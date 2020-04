Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 7

Malhação

Roney e Tato visitam Keyla e o bebê no hospital. Keyla pensa em um nome para o filho e pede ajuda às amigas. Ellen promete a Dóris que não hackeará mais nenhuma rede de computadores. Lica se revolta contra Edgar. Tato enfrenta Aldo e sai de casa. Keyla se recusa a deixar o hospital com o filho, e as amigas a apoiam. Tato garante que cuidará do bebê com Keyla.

Novo Mundo

Joaquim chama por Anna. Piatã tenta tranquilizar Anna. Elvira descobre que foi enganada por Manoel. Jurema não gosta de ver o encantamento de Jacira por Joaquim. Germana tenta se aproximar da família real. Thomas se irrita com o desprezo de Pedro. Anna tenta conversar com Elvira, mas Thomas a interrompe. Thomas afirma a Sebastião que será nomeado ministro. Leopoldina fica assustada com o comportamento de Carlota. Pedro tem sua primeira noite com a esposa. Joaquim se desespera ao saber que não pode deixar a aldeia sem o consentimento de Ubirajara.

Totalmente Demais

Dorinha sugere que Carolina aproveite seu período fértil para seduzir Arthur. Cassandra pede ajuda a Katia e Lurdinha para mudar seu visual. Zé Pedro avisa a Germano que fornecedores desejam saber se a Bastille está poluindo o Rio Tamanduá. Marcão acusa Fabinho de estar investindo em Leila e termina o namoro com ela. Lili incentiva Fabinho a criar um projeto para solucionar o problema de poluição. Jonatas diz a Rosângela que viu Florisval com uma mulher. Rosângela expulsa Florisval de sua casa. Jonatas leva Eliza para conhecer sua família. Ao ver Arthur conversando com Lorena, Carolina decide seduzir Rafael para provocar ciúmes no empresário.

Fina Estampa

Antenor liga para Patrícia, que o destrata. Teodora conversa com Wallace sobre o prêmio que ele receberá com a luta. Carolina e Vilma pensam em fazer um perfil de Letícia em um site de relacionamento. Rafael e Amália têm sua primeira noite de amor. Griselda repreende Guaracy ao vê-lo no Le Velmont. Severino e Renê elogiam o trabalho de Griselda. Quinzé confronta Teodora, e uma jornalista acompanha a discussão do ex-casal.

RECORD

Escrava Isaura

Branca aproxima um punhal perto dos olhos de Isaura. Belchior fica contente por ser o noivo de Isaura. Branca vai até o tronco onde está Isaura e a ameaça caso ela tente algo com Álvaro. Henrique se embriaga por Isaura. Belchior vai com os capangas para o bordel comemorar seu noivado. Malvina tenta entender o motivo do futuro casamento de Isaura com Belchior. Branca aproxima um punhal perto dos olhos de Isaura.

Caminhos do Coração

Meduso, Metamorfo, Draco e Telê medem forças. Ísis diz estar com medo de virar uma vampira do mal. Ela fica invisível, enquanto Vavá e Pachola protegem seus pescoços. Demétrio grita o nome de Ísis e Pachola avisa que irá pegá-la. Ísis corre apavorada e diz que volta para atacá-los. Ela foge e Demétrio fica arrasado. Tati grita que odeia Maria. Ela fala que Maria devia ter morrido no lugar de Marcelo. Maria diz gostaria que isso tivesse acontecido. Tati fica séria e reconhece o amor de Maria pelo pai. Beto a abraça. Guiga diz para Beto que Tati pode ficar na casa dele, quando ele voltar para ilha com a equipe do Depecom. Maria avisa que voltará para seu esconderijo.

Beto e Noé decidem acompanhá-la. Marcelo diz que não sente vontade de matar a mulher da foto. Júlia e Taveira tentam convencê-lo de que Maria é sua inimiga. Marcelo avisa que não aceita a proposta deles, mesmo que isso seja o preço de sua liberdade. Ele volta a sentir fortes dores e desmaia. Batista fala de seu filho para Cléo e ela resolve ajudá-lo a encontrar o menino. Meduso, Metamorfo, Draco e Telê comparam seus poderes e ficam medindo forças. Gór se irrita e manda os quatro pararem de discutir. Ela os hipnotiza e Draco conta que ele e Telê pretendem tomar o poder e declarar guerra contra os humanos junto com os demais mutantes do mal. Toni checa seus e-mails e fica com ar misterioso.

O Rico e Lázaro

Elga diz que Fassur está sendo atacado por demônios. Nabonido pede para Daniel ficar de olho em Belsazar. Nabonido de se despede da mulher e filho. Belsazar comemora a partida do pai. Joana fica surpresa ao saber que Ebede-Meleque deixará a cidade. Rabe-Sáris se irrita com o pedido de separação de Namnu. Zac e Nabonido deixam o palácio. Arioque defende Namnu. Fassur diz à Elga que Joana é uma feiticeira. Joana se despede de Ebede-Meleque. Dana descobre que Joana será acusada de bruxaria. Neusta se despede de Daniel. Rebeca pede para ainda não falarem a verdade para Labash-Marduk. Alguns sacerdotes vão até a casa de Ravina e dão voz de prisão à Joana.

Asher passeia na cidade com Lior e Benjamin. Joana tenta se defender das acusações de Fassur, mas é levada presa. Malca passa mal e começa a sentir as dores do parto. Nitócris sente falta de Nabonido. Talita procura Lia e avisa que Malca está entrando em trabalho de parto. Aspenaz tenta reanimar Nitócris. Zelfa alerta Elga para o comportamento de Fassur. Lia e Naomi ajudam Malca. Zelfa discute com Fassur. Neusta se despede de Nitócris. Asher diz que Absalom está mudado. Ravina pede a ajuda de Daniel para salvar Joana. Lia tenta ajudar Malca, mas se preocupa com o sangramento. Naomi sai para pedir a ajuda de Mesaque. Zelfa procura Asher e avisa que sua amada foi presa. Belsazar condena Joana à morte.

Amor Sem Igual

Poderosa diz à Maria Antônia que ela não tem necessidade de se tornar uma garota de programa. Tobias pede a Bernardo que denuncie Cindy. Com isso, ela vai achar que Ramiro que fez a denúncia e dizer que ele atirou nela. Bernardo teme porque pode se prejudicar porque limpou a suíte e matou o camareiro e ainda a levou para a clínica.

Antônio visita Cindy na clinica. Dona Sonia diz a Fernanda que Ramiro está no Brasil, que ele mentiu, e que está no mesmo hospital que Peppe está inernado. Peppe termina o namoro com Rosa Flor e pede para ela ir embora. Peppe lamenta que não poderá mais ser um craque. Rosa Flor sai correndo do quarto, arrasada. Peppe se descontrola e se revolta, chorando muito e senso consolado por Luiggi.

SBT

As Aventuras de Poliana

Na casa de Arlete, Waldineusa confronta Falcão. Kessya conta para Poliana que Eric é seu admirador secreto. Bento conta o que viu para Helô, e a coordenadora convoca Luca e Gabi para a diretoria. Marcelo questiona Nadine quanto as mensagens que a mulher enviou a ele. Luca e Gabi dizem a Helô que não são os responsáveis pelo canal. Mirela apresenta “Leandro” a Raquel, e a menina desconfia que o conhece de algum lugar. Luca convida Gabi para sair e o casal vai ao cinema. Claudia e Joana dizem a Luisa que Marcelo tem mesmo um caso com Nadine.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

