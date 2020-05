Resumo das Novelas

Quarta-FEIRA, 27

Malhação

Tato sofre por causa de Deco e Keyla afirma que visitará Das Dores em busca de conselhos espirituais. Keyla insiste para que K1 pare de vender remédios clandestinamente. Lica fica indignada com a viagem de Edgar e Clara e pede para conversar com Felipe. Das Dores afirma que Keyla encontrará Deco. Roney comenta com Bóris que há algo estranho com Keyla. Lica e Felipe ficam juntos. Benê vê MB com Samantha e tenta registrar o momento dos dois. Tato insiste para que Keyla encontre Deco e revele a verdade sobre Tonico.

Novo Mundo

Thomas convence Anna de que não conhecia a sala secreta. Elvira chantageia Thomas e se assusta com a ameaça que recebe. Dom Pedro se encontra com Domitila. Joaquim descobre uma prova contra Thomas. Diara gosta da ideia da construção de um novo quilombo nas terras de Wolfgang. Joaquim tenta embriagar Francisco. Bonifácio fala para Joaquim que pode ajudá-lo a falar com Anna. Nívea pede para Liu ensiná-la a cuidar de um bebê. Matias vê Cecília com Peter. Lurdes comenta com Anna sobre o estranho comportamento de Leopoldina. Peter consegue visitar Amália. Cecília se apavora quando Matias a questiona sobre o médico. Thomas chama um serralheiro para abrir a sala secreta e finge surpresa, na frente de Anna, ao ver o cômodo vazio. Bonifácio se encontra com Thomas, que reage satisfeito. Joaquim arma encontro com Anna.

Totalmente Demais

Jamaica conta a Leila que foi Fabinho quem armou o roubo para incriminar Jonatas, mas a jornalista não acredita. Rosângela visita Jonatas na prisão e diz ao filho que acredita em sua inocência. Leila inventa uma desculpa para conseguir com Mirtes as imagens gravadas pelas câmeras de segurança da Bastille. Leila e Jamaica comprovam que foi Fabinho quem fez a troca dos envelopes e mostram para Zé Pedro. Policiais vão à casa de Germano para apreender Fabinho.

Fina Estampa

Tereza Cristina se apavora com a possibilidade de Griselda contar para René sobre seu caso com Pereirinha. Solange beija Daniel. Gigante vê Tereza Cristina e Griselda entrarem na casa de Pereirinha e avisa a Guaracy. Griselda ameaça contar para René que ele foi traído, se Tereza Cristina não for à sua festa. Íris decide usar a foto que tirou de René com Griselda para chantageá-lo. Baltazar ouve Solange falando de Daniel para Amália. Alberto chega ao Tupinambar e é hostil com Dagmar. Clint elogia Wallace. Teodora diz a Pereirinha que conseguirá um emprego. Antenor e Beatriz encontram com Patrícia e Alexandre na pizzaria. Baltazar avisa que assinou um contrato para a gravação de um CD, mas Solange desconfia do pai. Alberto fala para Guaracy que não gostou de Dagmar. Tereza Cristina conta para Crô seu plano para atrapalhar a festa de Griselda. René expulsa Íris e Alice do Le Velmont.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro e Isaura saem da choça com Raimundo e Martinho por perto. Álvaro e Isaura dormem na mata. Rosa faz fuxicos sobre Henrique e Sebastião fica furioso. Geraldo galanteia Malvina. Miguel e Tomásia falam dos preparativos para o casamento. André visita Bernardo e Moleca. Diogo e Helena fazem juras de amor. André, Geraldo e Miguel decidem ajudar Álvaro e vão até o lugar onde Leôncio arma a tocaia.

Isaura se sente em perigo. Perpétua recebe uma mensagem de Geraldo com notícias de Álvaro. Gioconda se arruma para o almoço com Sebastião. Henrique discute com Flor-de-lis. Leôncio e Francisco conferem as armas e saem em busca de Álvaro e Isaura. Aurora ignora Henrique. Malvina acorda de mal-humor. Álvaro e Isaura saem da choça com Raimundo e Martinho por perto.

Jesus

Shabaka torce por Susana. Chuza mente para Joana e diz que não apostou na corrida. Helena não dá atenção para o pretendente. Adela fica horrorizada ao ver um competidor batendo em Susana. A serva Zilla assiste a corrida ao lado de Judas Tadeu. Zelote desconfia que o irmão fez algo contra Petronius. Pilatos provoca Maria Madalena. Milagrosamente, Jesus faz com que uma mulher manca volte a andar normalmente. Caius beija Deborah, calorosamente. Chuza se irrita ao saber que Hélio foi roubado. Livona se deita com Caifás. Os competidores disputam a corrida. Shabaka se preocupa com Susana.

A roda da biga de Petronius começa a ceder. Marta ajuda na arrumação da hospedaria. Petronius faz com que um dos competidores seja jogado nas arquibancadas. Maria Madalena diz que Susana ainda está na briga. Arimatéia procura por Deborah. Helena foge para se encontrar com Judas Tadeu. Deborah se mostra procupada por ter se entregado a Caius, que a ilude. Sula consegue acudir Sara. Asisa se irrita ao ver Laila e Mateus indo ao encontro de Jesus. Jairo diz não confiar no Messias. Várias pessoas se aproximam pedindo a ajuda de Jesus, que faz novos milagres.

Deborah volta para casa e se mostra arrependida. Edissa vê a menina e foge. Jesus ajuda as pessoas. Jairo diz que isso é coisa do demônio. Livona se levanta ao lado de Caifás, satisfeita. Jairo e Simão Fariseu não acreditam em Jesus. Zelote percebe que Barrabás sabotou a biga de Petronius. Susana consegue resistir ao ataque do oficial romano e segue na corrida. A roda da biga de Petronius se desprende e vai na direção da arquibancada. Helena se aproxima de Judas Tadeu e grita, desesperada, ao ver a roda indo na direção do rapaz cego.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Juli conta que implantou um chip na cabeça de Samira. A médica avisa que Samira não sentirá mais dor se aceitar ser sua amiga. Samira aceita a proposta. Juli mostra a imagem de Lúcio e Juno e diz que a missão de Samira será tirar os bebês de suas mães. Juli vai à cela de Taveira e diz que irá mandá-lo para São Paulo para ser curado por Clara. Taveira avisa que quer ser aliado de Juli e tê-la como sua mulher. Samira entra na cela de Bianca e Leonor e avisa que irá pegar os bebês.

Apocalipse

César tenta, incessantemente, ligar para Natália, mas ela não atende, distraída com Lúcio. A policial fica surpresa ao encontrar tinta de tatuagem no banheiro. Lúcio é surpreendido com o ataque de Nicanor. César chama Guido e os outros policias. Natália se dá conta da verdade. Lúcio pede para Nicanor ter calma. César e Guido seguem para o apartamento do vilão. Natália começa a sentir o efeito do sonífero que Lúcio colocou na bebida. Noah sente ciúmes de Isabela e Ricardo. Lúcio é assassinado por Nicanor. Natália se surpreende ao ver o assassino na sua frente.

Natália tenta atirar em Nicanor mas percebe que a arma está sem munição. O vilão tenta ataca-la. Eles lutam. Nicanor consegue alcançar a faca e ameaça Natália. César, Guido e os outros policias chegam ao local. Com a faca no pescoço de Natália, Nicanor liga para César e ordena que ele suba sozinho. Artur e Bárbara noticiam a descoberta arqueológica do professor Rodrigo. Benjamin pesquisa sobre o Apocalipse. Zoe sente um enjoo. Ricardo é simpático com os familiares. Arthur recebe a notícia da fuga de Nicanor. Gideon chama Ricardo para ver algo importante. César chega ao apartamento de Lúcio e implora para Nicanor poupar a vida de Natália. O serial Killer o surpreende e empurra a policial pela varanda. César se desespera. Nicanor saca uma arma e atira no peito de César, que vai ao chão. O assassino corre para tentar fugir. César percebe que os disparos atingiram o colete e saca uma arma, mas escuta o grito de Natália.

Ele corre para varanda e vê Natália pendurada na sacada do apartamento de baixo. Ângela se desespera ao ver a notícia na televisão. Nicanor assassina um morador do prédio e rouba as chaves do carro. Guido ordena a invasão ao local. Nicanor foge. César faz uma corda com lençóis para tentar salvar Natália. Na fuga, Nicanor troca tiros com um policial. Guido sobe para tentar salvar Natália. Ela se desespera vendo o lençol rasgando. Guido invade o apartamento. César consegue salvar Natália. Ferido, Nicanor foge. Todos os policias o seguem. Ângela fica aliviada ao ver que a filha está viva. Nicanor segue fugindo. Guido diz saber para onde o assassino está indo. Nicanor abandona o carro e foge em direção a uma floresta. Ele vai para a mesma cabana onde assassino.

SBT

As Aventuras de Poliana

Jeff consegue entrar na entidade secreta e descobre que na verdade é um grupo de estudo de Ufologia. Lorena grava Ester dentro de uma cápsula no laboratório, e corre assustada. Ruth fica furiosa ao descobrir que João e Bento se apresentaram com Cássio no bar e proíbe que eles voltem a se encontrar. Vinicius toma coragem e decide chamar Mirela para sair. Violeta diz ao pai que irá morar sozinha. Lorena compartilha sua descoberta com os amigos do Clubinho. Luca encontra a letra da música de Lindomar, faz um remix e posta na internet. Lindomar fica furioso e o confronta. Ruth discute com Cássio. Marcelo tenta desmascarar a mentira de Débora.

