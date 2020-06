Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 22

Malhação

Edgar tenta revogar a decisão da associação de pais. Mitsuko comunica que os pais querem que Lica seja suspensa e Marta se enfurece. Mitsuko organiza uma votação para afastar Edgar e Lica do colégio. Malu não aceita que Bóris fique no lugar de Edgar. Marta conta para Lica sobre as decisões tomadas na reunião. MB sente ciúmes da proximidade de Felipe com Lica. Edgar tenta se desculpar com os alunos, mas é hostilizado. Dóris anuncia a festa no colégio pelas ruas e é elogiada por todos por seu engajamento. Malu tenta convencer Edgar a colocá-la em seu lugar como diretora. Deco manda as passagens para Keyla ir encontrá-lo. Fio sorteia o nome de Keyla e Tato para serem os noivos da quadrilha na festa junina.

Novo Mundo

Jacinto acredita que Elvira perdeu sua memória. Thomas castiga Anna e a impede de ficar com Vitória. Tibiriçá orienta Piatã. Leopoldina questiona Bonifácio sobre Pedro e Domitila. Cecília pede Libério em casamento. Germana arma para ficar sozinha com Hugo, e Licurgo quase flagra os dois. Thomas descobre que Joaquim escapou da prisão. Joaquim vai ao encontro de Piatã e afirma ao rapaz que eles precisam salvar Anna.

Totalmente Demais

Eliza e Arthur sentam à mesa de Carolina e Pietro. Max aconselha Jamaica sobre como se aproximar de Lu. Eliza e Carolina trocam provocações. Stelinha convida Daniele para atrapalhar o clima de romance entre o filho e Eliza. Jonatas e Leila tomam chuva e a garota acaba passando a noite na casa do amigo. Fabinho vê Leila saindo da casa de Jonatas e deduz que os dois estão juntos. Lili decide passar no estúdio de Rafael e acaba se encontrando com Germano.

Fina Estampa

Griselda quase atropela Tereza Cristina. Pereirinha conta para a ex-mulher sobre o tesouro escondido em sua casa. Rafa é condenado a três anos de prisão, deixando Amália arrasada. Solange avisa a Baltazar que a gravadora mandou uma cópia de seu CD. A funkeira é convidada para lançar o disco no Caldeirão do Huck. Celeste flagra Daniel namorando a filha. Deborah atende um telefonema de Teodora para Quinzé. Pereirinha vê Barinski no hotel e fica cismado. Tereza Cristina tenta arruinar inauguração do Brasileiríssimo, mas é expulsa por René.

RECORD

Escrava Isaura

Henrique dá um soco em Leôncio. Sebastião fica surpreso com a chegada de Leôncio. João chega a fazenda e recebe as boas notícias. Isaura dá a liberdade a todos os escravos da fazenda. Henrique dá um soco em Leôncio. Sebastião furioso ameaça Leôncio com uma arma. Todos comemoram a liberdade de Isaura. Os escravos festejam o lindu da liberdade. Malvina pede para Sebastião ajudar Leôncio. Sebastião dá uma mísera mesada a Leôncio.

Belchior leva o convite para o sarau de Isaura para Perpétua, Gioconda e Gabriel. Leôncio vai ao bordel. Sebastião, Henrique, Helena e Aurora se arrumam para o sarau.Malvina decide ir a festa comemorar. Leôncio diz a Serafina que quer seus serviços de graça. Branca se irrita com a liberdade de Isaura e ameaça matá-la. Todos festejam a liberdade de Isaura, menos Rosa que está triste e Belchior que fica bêbado. Leôncio diz a Francisco e Martinho que planeja matar Álvaro e seqüestrar Isaura.

Jesus

Barrabás diz não ter feito nada contra Maria Madalena. Simão Zelote fala sobre suas andanças com o Messias. Caleb se apresenta a Antipas e fala do milagre feito por Jesus. Herodíade se irrita. Barrabás não se entende com Simão Zelote. José de Arimatéia fica satisfeito com a aproximação entre Tiago Justo e Deborah. Antipas confronta Herodíade e permite que Caleb veja João Batista. Shabaka tenta esconder, mas Susana vê sua mão ressequida por uma doença. Ela o convence a procurar Jesus. Na casa da família de Lázaro, Maria Madalena é atormentada por demônios. Caleb visita João Batista na prisão. Lázaro, Maria e Marta percebem que Maria Madalena fugiu. Os seguidores comem e conversam enquanto Jesus ora a Deus. Shabaka vai até a sinagoga de Cafarnaum para encontrar o Messias.

Jesus questiona as críticas de Jairo e Simão Fariseu. O Filho de Deus surpreende a todos e pede para ver a mão de Shabaka. Susana se preocupa como pai de criação. Jesus cura a mão ressequida de Shabaka. Simão Fariseu e Jairo se irritam. Goy e Cornélius comentam sobre os milagres de Jesus. Shabaka comemora. Asisa se irrita ao saber que Mateus não foi vê-la. Caius se recusa a pagar pelos serviços de Adela. Tiago Justo diz que pedirá a mão de Deborah em casamento. Caifás encontra com Anás e lamenta que Livona tenha perdido o bebê. A serva arma um plano para Judite se deitar com outro. Adela é presa e levada para a mesma cela de Barrabás. Lázaro encontra com Maria Madalena e consegue conversar com ela. Jairo manda recado para a mãe de sua filha.

Yoná conversa com Gabriela e fala sobre o passado de Jesus. Chuza atualiza Joana sobre os últimos acontecimentos. Diana auxilia Almáquio na cozinha do palácio e fica tensa ao saber que prenderam sua mãe. Pilatos se preocupa com a seca que está tornando as terras improdutivas. Em Cafarnaum, os seguidores de Jesus ficam impressionados com a quantidade de pessoas que chegam para ver o Messias.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Os outros mutantes fogem do Depecom. Marta constata que Meduso morreu. Luna fica surpresa ao saber que Valente perdeu a memória. Rico aperta Gabriela, que grita por socorro. Joca consegue se soltar da cama e é agressivo com Gabriela. Nati tem medo de contar a verdade para Miguel e Aline. Irma insiste em roubar os objetos valiosos da mansão. Ágata e Aquiles caminham pelo parque, enquanto Fernando e Ariadne os observam de longe.

Miguel dispara dardo tranqüilizante em Gaspar. Gabriela avisa que Rico está tentando mordê-la e Miguel aponta sua arma para ele. Fredo e Marta ficam chocados ao verem o esqueleto de Paglia no chão. Toni e Cléo vêem várias formigas indo em direção a eles. Gór ordena que Metamorfo acabe com Fredo para vingar a morte de Meduso. Samira pergunta o que Juli irá fazer com os bebês e ela diz planejar algumas experiências.

Apocalipse

Adriano tenta provocar Débora. Adriano pede a ajuda de Susana para abrigar Glória. Chico e Dudu brigam no bar de Diogo. Emocionada, Estela abraça Talita. Depois do encontro, Ricardo conversa a sós com Stefano. Tamar diz que está pronta para revelar a verdade a Noah. César diz que tem vontade de conversar com Benjamin sobre as descobertas de Zoe. Estela liga para Susana e lamenta todo o ocorrido. Em Jerusalém, Moisés e Elias anunciam a falta de chuva na Terra por mais de dois mil dias. Em Jerusalém, a multidão fica mexida com as palavras de Moisés e Elias. César liga para Benjamin e tenta falar sobre as descobertas de Zoe em relação a Ricardo Montana.

Susana diz que irá ao Rio para ajudar Estela. Gideon e Tamar pedem para falar com Noah. Adriano finge não se preocupar com a relação de Luca e Débora, mas acerta um soco no funcionário de Ricardo. Bárbara descobre que está grávida. Zoe faz as tarefas doméstica com Soraya. Jonas diz que não adianta César tentar alertar as pessoas para o Anticristo. Ricardo discursa no Conselho das Nações. Gideon revela toda a verdade para Noah. Benjamin oferece um novo androide para Susana levar ao Brasil. Eles a batizam de Lia. Noah fica atordoado com a revelação. Estela pede para ter uma conversa séria com Talita. Henrique se recusa a dizer quem é o policial corrupto. Ângela fica satisfeita com a prisão de Henrique.

SBT

As Aventuras de Poliana

Lindomar diz a Falcão que irá compor um samba em homenagem ao pai do bandido, e ele permite que reative a escola. Pendleton conversa com Ester sobre o ocorrido com Poliana. Vini incentiva Guilherme a perdoar seu pai. Após o acidente, os amigos de Poliana vão visitar a menina e perguntam o que aconteceu. Antônio comenta com Nancy que Violeta anda muito nervosa ultimamente. Luisa pergunta para Poliana o que houve no acidente, mas a menina hesita em contar a verdade. Pendleton pede perdão a Poliana e conta o motivo da criação de Ester. Waldisney pergunta a Nancy se ela o denunciou.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também