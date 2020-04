Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 24

Malhação

Keyla se assusta com a chegada de Benê e pede que ela não conte sobre o encontro. Marta flagra Lica e Felipe namorando. Tina vê Clara chorando na rua com o pai e fica intrigada. Tina fala de Clara para Lica. Keyla desmarca o encontro com Deco. Benê convida Guto para jantar na lanchonete. Lica fica revoltada com Edgar. Anderson, Fio e Julinho ajudam Tato a preparar o jantar. Tina, Benê, Ellen e Keyla tentam consolar Lica. O jantar de Tato é um sucesso. Deco vai à casa de Keyla e Tato vê os dois juntos.

Novo Mundo

Anna apresenta Piatã a Tibiriçá, que afirma que o rapaz possui o dom da cura. Elvira reencontra Quinzinho e Joaquim. Thomas, Avilez e Sebastião comemoram o fracasso da negociação de Pedro com os fazendeiros. Pedro oferece as terras de sua família para as nações indígenas. Jacira questiona Anna sobre seu amor por Joaquim. Germana e Licurgo se divertem com a bebida alucinógena das índias. Jacira salva Piatã de um ataque de homens brancos. Cecília questiona Sebastião sobre o atentado contra Libério. Piatã reflete sobre sua origem e decide se juntar aos índios. Tibiriçá reconhece a música cantada por Piatã, mas mantém silêncio. Ubirajara aceita abrigar Piatã e encarrega Jacira de ensinar seus costumes ao rapaz. Chalaça descobre que Domitila foi atacada. Piatã se despede de Anna. Joaquim dá adeus aos Tucaré. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro.

Totalmente Demais

Aparecida garante a Jonatas que cuidará de Eliza. Arthur diz a Eliza que Max lhe comprará novas roupas. Jacaré e seu bando destroem os pertences de Jonatas e roubam seu dinheiro. Germano repreende Jonatas por seu atraso no trabalho, mas Fabinho o ajuda. Arthur consegue tirar boas fotos de Eliza com o apoio de Natasha. Natasha aceita o convite de Arthur para ser uma das juradas do concurso. Rosângela cede à sedução de Florisval. Durante um telefonema, Eliza ouve Jacaré ameaçar Jonatas.

Fina Estampa

Leonardo fica desconfiado quando vê Leandro com um monte de dinheiro. Marcela vai à casa de Paulo e volta a atacá-lo, mas ele a manda embora. Edvaldo e Joe Maluco aconselham Zuleika a não dar motivos para Rafael prejudicá-la. Antenor finge para a mãe que mudou seu comportamento. Crodoaldo fala para a sua visita não fazer barulho por causa de Vanessa. Baltazar observa Celeste dormir. Álvaro exige que Íris e Alice se juntem a todos na pousada para fazer as refeições. Esther chega à clínica de Danielle para iniciar seu tratamento para engravidar. Wallace segue Teodora ao vê-la sair. Ele flagra a loira olhando admirada para Quinzinho na escola e fica irritado. O mafioso sorri ao ver Íris pela janela da casa em frente da mansão Velmont.

Griselda aconselha Celeste a deixar Baltazar. Wallace se revolta com Teodora ao vê-la acenar para Quinzinho. Ele discute com a loira e diz que prefere morrer a parar de lutar. Tereza Cristina enfrenta Íris e afirma que não vai tirar Marcela de sua casa. Griselda decide comprar uma mansão em frente à da socialite, e a perua dá um piti. Leandro convida Nanda para jantar. Decidida, Esther diz a Danielle que terá um filho sozinha. Amália conta para Antenor que Griselda comprou uma mansão e ele fica animado para voltar a morar com a família. Teodora procura a milionária e dá seu preço para sumir da vida de Quinzinho.

RECORD

Escrava Isaura

Perpétua diz a Álvaro que ele está com febre amarela. Leôncio expulsa Belchior do quarto de Isaura. Rosa e Helena são proibidas de comer. Leôncio obriga Isaura a tocar piano. Violeta se despede do bordel para seguir viagem. Tomásia e Miguel se beijam. Leôncio ameaça mandar Isaura para o tronco caso ela não toque piano. Álvaro passa mal.

Perpétua pede que seu filho escreva uma carta para Isaura lhe contando o motivo de sua ausência. Geraldo desconfia que Branca esteja tramando algo. Miguel diz a Tomásia que a ama. Leôncio acaricia Isaura. Malvina chega na fazenda de seu pai e fica sabendo da situação de Rosa e Helena. Perpétua diz a Álvaro que ele está com febre amarela. Leôncio beija Isaura e ela lhe dá um tapa. Helena conversa com Malvina sobre as Maldades de seus maridos.

Jesus

João Batista prega para dezenas de pessoas, entre elas Filipe e André. Jesus segue sozinho pelo deserto. Em Jerusalém, Anás, Caifás e Nicodemos conversam com José de Arimatéia, um rico comerciante, e Malco, guarda do Templo. Eles falam sobre o exílio de Arquelau e sobre a chegada de um novo governante em nome de Roma. Na estrada, Pôncio Pilatos e sua comitiva seguem em direção à Jerusalém. Petronius, segue ao lado do governante romano. Na comitiva de Pilatos estão Cláudia e Helena, sua esposa e filha. Petronius fala sobre a irmã Cassandra. Tiago Justo se mostra preocupado com a chegada de Pilatos. Em Tiberíades, Antipas governa a cidade. Herodíade, sua esposa, tenta lhe dar apoio. Arimatéia reclama da postura de Caifás. Nicodemos fala com Tiago Justo sobre a história de Edissa, esposa de José de Arimatéia, que fora condenada a ser eternamente impura. Anás reclama com Caifás por não ter dado um herdeiro a Judite, sua filha. Satanás os observa. Eles se mostram preocupados com os seguidores que Batista está adquirindo.

João Batista prega às margens do Rio Jordão. Em Nazaré, Maria e José, mais velhos, falam sobre Jesus, que caminha sozinho no deserto. Antipas diz não querer afrontar o Deus dos judeus, mas Herodíade tenta convencê-lo do contrário. Salomé, filha de Herodíade com Felipe, irmão de Antipas, chega ao local e é cobiçada por ele. Herodíade fica incomodada. Em conversa com o irmão Simão Zelote, Barrabás fala em sequestrar uma mulher. Antipas convida a sobrinha Salomé para tomar vinho, mas Herodíade impede. Joana de Chuza leva Judite, esposa de Caifás, ao encontro de João Batista. Às margens do rio Jordão, André e Filipe se preocupam com o esforço de Batista ao batizar tantas pessoas. Mateus, o publicano, se aproxima. Gestas e Dimas avistam Joana de Chuza, Judite e seus servos. Os irmãos oferecem ajuda e as furtam. Caifás, Malco e soldados romanos se aproximam do rio Jordão. Joana de Chuza e Judite pedem para serem batizadas por Batista. Maria e José trocam declarações de amor. Caifás chega às margens do Jordão e flagra Judite e Joana sendo batizadas. Ele manda a esposa se retirar e questiona Batista, que o enfrenta.

Mateus, o publicano, pergunta o que deve fazer para agradar a Deus. Antipas consulta Judas Iscariotes, escriba do tesouro. Herodíade tenta jogar o marido contra João Batista. Iscariotes conversa com Heitor, comandante de Antipas, e diz que Herodíade é o próprio demônio. Barrabás, Simão Zelote e os outros rebeldes procuram vítimas para roubarem. Caifás é afrontado por Batista e volta para o templo. Joana se encontra com Chuza, seu marido. Ele se preocupa com o que Caifás viu no rio. Caifás briga com Judite e manda a serva Livona lhe avisar sobre os passos da esposa. Batista conversa com André e Felipe e fala sobre a chegada do Messias. Jesus permanece no deserto. Batista segue pregando às margens do Jordão. Pilatos e sua comitiva seguem viagem. Caifás fala mal de Batista para os sacerdotes. Simão Zelote e Barrabás avistam a comitiva de Pilatos se aproximando. Eles veem Petronius, o assassino de seu pai. Jesus se aproxima do rio Jordão e observa João Batista pregando.

Caminhos do Coração

Meduso fuzila mutantes vampiros com o olhar. Beto dá um tapa na mão de Fredo, que erra o tiro. Fredo empurra Beto com força e atira em Noé. O tiro pega de raspão na perna de Noé, que cai no chão. Maria tenta ajudá-lo e os policiais rendem Noé. Noé diz para Maria fugir, mas ela se rende. A polícia coloca as algemas em Noé e Maria e Beto ficam arrasados ao vê-los presos. Ari, Irma, Cassandra, Lúcia, Danilo, Rodrigo, Amália, Gór, Metamorfo e Meduso se trancam dentro da sala de presidência, enquanto mutantes vampiros tentam entrar. Ísis avisa que irá embora, antes que faça algum mal a Demétrio. Ela fica invisível e Demétrio chora. Joca e Luna levam Marcelo para um camping. Beto escolta Maria para garantir sua segurança. Carvalho conta que uma nova prova foi anexada pela defesa aos autos do processo contra Maria. Ele conta que a prova é uma declaração de Sócrates, revelando quem é a chefia. Toni e Cléo voltam para mansão muito assustados e avisam que a casa está cercada por vampiros.

Regina e Batista se apavoram e quatro vampiros aparecem nas janelas. Fúria diz ter nojo de Vlado por ele ter aura de morcego. Cris e Perpétua discutem por causa do desejo dele em exterminar os vampiros. Os dois se beijam. Pachola-lobisomem avança contra Hélio, que dá um salto e se afasta. Hélio pede para se livrar do espírito do mal e foge. Vavá aparece na janela e o lobisomem se aproxima dele. Vavá pergunta se Pachola-lobiosomem irá machucá-lo e grita. Eric, Fernando e Ariadne se escondem ao ouvir o rugido de Velociraptor. Os mutantes vampiros conseguem arrombar a porta e Gór os hipnotiza. Meduso fuzila os vampiros com o olhar e eles correm para fora da sala. Noé é encaminhado para uma delegacia comum, mas Maria fica presa no Depecom. Fredo comemora a prisão de Maria. Os mutantes vampiros entram pela janela da mansão e ameaçam atacar. Toni e Cléo lutam contra os vampiros, protegendo Regina e Batista. Eric atira em Velociraptor, mas ele não sente os tiros.

O bandido joga uma granada e o dinossauro foge assustado. Fúria some da vista de Vlado. O vampiro corre na direção em que pressente Fúria. Janete tem uma visão de Ágata e Aquiles sendo atacados por Draco e Telê. Draco e Telê invadem a casa de Teófilo e ameaçam Ágata e Aquiles. Eles avisam que os mutantes precisam se unir contra os humanos e que os poderes deles serão úteis nas batalhas. Ágata e Aquiles se recusam a se unir e perguntam o que os mutantes fizeram com Teófilo. Draco e Telê contam que mataram o pescador e atiraram seu corpo no mar. Taveira pede para Júlia lhe entregar a chave do Cofre e diz que irá matar todos que estão lá dentro. Júlia proíbe Taveira de fazer algo com suas criaturas. Beto, Fredo e equipe do Depecom chegam à Progênese e se deparam com um grupo de vampiros. Fredo permite que os policiais matem os vampiros. Beto fica horrorizado. Um vampiro aproveita a distração de Beto e chuta a arma dele. Beto luta e tenta impedir que ele morda seu pescoço.

Apocalipse

Adriano é avisado sobre o nascimento do filho e volta para Roma. Ele conhece o bebê. Débora dá o nome de Ricardo. Stefano pega a criança nos braços e profetiza um futuro grandioso. Algum tempo se passa. Hanna casa com Saulo. Oswaldo descobre que terá um filho com Letícia. Felipe diz que não pode levar a família para o Brasil. Alan casa com Susana. Débora fica desapontada com Adriano. Susana dá à luz o filho de Alan, Benjamin. Zoe, a pequena filha de Oswaldo e Letícia é consagrada. Anos depois, Sandra, a mão do filho de Oswaldo, chega nas últimas na emergência do hospital Aisen.

Ela consegue revelar o paradeiro do rapaz e pede para Oswaldo cuidar de Tiago. Sandra morre. Os policiais Guido e César treinam tiro. Aos 14 anos, Ricardo empurra Glória escada a baixo. Oswaldo procura o filho, mas Tiago não o recebe. Stefano passa a mão na cabeça de Ricardo e diz que ele deverá conquistar o mundo. O policial César socorre Tiago, que está tendo uma overdose. Adriano pede o divórcio e Débora o ameaça. Sabrina diz não entender o rancor de Felipe com o irmão Oswaldo. Tiago recebe os cuidados médicos. Oswaldo se preocupa. Sabrina tenta convencer Felipe a voltarem para o Brasil. César chama Raquel para um café.

SBT

As Aventuras de Poliana

Barbara Barbada encontra o diário de Alice e vai entregar pessoalmente a Luisa. Prevendo a armação de Ruth, Waldisneia sequestra João. Verônica exige que Roger devolva o dinheiro roubado do CLP. Raquel e Guilherme planejam juntos a viagem para Austrália. João consegue escapar das mãos dos bandidos e a polícia finalmente consegue capturar Waldisneia. Por meio das anotações de Alice, Luisa descobre que Poliana é mesmo filha de Pendleton. Ester e Filipa decidem dividir o grupo de amigas. Mário vê o pai visitando a casa de Pendleton e estranha. Após a briga com Roger, Verônica decide sair de casa. Luisa dá o diário de Alice para Poliana.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

