ameaça Leôncio.

Jesus

Simão Fariseu tenta expulsar Adela de sua casa, mas Jesus o impede. Ela se sente envergonhada, mas o Messias ergue seu queixo e sorri. Emocionada e profundamente arrependida, Adela lava os pés de Jesus. Petronius aceita fazer uma nova busca à Madalena. Susana pede para falar com Barrabás. Jesus questiona a atitude de Simão Fariseu e perdoa os pecados de Adela. Dimas tenta disfarçar diante de Claudia. Joana visita João Batista na prisão. Hélio e Longinus trocam provocações. Malco encontra Ami bêbado, rodeado de prostitutas. Caius se aproxima e questiona Ami. Barrabás agradece a visita de Susana.

Ami suborna Caius. Malco chama a atenção de seu tio. Dimas se apresenta à Diana. Susana e Petronius procuram por Maria Madalena. Pedro pede desculpas à Adela e a convida para passar a noite em sua casa. Dimas conversa com Diana e são surpreendidos com a chegada de Caius. Petronius e Susana vão até a casa de Lázaro. Eles explicam que Maria Madalena está possuída por sete demônios. Pedro apresenta Adela aos familiares. Dimas consegue despistar Caius e marca um novo encontro com Diana. Givon fica constrangido com as palavras de Jesus.

Adela explica o que a fez lavar os pés de Jesus. Caius se encontra com Petronius e fala sobre o ocorrido com Ami. O soldado mente e diz que o ex paralítico já tinha gastado todas moedas. Caifás desabafa com Judite e Livona. Efraim se irrita ao ver Laila defendendo Jesus. Sula desrespeita Adela. Sula vê João beijando Gabriela e dá dicas para a menina. Simão Zelote se desculpa com Adela. Judas Iscariotes ajuda Natanael a conquistar Yoná. Maria aconselha a filha. Petronius avisa a Pilatos que Ami enganou Helena e se apossou das moedas. Irritado, o governador romano ordena a crucificação de Ami.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Formigão conta que no fundo do subsolo existe o reino de Agartha e avisa que irá acabar com Maria e Noé. Toni e Cléo correm do homem-tarântula, mas uma teia de aranha cai cobre eles. Maria e Noé são levados pelos homens-formiga. Scorpio crava seu ferrão em Rosa. Juli e Samira entram na cela de Mariana e se trancam com os bebês. Fredo tortura Metamorfo e manda o mutante contar sobre o plano da bomba. Clara foge.

Apocalipse

Zoe se despede de Jamal e Soraya, que deixam o acampamento para uma viagem. Greta ajuda Débora no controle de funcionários da mansão de Roma. Oziel e Gideon discute os negócios. Arthur chama a atenção de Celeste na redação. Glória se recusa a acompanhar Estela na viagem à Roma. Benjamin é proibido de entrar em sua própria empresa. Ricardo dá as últimas instruções à Ariela e segue para Roma. André diz que Benjamin não é mais dono da empresa. Wallace oferece ajuda a Benjamin. Ângela diz que Henrique sumiu. André convida Brenda para acompanha-lo no casamento de Ricardo. César e Guido descobrem que Henrique fugiu. Robinson dá carona a Henrique. Benjamin diz que Alan o traiu. Susana esbraveja com o marido. Isabela se surpreende ao ouvir o irmão dizer que não irá para o casamento. Benjamin então afirma que Ricardo é o Anticristo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Vinicius termina o namoro com Mirela.Policiais procuram Antonio e falam que Violeta será presa. Antonio passa mal. Luisa chama o médico. Falcão quebra tudo na padaria de Durval porque Mosca não paga o que deve a ele. Antonio conta para Branca que Violeta é uma criminosa. Mirela fala para Nanci que Vinicius terminou com ela. Glória se reúne com Verônica, Arlete, Gleyce e Branca para falar sobre o comitê de decidem criar o Clube do Laço Lilás. Benício fala com Sara para distraí-la, enquanto Gael, Lorena e Mário entram no laboratório e encontram Ester. Eles tiram Ester do laboratório. João conversa com Bento e Poliana chega. Vinicius fala para Jeff que não foi bem na prova por causa de Mirela.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também