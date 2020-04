Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 29

Malhação

Keyla tira satisfações com K2 e acaba brigando com Tato novamente. Ellen fica orgulhosa quando Dóris afirma que seu trabalho servirá como inspiração para outro colégio. Tina revela para Mitsuko que está namorando Anderson. Ellen exige que Frostbyte impeça o falso Deco de seu aproximar de Keyla. Malu aconselha Edgar a conquistar Clara com presentes. Lica e MB conversam. Keyla percebe que está sendo seguida.

Novo Mundo

Anna diz a Leopoldina que contará a verdade para Thomas e Joaquim. Thomas manda Nívea impedir Anna de sair sozinha. Wolfgang compra um título de nobreza para Diara. Elvira descobre que Anna está grávida. Chalaça conta sobre Domitila para Dom Pedro. Elvira conta para Joaquim sobre a gravidez de Anna. Joaquim questiona Anna sobre a paternidade da criança que Anna espera. Anna mente e diz a Joaquim que o filho que espera é de Thomas. Anna conta para Thomas que está grávida. Joaquim ataca os bandidos que tentam levar o baú com o dinheiro de Dom Pedro. Pedro destitui Thomas de seu cargo.

Totalmente Demais

Fabinho pede que Jonatas assuma mais responsabilidades em seu projeto. Carolina demite Lu. Rafael consegue convencer Carolina a contratar Leila como estagiária, a fim de salvar o emprego de Lu. Cassandra prende Eliza no banheiro e furta o vestido da ex-florista. Cassandra pede a Carolina para não expulsá-la do concurso e promete fazer tudo o que a jornalista lhe mandar. Eliza se sensibiliza com a proximidade de Arthur.

Fina Estampa

Depois de um jantar de luxo no Le Velmont, Íris e Alice se recusam a pagar a conta. Griselda diz a Quinzé que conseguiu o telefone de um bom advogado. Wallace afirma que morreria feliz lutando. Celeste deixa Solange ensaiar sua dança com as amigas. Patrícia sai de casa e vai morar sob o mesmo teto que Antenor. Fingindo ser Letícia, Carolina manda um e-mail para Juan Guilherme. Crô convence Tereza Cristina de que o melhor é deixar Patricia sair de casa. A jovem confessa estar dividida após recaída com Antenor.

Tereza Cristina quer pagar um advogado para tirar Baltazar da cadeia. Celeste garante que não vai deixar que o marido toque nela. Griselda realiza sonho da amiga e abre um restaurante em sociedade com ela. Leandro e Nanda namoram na casa dele. Amália estranha o comportamento de Rafael. Enzo aparece na praia de forma misteriosa e chama por Griselda. René manda Íris e Alice lavarem os pratos se não pagarem a conta do Le Velmont. Juan cumprimenta Letícia, que o ignora. Zuleika vê Rafael pegar o dinheiro que a loja faturou. Griselda convida Celeste para ser sua sócia em um restaurante.

RECORD

Escrava Isaura

Malvina se arrepende de ter casado com Leôncio. Belchior cuida de Isaura. Malvina descobre que Leôncio armou emboscada para Dr. Diogo. Malvina se arrepende de ter casado com Leôncio. Branca comemora o sucesso de seu plano. Álvaro sente-se mal. Malvina discute com Leôncio sobre seus crimes. Tomásia conta a família que vai se casar com Miguel. Rosa e Helena planejam o encontro com Diogo. Começa a festa na Casa de Serafina. Sebastião se arruma para a festa de Serafina.

Jesus

Chuza pede para Pilatos repensar a ordem. O governador romano manda Caifás e Anás retirarem os rebeldes de lá. Jesus caminha pelo deserto, faminto e cansado. Ele é surpreendido com uma chuva apenas no local que está. Pilatos ordena que retirem todos os rebeldes da frente do palácio. Em Nazaré, José beija Maria. Anás e Caifás avistam Barrabás comandando os rebeldes. Eles decidem reunir os membros do Sinédrio. Dimas e Gestas avistam Diana levando comida para fora do palácio. Zelote tenta alertar Barrabás para o perigo. Batista discute com um fariseu. Jesus tenta se proteger de uma tempestade de areia. Arimatéia sofre com as lembranças da esposa Edissa. Malco chama Arimatéia para uma reunião. Diana leva alimento para sua mãe, Adela.

Arimateia discute com Anás e Caifás. Claudia e Helena são recebidas por Joana, que diz a verdade sobre Herodíade. Pilatos se irrita por ainda ouvir gritos na entrada do palácio. Petronius enfrenta Barrabás e descobre que é o filho do rebelde Isaque. No deserto, Jesus tenta se proteger da tempestade de areia. Barrabás oferece o próprio pescoço a Petronius. O restante dos rebeldes faz o mesmo. Na volta para Tiberíades, Salomé pede para banhar-se no Jordão. José conversa com a filha Yoná e diz que está chegando sua hora. A tempestade de areia começa a acalmar. Salomé encontra com João Batista no rio. Herodíade chega e tenta distrair Batista. André e Filipe notam sua ausência. Herodíade tenta seduzir João Batista e finge que atacada por ele. Antipas e seu comandante, Heitor, chegam ao local e ameaçam o rapaz.

Caminhos do Coração

Toni e Cléo lutam contra os vampiros, protegendo Regina e Batista. Eric atira em Velociraptor, mas ele não sente os tiros. O bandido joga uma granada e o dinossauro foge assustado. Fúria some da vista de Vlado. O vampiro corre na direção em que pressente Fúria. Janete tem uma visão de Ágata e Aquiles sendo atacados por Draco e Telê. Draco e Telê invadem a casa de Teófilo e ameaçam Ágata e Aquiles. Eles avisam que os mutantes precisam se unir contra os humanos e que os poderes deles serão úteis nas batalhas.

Ágata e Aquiles se recusam a se unir e perguntam o que os mutantes fizeram com Teófilo. Draco e Telê contam que mataram o pescador e atiraram seu corpo no mar. Taveira pede para Júlia lhe entregar a chave do Cofre e diz que irá matar todos que estão lá dentro. Júlia proíbe Taveira de fazer algo com suas criaturas. Beto, Fredo e equipe do Depecom chegam à Progênese e se deparam com um grupo de vampiros. Fredo permite que os policiais matem os vampiros. Beto fica horrorizado. Um vampiro aproveita a distração de Beto e chuta a arma dele. Beto luta e tenta impedir que ele morda seu pescoço.

Apocalipse

Zoe segue para a entrevista com Ricardo Montana. César chama Natália para uma missão. Zoe começa a entrevistar Ricardo. André aceita o plano de Benjamin de hackear Benjamin. Zoe agradece a entrevista de Ricardo. Em conversa com o assistente Lucca, Ricardo Montana se diz preparado para uma invasão digital de Benjamin. O filho de Alan fala sobre seu plano de hackear o milionário. Lucca alerta Ricardo para uma traição de um poderoso árabe. André entrega para Benjamin os arquivos copiados de Ricardo. Natália e César descobrem novas mensagens ocultas no local do crime. Ele e a policial se beijam. Benjamin não encontra nada que comprometa Ricardo. O Anticristo revela para Lucca ter colocado um detetive atrás de Benjamin.

Ele pede mais informações sobre André. O rapaz fica revoltado com Benjamin por não aceitar a parceria com o poderoso Ricardo Montana. Zoe visita Benjamin. Ricardo pede para Ariela executar uma missão com o árabe. Ela aceita trabalhar para ele. Ricardo pede para Adriano fingir respeitar Débora. Zoe se despede de Benjamin. Gideon e Tamar conversam com o filho mais novo, Noah. Hanna reclama da sogra com o marido Saulo. Marta reclama da infertilidade da nora. Benjamin fala sobre Zoe com a irmã Isabela. Stefano fica mexido ao aconselhar Vitório. Ele o convida para uma homenagem que a igreja receberá. Hanna fica triste com a cobrança da sogra. Noah se envolve em um tiroteio durante seu trabalho no exército. Ele consegue neutralizar um terrorista. Isabela aconselha o irmão e fica impressionada com o projeto dele. André vai ao encontro de Ricardo. Ele se oferece para ajudá-lo com a proposta feita a Benjamin.

SBT

As Aventuras de Poliana

Luca posta o vídeo com Gabi e Brenda e Jeff fica furioso com o conteúdo. Filipa finalmente descobre os responsáveis pelo canal “Vou Te Zuar”. Mirela é a nova vítima do canal. Da cadeia, Waldisneia pede que o filho a ajude a fugir para que peguem o dinheiro roubado de Ruth. As inscrições para o musical de fim de ano da Escola Ruth Goulart são abertas e Poliana fica empolgada. Através da rádio do colégio, Mirela anuncia que quem tiver informações sobre os donos do canal “Vou Te Zuar” serão recompensados. Gabi diz a Brenda que está interessada em Luca. Verônica, Gleyce e Arlete pressionam Débora quanto ao dinheiro do CLP, e a professora finge passar mal. Sophie confronta Ester. Sérgio entrega o projeto solicitado por Pendleton e ele fica satisfeito. Bento pede o contato de sua avó para Ruth. Raquel diz a Guilherme que não irá mais para Austrália. Filipa e Ester brigam no pátio do colégio e Sophie intervém contra Ester.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também