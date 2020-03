Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 31

Malhação

Rui ameaça deixar o país com Nina. Marquinhos dá um anel de compromisso a Nanda com a letra de seu nome e Raíssa tenta alertar a amiga sobre o comportamento possessivo do menino. Peixoto faz um acordo com Helen. Serginho, Guga e Max se preparam para lançar seu negócio. Marquinhos pede que Nanda se afaste de Andressa. Diana pede desculpas a Andressa. Marco procura Carla, que pede para ele se manter distante. Leila aproveita a situação com Nina para se aproximar de Filipe. Anjinha se recusa a conversar com Marco.

Novo Mundo

Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece Manoel. Thomas conversa com Anna sobre Piatã. Manoel esconde Elvira no porão do navio, e ela se desespera. Thomas afirma que conseguirá o amor de Anna até o fim da viagem de navio. Dom João prende Carlota em sua casa para protegê-la da acusação de um crime. Piatã alerta Anna sobre Thomas. Joaquim limpa o quarto de Leopoldina, que acaba convocando o falso marujo a lhe acompanhar em um jogo de bilhar. Leopoldina pede ao capitão que Joaquim fique à disposição dela. Anna e Piatã falam sobre o misterioso desaparecimento de seu pai Edward no Brasil. Joaquim conforta Anna, que sofre pela ausência do pai. Miguel denuncia a presença de Noémie no quarto de Pedro. Joaquim beija Anna.

Totalmente Demais

Arthur pergunta a Eliza se ela já pensou em ser modelo. Eliza dá para Gilda a gorjeta que recebeu de Arthur. Carolina exige que Arthur vá com ela para a Austrália. Eliza conta à mãe sobre os olhares de Dino. Rafael volta da Europa e conversa com Charles. Lu vai com Max na boate e conhece Rafael. Jacaré ameaça Lu e Rafael na saída de uma boate e Jonatas ajuda os dois. Eliza tenta se defender de Dino, que acaba sofrendo um acidente. Gilda orienta Eliza a fugir para não ser acusada de assassinato. Eliza consegue carona com Bino e viaja para o Rio de Janeiro.

Fina Estampa

Renê tranquiliza Tereza Cristina. Patrícia comenta com Vanessa que desconfia de Antenor. Esther marca um encontro com Danielle em sua clínica. Mirna/Gisela elogia Tereza Cristina, que exige que ela se hospede em sua casa. Ferdinand ofende Crô. Guaracy convence Leandro a trabalhar no Tupinambar. Antenor teme que Mirna se embriague durante o jantar com os Velmont. Dona Zilá faz previsões sobre Luana. Baltazar se revolta contra Tereza Cristina e sabota o jardim da mansão. Griselda descobre que Antenor é o noivo de Patrícia.

RECORD

Escrava Isaura

Henrique não aceita o amor de Isaura e Álvaro. Diogo consegue escrever uma carta para Tomásia. Tomásia e Álvaro chegam ao leilão e Leôncio impede-os de entrar e proíbe que o Sargento participe. Álvaro pede para Geraldo comprar Isaura. Sebastião nega-se a comprar Isaura. Leôncio ordena que Belchior dê o lance mais alto. Leôncio ameaça matar Isaura. Leôncio tenta suicidar-se. Sebastião pede para suspender o leilão e Leôncio pensa em casar Isaura com Belchior e dar-lhe a liberdade. Álvaro paga a Belchior para chamar Isaura.

Caminhos do Coração

Fúria manda Leão fugir e encara Vlado. Pachola avança contra Maria e ela lhe dá um chute. Vavá sai do esconderijo e Guiga se surpreende ao vê-lo. Vavá corre para os braços de Guiga e depois abraça Noé e Toni. Maria diz para eles irem para o laboratório e procurarem Tati e Ângela no caminho. Pachola conta que Perpétua e Gabriel (Marcelo) também foram para o laboratório e Maria fica interessada. Júlia atira em Velociraptor com a pistola de raios e se joga no chão para pegar o soro da juventude. Ela se levanta rapidamente e foge para o corredor. Ágata e Aquiles avisam que não irão fazer guerra contra os humanos e Telê tenta pegá-la. Teófilo joga spray de pimenta nos olhos de Draco e Telê. Draco lança fogo e diz que irá tacar fogo na casa toda. Aquiles bate em Draco e Telê segura Ágata. Teófilo vai para cima de Telê, mas leva um soco invisível e cai no chão. Crescem garras em Ágata e ela enfia as garras em Telê. Draco e Telê fogem e Ágata olha para suas garras, surpresa. Golias, Fernando e Juanita mandam Tati parar de levitar e avisam que não irão desistir de pegá-la. Tati levanta as mãos e joga areia nos olhos de Juanita, Golias e Fernando. Ela foge e os três ficam frustrados.

Vlado golpeia Leão e se solta dele. Ele também consegue se desvencilhar de Fúria e dá uma seqüência de golpes em Leão, que fica fraco e machucado. Fúria manda Leão fugir e encara Vlado. A mulher-pantera avisa que a parceria dela com Vlado acabou e vai embora. Vlado fica arrasado e chora lágrimas de sangue. Pachola conta o que aconteceu com Gabriel (Marcelo) e Maria fica esperançosa. Beto manda Maria parar de se iludir e ela se entristece. Júlia se tranca dentro de uma cela do laboratório para escapar do dinossauro. Cléo defende a inocência de Maria e a família Mayer fica contra ela. Rodrigo fica irritadíssimo com Cléo e todos estranham a reação dele. Marcelo e Perpétua entram no laboratório e escutam o rugido de Velociraptor. Dino implora para Cris não fazer nada contra ele, mas Cris avisa que irá acabar com todos os vampiros. Ele lança uma onda de energia cor de fogo na direção de Dino, que morre queimado.

Homem-Gelo encontra Ângela e se faz de bonzinho. Ângela conta estar perdida e vai saindo, mas Homem-Gelo impede que ela fuja e a congela. Velociraptor invade o laboratório e Perpétua lhe dá um choque. Marcelo corre para perto das celas e Perpétua sobe as escadas, perseguida pelo dinossauro. Marcelo aparece na frente da cela de Júlia e exige que a médica conte o que fez com ele. Ele fica agressivo e diz que precisa saber toda verdade. Taveira tenta agarrar Ísis a força, mas ela consegue se soltar e começa a jogar pedras nele. Taveira cai no chão e Ísis aproveita para correr, mas se levanta rapidamente e vai atrás dela. Júlia diz que irá ajudar Marcelo, mas avisa que ele terá que confiar nela. Ela aciona um comando para abrir a porta da cela e manda Marcelo entrar. Marcelo se acalma e entra na cela. Ele diz que irá dar um voto de confiança para Júlia, mas a médica sai da cela e tranca Marcelo lá dentro.

O Rico e Lázaro

Furioso, Nebuzaradã avisa que dará fim à Sammu-Ramat, Labash-Marduk e Rabe-Sáris. Zac tenta acalmar o rei. Nitócris pede para que Darice fuja para algum lugar em segurança. O rei encontra com Sammu-Ramat e diz saber de toda a verdade. Ele a ameaça. Ela finge arrependimento e começa a dizer palavras de amor. O rei resiste e começa a enforcar a rainha. Sammu-Ramat retira um espinho envenenado de seu anel e fere Nebuzaradã no pescoço. Ele tenta ataca-la, mas fica tonto e perde as forças. Ela o segura em seus braços e lhe beija. Nebuzaradã morre. Beroso diz que Rabe-Sáris está correndo perigo.

Zac procura pelo irmão no palácio. Larsa tenta difamar Dana para Nicolau. Namnu e Neusta acompanham Malca. Ravina descobre que Fassur levou uma mulher para a sinagoga. Zac encontra com Rabe-Sáris na Casa da Lua e avisa que o irmão não pode voltar para o palácio. Fassur nega as acusações de Ravina. Nicolau pede para falar com Absalom. Sammu-Ramat acaricia o corpo de Nebuzaradã. Nicolau diz que Larsa está tentando difamar Dana. Zac e Rabe-Sáris encontram Belsazar. Absalom trata Dana com carinho e avisa que precisa sair. Nitócris fica ansiosa para saber o que o rei fez com Sammu-Ramat. Shag-Shag se oferece para tirar Namnu do palácio. Belsazar propõe um acordo a Zac e Rabe-Sáris. Aspenaz teme pela vida de Labash-Marduk. Impaciente, Nitócris sai de seu quarto em busca de notícias. Belsazar pede para Zac avisa à Nitócris sobre seu paradeiro. Aspenaz pede ajuda a Daniel para proteger Labash-Marduk.

Sammu-Ramat se despede do corpo de Nebuzaradã e vai até a varanda de seu quarto, delirando. Daniel pede para Abednego tentar proteger Asher. Darice retorna à Casa da Lua e se encontra com Shag-Shag. Ela revela que a adivinha é avó de Labash-Marduk. Talita e Samira pedem para Hurzabum tocar para atrair clientes. Ilana pede para Zelfa conferir se está tudo bem com Dana. Beroso e os guardas invadem o quarto do rei. O sacerdote percebe que Nebuzaradã está morto. Sob o efeito da flor da alegria, Sammu-Ramat tem uma crise de riso. Nitócris chega e ameaça a rainha. Fora de si, Sammu-Ramat se atira da varanda. Darice se despede de Shag-Shag. A adivinha vai até a frente do palácio e se depara com Sammu-Ramat morta no chão. Abednego diz que Asher corre perigo. Acompanhado de um guarda, Absalom aponta para Larsa. Nabonido é nomeado o novo rei. Nitócris diz que Labash-Marduk deve ser morto.

Amor Sem Igual

Oxente fica decepcionado com a postagem da Maria Antônia e parte para cima dela com o cinto na mão. Zenaide pede para que ele não perca a cabeça. Oxente vai à casa de Miguel e conta o que Maria Antônia fez. No hospital, Ramiro segue monitorado e reage revoltado com o que ouviu de Bernardo. Bernardo pergunta se Ramiro vai pagar o valor que Fonseca está pedindo. Leandro conversa com Poderosa e diz que foi expulso da agência por Fernanda.

Poderosa diz para ele a ajudar e que ela também o ajuda, dizendo por que Tobias mandou o Bernardo matá-la. Maria Antônia aparece no café da manhã com uma mala e diz que vai sair de casa. Oxente não permite que Maria Antônia saia de casa e ela o ameaça caso encoste um dedo nela. Maria Antônia vai para a casa de Miguel que a recebe sem entender o que aconteceu. Poderosa liga para Leandro e pede para encontrá-la imediatamente.

SBT

As Aventuras de Poliana

Mirela diz a Vini que está saindo com “Leandro”, e ele fica enciumado. Luca arma um plano contra Mirela. Na escola, o canal de vídeos “Vou Te Zuar” viraliza, E os alunos tiram sarro das imitações publicadas. Ruth proíbe Pendleton de ser um investidor da Ruth Goulart. Gleyce convida Waldineusa para participar de uma reunião do Clp, e a bandida finge estar interessada nas ações do comitê. João acusa Eric e Hugo de serem os responsáveis pelo canal “Vou Te Zuar”. Sophie tenta conversar com Ester. Pendleton convida Sérgio para trabalhar com ele na Starship. Raquel começa a pesquisar cursos na Austrália. Devido a situação financeira, Lindomar pede seu emprego de volta para Ruth. Gleyce e Veronica percebem um sumiço de dinheiro após a reunião com a presença de Waldineusa. Branca chama Violeta para conversar, e a filha de Antônio grava a conversa. Eric conta para Kessya que Pendleton pediu que ele se afastasse de Poliana. Nadine consegue decodificar a tecnologia usada por Pendleton para deixar Sara invisível.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também