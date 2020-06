Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 2

Malhação

Aldo se surpreende ao reencontrar Tato. Anderson avisa que falará com MC Pimenta e Ellen e Tina se preocupam. Tato discute com Aldo. Benê pede a ajuda de Julinho para o seu experimento. Keyla insiste para que Tato não se preocupe mais com Deco. K1 e K2 reclamam por não estarem no novo vídeo de Fio. Dóris tenta convencer Tato a se concentrar mais no estudos. Anderson encontra MC Pimenta. Lica confessa a Clara que ficou com Felipe.

Novo Mundo

Piatã e Olinto imploram pelo perdão de Ferdinando. Domitila diz a Dom Pedro que precisa ir embora por causa de Felício. Leopoldina chora nos braços de Joaquim. Bonifácio e Joaquim constatam que o romance de Pedro e Domitila ameaça o Brasil. Germana sugere que Elvira cobre para entregar a Thomas o documento que encontrou com Joaquim. Ferdinando descobre a doença de Jurema. Anna conta a Liu suas descobertas sobre Thomas. Amália fica agitada quando Madre Assunção avisa que ela voltará para Portugal. Joaquim revela a Dom Pedro que Domitila e Thomas são cúmplices.

Totalmente Demais

Arthur se desculpa com Eliza, que fica assustada com a situação. Gilda consegue convencer Dino a deixá-la ir para o Rio de Janeiro, mas segue a esposa. Pietro propõe que Carolina tenha um filho com ele. Jamaica aconselha Fabinho a pedir desculpas para Jonatas e Leila. Lili pede a Jonatas um relatório sobre o projeto de despoluicão do Tamanduá. Carolina decide ajudar Florisval com o pedido de casamento. Rosângela se entristece ao ver Florisval presenteando Maristela com um anel de noivado. Arthur se humilha para conseguir o perdão de Carolina. Lili se surpreende ao ver Gilda em sua casa.

Fina Estampa

Íris e Alice invadem o quarto de Tereza Cristina e a fotografam com Pereirinha. Griselda hesita, mas se permite ter sua primeira noite de amor com René. Esther e Guaracy passam a noite juntos. Solange conta para Celeste que assinou contrato com uma gravadora. Enzo procura Danielle. Zuleika promete dar um desconto a Wallace quando ela for a nova gerente da loja. Teodora escava os buracos feitos na casa à procura do tesouro. Rafael fica indignado por ser mandado embora da delegacia. Guaracy garante que assumirá o filho que Esther está esperando. Griselda se atrapalha ao chegar em casa e falar com seus filhos. Antenor desconfia de que Griselda esteja namorando. Letícia se envergonha do comentário que Vilma faz na frente de Juan Guilherme. O delegado Paredes expulsa Rafael da delegacia. Ferdinand avisa a Tereza Cristina que fará o que ela pediu depois da festa de Griselda. Alice mostra a Íris a foto que tirou de Tereza Cristina e Pereirinha de seu celular. Wallace vê Teodora trabalhando no hotel.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio descobre que Isaura está na pensão. Geraldo quer se vingar de Leôncio. Leôncio sonha com Isaura. Gabriel escreve uma carta para Aurora. Helena e Diogo chegam na casa do Coronel e contam sobre a morte do Dr. Paulo. Diogo se despede, mas pede para que Helena diga que ele é o responsável pelo assassinato de Dr. Paulo. O Sargento diz a Geraldo que não achou o corpo de Álvaro. Isaura não quer fugir enquanto não achar Álvaro. Branca chega em Campos e fica sabendo da morte de Álvaro. A morte do Dr. Paulo cai nos ouvidos do Sargento. Cel. Sebastião e Helena são interrogados pelo assassinato. Leôncio descobre que Isaura está na pensão.

Jesus

Pilatos ordena a morte de Judas Tadeu. Nas ruas de Jerusalém, Jesus se aproxima de Judas Tadeu e passa as mãos em seus olhos. O Messias manda o rapaz ir banhar-se no tanque de Siloé. Surpreso, Simão Zelote segue Judas Tadeu. Helena conta a verdade para Cláudia e fala sobre o amor que sente por um judeu cego. Goy cuida de Cornélius. Deborah se despede de Caius e é observada por Edissa. Salomé visita João Batista na prisão. Herodíade fala mal de Batista para Antipas. Maria fica impactada ao rever Petronius. Simão Zelote segue Judas Tadeu. Longinus procura pelo rapaz cego. Salomé pede para Batista não falar mais de Herodíade.

Helena se desespera ao saber que Pilatos mandou matar Judas Tadeu. Tomé se emociona com a história contada por Jesus. Zelote fica preocupado com Judas Tadeu. Adela se interessa nas palavras de Jesus. Claudia fica horrorizada ao ver o marido dizendo que vai torturar o judeu cego que se meteu com Helena. Simão Zelote ajuda Judas Tadeu a se livrar de Caius. Hélio tenta acalmar Helena. Caifás volta a questionar Jesus. Milagrosamente, Judas Tadeu volta a enxergar. Zelote o abraça, emocionado. Madalena pede para Petronius não matar o judeu que se envolveu com Helena. Jairo não age com honestidade em uma negociação. Caifás manda Malco prender Jesus. Nicodemos se emociona ao ver que seu sobrinho voltou a enxergar. Petronius encontra Judas Tadeu.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Taveira segue Nati e Gabriela, sem ser visto por elas. Taveira chama um enfermeiro e coloca arma na cara dele. Ele manda o enfermeiro ficar quieto e sai com o funcionário. Eric, Fernando e Ariadne ficam assustados com o sumiço de Luna, Tarso e Gaspar. Eles pegam o container com os ovos de dinossauro e resolvem ir embora. Juli aparece na porta da cela e se surpreende ao ver que os bebês derrotaram Samira. A médica avisa que terá de tomar uma atitude radical contra os bebês.

Apocalipse

Com dificuldade, Zoe tenta se mexer e se dá conta que sobreviveu ao acidente aéreo. Ela vê Benjamin na imaginação. Ariela descobre que Ricardo foi o responsável pelo desastre. Tamar diz estar com saudades da filha e do neto. Débora beija Luca. Glória pede para Vittorio não pedir a ajuda de Stefano. Desmaiada no meio do deserto, Zoe é encontrada por um grupo de beduínos liderados por Jamal.

André estranha o comportamento de Benjamin e decide avisar a Ricardo. Luca e Débora disfarçam diante de Adriano. Na redação do telejornal, todos sentem falta de Zoe. Zoe delira e recebe a ajuda de Jamal e sua esposa, Soraya. César recebe o contador do hospital Aisen na delegacia. Gláucia e Henrique ficam preocupados. Dylan e Joice se emocionam ao lembrarem do filho. Isabela recebe um vestido de presente dado por Ricardo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ruth fica preocupada com a reputação do colégio com as recentes polêmicas. Marcelo pressiona para que Débora conte a verdade quanto a sua gravidez. Nancy tenta levantar provas contra Waldisney. As notícias do contrato de Luca com a gravadora se espalham. Na rádio do colégio, Raquel e Mirela anunciam o tema para o musical de fim de ano: “Mágico de Oz”. Os acionistas da O11O querem que Roger saia da presidência da empresa e que OTTO retorne. Nadine acusa Violeta para Roger. Poliana pede para Ruth deixar Sophie retornar a escola. Na comunidade, Falcão decide acabar com as aulas de música. Atrás de Waldisney, Nancy chega ao Toca Toca Bar.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

