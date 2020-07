Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 1

Malhação

Deco se surpreende com a revelação de Keyla. Tato ofende K2, e ela vai embora magoada. Deco não acredita em Keyla, e ela se enfurece com o pai biológico de Tonico. Roney estranha o jeito de Tato e fica desconfiado. Benê, Tina, Lica e Ellen trocam mensagens com Keyla, mas se preocupam quando ela para de responder. Deco se desculpa com Keyla e pede para conhecer Tonico. Dóris, Bóris, Roney e Josefina comemoram o sucesso da festa julina. Anderson tenta consolar Tato. Lica elogia o discurso de Dóris e incentiva Bóris a divulgá-lo nas redes sociais. Keyla apresenta Deco a Roney, que fica desconfiado. Anderson estranha o jeito como Tina e as amigas reagem ao verem Deco e Keyla juntos. Tato se emociona quando Keyla mostra Tonico para Deco.

Novo Mundo

Joaquim se emociona ao ouvir a voz de Quinzinho. Cecília gosta de saber que é irmã de Matias. Joaquim prepara a fuga de Anna e Vitória. Cecília pensa em se casar com Libério quando Sebastião estiver viajando. Thomas não deixa Vitória ir à Feira de Curiosidades. Dom Pedro se impressiona com o balão de Pelópidas. Leopoldina e Bonifácio procuram Anna e Joaquim. Hugo foge de Germana. Joaquim pega Quinzinho na taberna. Dom Pedro se aproxima de Isaura. Olinto, Piatã e Jacira vão ao encontro de Vitória. Anna se encontra com Leopoldina e Bonifácio. Jacira engana os guardas. Miss Liu prende Piatã, e Jacira a enfrenta.

Totalmente Demais

Eliza deduz que Jonatas e Leila estejam juntos e decide esquecer o rapaz. Leila beija Jonatas. Florisval pede dinheiro a Carolina para comprar remédios para sua mãe. Maristela descobre que a mãe de Florisval é uma atriz e expulsa o motorista de casa. Rosângela atende ao pedido de Florisval e deixa o ex-marido dormir em sua casa. Lu e Jamaica ficam juntos e Max comemora. Lili acompanha Fabinho até a Bastille. Germano pergunta à ex-mulher se ela esteve na casa de Rafael.

Fina Estampa

Tereza Cristina expulsa Pereirinha de seu quarto. René Junior volta a si e Griselda reconhece Pereirinha depois de ouvir a descrição feita pelo adolescente. Rafael avisa a Amália que vai procurar emprego. Juan Guilherme pede mais detalhes sobre o estado de Chiara. Vanessa se preocupa com a possibilidade de Esther voltar a trabalhar na Fio Carioca. René estranha as atitudes de Fred e comenta com Severino. Íris pede dinheiro para Tereza Cristina. Patrícia aconselha Letícia a conversar com Juan Guilherme.

Tereza Cristina denuncia o restaurante de René à vigilância sanitária. Daniel tenta convencer Antenor a se tratar para esquecer Patrícia. Teodora explica para Quinzinho que vai viajar. Letícia vê Juan Guilherme e Chiara abraçados. Tereza Cristina pede para o detetive descobrir quem é o verdadeiro investidor do restaurante de René. Juan Guilherme explica para Letícia o motivo da volta de Chiara e eles decidem adiar o casamento. René Junior pede para morar com Patrícia. Griselda suspeita de que Teodora esteja falando a verdade sobre o que sente por Quinzinho. Fiscais da vigilância sanitária chegam ao restaurante de René.

RECORD

Escrava Isaura

Começa o casamento de Miguel e Tomásia. Geraldo está ansioso pela chegada Malvina. Belchior conta a João e Joaquina que Rosa disse sobre Álvaro. Branca que ir ao casamento. Álvaro e Isaura recebem a notícia que Leôncio está preso. Gabriel se declara para Perpétua. Sebastião aceita as condições de Gioconda que manda marcar o casamento. Começa o casamento de Miguel e Tomásia. O Sargento ameaça Leôncio.

Jesus

Jesus aceita o convite de Simão Fariseu. Natanael desconfia. Pedro avisa que visitará os familiares. Sara dá conselhos à Gabriela. Simão manda Laila servir as sobras para Jesus e os seguidores. Detida com um objeto valioso, Adela é levada até Cornélius. Nicodemos fala sobre Barrabás com Anás e Caifás. Adela fala sobre Jesus e desperta a atenção de Goy e Cornélius. A comitiva de Chuza é recebida por Antipas e Herodíade. Jairo e Simão Fariseu tratam Jesus com falsidade. Cornélius liberta Adela. Adela esbarra em Pedro nas ruas e pergunta sobre o Messias. Deborah se mostra culpada.

Anás e Caifás discutem com Nicodemos. Longinus e Hélio ficam de olho em Salomé. Pedro destrata Adela. O Satanás sussurra no ouvido dela, mas a mãe de Diana segue em busca de Jesus. Tomé resiste à tentação do Satanás. Claudia e Helena seguem para o Tanque de Betesda para ajudar os mais necessitados e são questionadas por Pilatos. Em conversa com José de Arimatéia, Deborah diz entender sua mãe Edissa. Pilatos ordena que Caius acompanhe Claudia e Helena até o Tanque de Betesda. Dimas compra uma roupa de soldado com um oficial romano. Maria e Mirian descobrem que Jairo é pai de Talita.

Asisa faz um escândalo diante de Jesus. Sob a vigilância de Caius, Helena e Claudia distribuem moedas para os mais necessitados. Ami mente e pede mais moedas para distribuir aos necessitados de locais mais distantes. O Satanás sussurra ao ouvido de Ami, que guarda todas as moedas. Vestido de soldado romano, Dimas avisa que encontrará a irmã. Joana pede à Herodíade para ver João Batista. Petronius diz que ainda não pode libertar Barrabás. Dimas procura por Diana no palácio. Adela chega até a casa de Laila e se joga aos pés de Jesus. Simão Fariseu e Jairo ordenam que ela deixe o local.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Formigão avisa que vai entregar Maria e Noé para a Rainha Formiga. Noé diz para Maria fugir, mas ela se recusa a abandoná-lo. Fredo diz que não deixará Metamorfo viver. Vavá e Pachola reencontram Cris e Iara. Guiga entra em casa e diz que não conseguiu encontrar Ângela. Nati chega à clínica e procura por sangue. Formigão e os homens-formiga levam Maria e Noé ao encontro da Rainha Formiga. Formigão pergunta à Rainha se ele pode executar Maria e Noé.

Apocalipse

Benjamin mergulha na água do mar e emerge renovado. Felipe diz estar preocupado com André. Disfarçada, Zoe grava um novo vídeo e alerta sobre a Grande Tribulação. Adriano se prepara para um encontro com Ricardo. Noah se prepara para a viagem à Nova Iorque. Soraya segue para a cidade e leva o vídeo gravado por Zoe. Ricardo discute com os representantes do Conselho. Benjamin avisa que precisa alertar Isabela sobre Ricardo. Jonas lembra da história do profeta João na ilha de Patmos. Benjamin avisa que voltará para Nova Iorque para impedir o progresso do Anticristo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Mirela cobra de Vinícios os ensaios da coreografia. Gael, Benício, Mário e Lorena perguntam para Poliana se Ester fez algo com ela. Felipa pede Débora ajudá-la no ensaio. Nanci conversa com Antonio sobre Violeta. Poliana ouve Felipa e Débora falando sobre ela. Pendleton fala para Luisa que está a procura de um tratamento para Poliana e pede para cuidar dela enquanto ele estiver fora. Filipa fala com Ruth e Helô sobre o musical. Ruth diz que resolveram cancelar o musical de final de ano depois do acidente de Poliana. Filipa fica furiosa com o cancelamento. Poliana pede para Ruth não cancelar o musical. Luca convida Mirela para ensaiar com ele. Durante o leilão uma repórter pergunta para Verônica sobre a acusação de Roger ter desviado dinheiro. Poliana fala para Luisa que pediu para Ruth não cancelar o musical. Luisa diz para Poliana que Pendleton viajou. Poliana fala para Luisa que está feliz pelo sucesso do aplicativo do Jogo do Contente. Mirela ensaia com Luca e Vinicius aparece. Pendleton envia uma mensagem para Luisa dizendo que voltará logo. Mirela pede desculpas para Vinicius, mas ele não aceita.

