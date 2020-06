Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 3

Malhação

Clara se desentende com Lica. Anderson discute com MC Pimenta. Dóris e Bóris incentivam Josefina e Roney a tentar se entender. Bóris critica Edgar por querer excluir Ellen da divulgação do aplicativo da biblioteca. Ellen afirma a Dóris que pode implantar o aplicativo que fez com Jota na biblioteca do colégio. Keyla questiona Adriana sobre Deco. Telma mostra para Mitsuko a música de Tina que foi alterada por MC Pimenta. Tato avisa a Keyla que irá competir. Edgar procura Marta para falar de Lica. Tato vê uma ligação de Deco para Keyla.

Novo Mundo

Anna reconhece uma antiga caixa de seu pai nos pertences do marido. Jacira sofre por causa de Piatã. Dom Pedro demite Joaquim por causa de Domitila. Narcisa decide ir ao encontro de Bonifácio no Rio de Janeiro. Amália tem uma nova lembrança. Cecília decide contar a verdade sobre seu pai para Libério. Leopoldina se surpreende ao saber que Dom Pedro demitiu Joaquim. Dom Pedro pergunta se Thomas e Domitila se conhecem. Joaquim revela a Leopoldina que está trabalhando secretamente para Bonifácio. Anna visita Fred no presídio.

Totalmente Demais

Gilda fica abalada ao saber que Sofia morreu. Peçanha conversa com Euzébia e descobre que Gilda falou a verdade para Dino. Jacaré fica atordoado ao saber por Lu da morte de Sofia. Eliza dá o dinheiro que economizou para Gilda pagar suas dívidas. Stelinha fica impressionada com a forma como Eliza trata a mãe. Lu se surpreende quando Bené mostra o cartão de visita de Lili, comprovando que os pais de Sofia estiveram lá à procura da filha.

Fina Estampa

Wallace fica penalizado ao ver Teodora. Baltazar conta para Tereza Cristina que René dormiu com Griselda. Antenor diz que Alexandre está assediando Patrícia, e Daniel se preocupa. René liga para Griselda. Cr? cumprimenta Ferdinand, e Alvaro estranha. Nanda diz para Victor que n?o tem coragem de contar a verdade a Leandro. Quinzé e Amália repreendem Griselda por se vestir como Pereirão de novo. Juan Guilherme pede Letícia em casamento. Carolina, Leonardo e Max consolam René Junior. Esther se diverte ao implicar com Paulo, e Guaracy acha graça. Amália garante que vai esperar por Rafael. Juan Guilherme nomeia Edvaldo como o novo gerente e Zuleika fica inconformada. Guaracy chega ao Tupinambar no momento em que Dagmar e Albertinho estão quase se enfrentando. Leonardo fica pasmo ao ver Leandro chegar em casa com muitas sacolas de roupas. Teodora presta atenção na conversa de Pereirinha e Ferdinand sobre o tesouro escondido na casa. Danielle vê Enzo em frente a seu prédio. Griselda combina de se encontrar novamente com René. Teodora encontra o tesouro do chinês.

RECORD

Escrava Isaura

Helena diz ao Sargento que Diogo matou o Dr. Paulo. Leôncio sai em direção a pensão de Goytacazes para capturar Isaura. Helena diz ao Sargento que Diogo matou o Dr. Paulo para protegê-la. Diogo chega na tribo de Areski. Álvaro encontra o quilombo onde é recebido por João e Joaquina. Bernardo se desespera ao ver sua pensão cercada. Álvaro conta a João o que lhe aconteceu. Moleca esconde Isaura e André em um quarto falso atrás de um armário. Malvina decide ficar em casa para ajudar Isaura quando ela for capturada.

André teme morrer. Álvaro consegue um cavalo para voltar para Campos. Martinho mostra para o Sargento a carta do juiz liberando a entrada deles na pensão. Branca e Estela vão até a casa da Condessa procurar por Geraldo. Estela diz a Tomásia que há um tumulto em frente a pensão. Miguel decide ir até sua filha. Leôncio entra na pensão e diz saber exatamente onde Isaura se escondeu. André segura uma arma para defendê-los.

Jesus

Petronius diz que Judas Tadeu se meteu com a pessoa errada. Malco se recusa a prender Jesus. Caifás marca nova reunião no sinédrio. Petronius ameaça Judas Tadeu e é surpreendido com a chegada de Helena. Joana nota a ausência da menina. Sara passa mal novamente. Gabriela pede a ajuda de Goy. Helena implora para Petronius não matar seu amado. Goy tenta cuidar de Sara. Lázaro se mostra preocupado com Jesus. Barrabás diz não acreditar no Messias e discute com Simão Zelote. Nicodemos leva Judas Tadeu para testemunhar a favor de Jesus no sinédrio. Petronius retorna com Helena e finge ter executado o judeu cego.

Caifás se irrita com o testemunho de Judas Tadeu. Petronius mente para Pilatos. Jesus se despede de Maria. Judas Tadeu pede para acompanha-Lo. Petronius encerra as buscas pelo rapaz. Maria se despede de Tiago Justo. Helena diz a verdade para Claudia e revela que Judas Tadeu está vivo. Gabriela diz que Jesus é o único que pode curar sua avó. Iscariotes procura Jesus. O Messias passa ensinamentos aos seus seguidores. Cornélius chega para ver Sara. Arimatéia estranha o comportamento da filha. Em Samaria, Yarin, foge de dois homens. Madalena questiona Petronius sobre a possível morte de Judas Tadeu. Jesus se encontra com a Mulher Samaritana.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Taveira segue Nati e Gabriela, sem ser visto por elas. Taveira chama um enfermeiro e coloca arma na cara dele. Ele manda o enfermeiro ficar quieto e sai com o funcionário. Eric, Fernando e Ariadne ficam assustados com o sumiço de Luna, Tarso e Gaspar. Eles pegam o container com os ovos de dinossauro e resolvem ir embora. Juli aparece na porta da cela e se surpreende ao ver que os bebês derrotaram Samira. A médica avisa que terá de tomar uma atitude radical contra os bebês.

Apocalipse

O Anticristo finge estar preocupado com Benjamin. Isabela suspira apaixonada por Ricardo. César interroga o ex contador do hospital Aisen. Isabela trata Noah com carinho. Susana diz que Estela está recuperada. Ariela se certifica que Ricardo foi o mandante do desastre. Ricardo promete trazer a paz para o mundo. Guido diz que César e Natália devem ser profissionais. Estela aconselha Susana a voltar para os Estados Unidos. No deserto, Jamal e Soraya tentam salvar Zoe.

Em conversa com Débora, Ricardo fala de seu interesse por Isabela. Ela coloca o vestido dado pelo vilão. Zoe agradece a ajuda de Jamal e Soraya. Uri diz que ficará na casa de Benjamin. Bárbara chora a ausência de Zoe e é consolada por Diogo. Chico recebe o apoio de Celeste. Adriano procura Alan e fala mal do filho. Ricardo leva Isabela para um passeio. Zoe se desespera ao ver que está sangrando.

SBT

As Aventuras de Poliana

Mirela propõe que o CLA se una ao CLP para ajudar a Ruth Goulart. Com a chave, Jeff retorna ao clube secreto e descobre a grande verdade sobre o grupo de Violeta. As crianças do Clubinho vigiam a casa de Pendleton para descobrir mais informações sobre Ester. Zóio não aprova a atitude de Falcão na comunidade. Henrique e Gleyce começam a se aproximar e Kessya fica com ciúmes. Roger faz as malas repentinamente, diz a família que irá viajar, mas não conta para onde. Ruth pede para Sophie retornar a escola. Afonso conta para Durval que deu um tempo com Fernanda por achar que é o pai do filho de Débora. Sai o resultado de DNA, e é confirmado que Cássio e Bento são pai e filho. Vini ajuda Mosquito a renovar seu visual. Os alunos começam a ensaiar para o musical de fim de ano. Luisa confronta Débora.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também