Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 20

Malhação

Marco não gosta de presença de Rui. Carla desconfia da demora de Marco em voltar para casa. Regina convida Meg, Guga, Serginho e Zezinho para morarem em sua casa. Madureira e Filipe contam ao delegado que Rui declarou a morte de Rita. Madureira e Filipe flagram Marco ao lado de Rui e Rugieri. Rugieri diz a Filipe que foi ele quem disse a Rui que Rita está morta. Nanda aceita namorar Marquinhos. Anjinha, Carla e sua família comemoram a volta de Marco para casa. Madureira confronta Marco sobre sua relação com Rui.

Éramos Seis

Julinho confronta Afonso e Lola o repreende. Afonso se surpreende ao saber que Lola poderá se mudar para o Rio de Janeiro. Olga perdoa Zeca e traça um plano para Neves. Durvalina confidencia a Lola sobre a gravidez de Inês. Inês confessa a Afonso que espera um filho de Alfredo, e pede que o pai se afaste de Lola. Julinho fecha a venda da casa de Lola. Lola, Julinho e Isabel se despedem de sua casa. Zeca é dispensado de seu trabalho, e Neves sugere que o amigo se candidate à prefeitura. Karine e Soraia temem a presença de Lola. Afonso e Lola se beijam. Lola parte com Julinho para o Rio de Janeiro.

Salve-Se Quem Puder

Renzo diz a Alexia/Josimara que ela lembra uma pessoa especial que conheceu. Téo surpreende Luna/Fiona ao convidá-la para um passeio de helicóptero até o Rio de Janeiro. Micaela convoca Bruno para a inauguração do restaurante. Kyra desconfia de que está gostando de Alan. Lúcia recomenda que Renzo procure uma psiquiatra. Kyra pede que Alexia investigue o que Renzo deseja com a aproximação de Rafael. Luna/Fiona confessa a Téo que está apaixonada por ele.

Amor de Mãe

Danilo conforta Camila, e Thelma disfarça o nervosismo. Sandro fica tenso com o evento para as novas lideranças da PWA. Jane desconfia do envolvimento de Thelma na morte de Rita. Vitória negocia com Marconi a saída de Farula do tráfico. Lurdes mostra a Thelma seu mural com informações sobre Domênico. Raul se preocupa com o acordo entre Vitória e Marconi. Miguel apoia Lídia a tratar seu alcoolismo. Sandro e Betina fazem sucesso no evento da PWA. Davi se surpreende quando Álvaro convoca Benjamim para participar do evento. Álvaro manda Belizário seguir Verena. Érica parabeniza Sandro por seu apoio a Farula. Lurdes acompanha Lídia em sua primeira reunião do Alcoólicos Anônimos. Álvaro interrompe o show de Verena, que enfrenta o marido.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio diz a Isaura que ainda a deseja. Malvina esfria as algemas de Isaura com água. Álvaro e Tomásia se despedem de Perpétua. Rosa canta para Sebastião dormir. Belchior e Francisco continuam com a festa na casa-grande. Violeta tenta arrancar confissões de Dr. Paulo. Capitães-do-mato fogem. Leôncio, Malvina e Isaura chegam a fazenda. Tomásia também chega em sua fazenda. Leôncio maltrata Isaura. Leôncio diz a Isaura que ainda a deseja.

Caminhos do Coração

Marcelo luta contra a Liga Bandida. Marcelo luta com Taveira, Dino, Fernando, Golias e Juanita e golpeia um por um. Ele sente dor e se refugia num canto, enquanto os cinco aproveitam para cercá-lo. Lúcia sai para cozinha e Paola aparece de repente na frente de Danilo, que leva um susto. Danilo grita e Paola tapa sua boca. Clara passa a mão pelo corpo de Guiga, mas ele não reage. A Liga do Bem faz uma corrente e uma luz invade a sala. Clara põe a mão no pai e ele abre os olhos. Beto se transforma em cobra, sem que ninguém o veja. Aquiles percebe que uma cobra está enroscada em sua perna e grita. Metamorfo se transforma em Cassandra e ela aponta uma arma para ele. Metamorfo fica invisível e Cassandra atira. O mutante a segura por trás e Cassandra tenta lutar contra ele. Metamorfo se torna visível e tira a arma da mão de Cassandra, que se apavora. Ele ameaça atirar e manda Cassandra ficar quieta, quando de repente lhe dá um beijo. Gór se afasta de Rodrigo e avisa que está namorando Metamorfo. Rodrigo diz que é melhor eles se aliarem. Marcelo desmaia e quando os mutantes do mal vão atacá-lo, chegam Perpétua, Vavá, Pachola, Demétrio e Ísis. A Liga Bandida os encara. Júlia descongela o cachorro Cérbero. Maria e Noé tentam socorrer Aquiles e ele avisa que a cobra está lhe apertando cada vez mais.

Clara coloca a mão sobre a cobra e cura Beto, que volta a sua forma humana. Guiga pergunta por Ângela e Tati. Érica, Eugênio e Clara se entreolham sem saber o que dizer. Dino avança em Demétrio, que pula de um lado para o outro como um macaco. Dino avança novamente e consegue puxar Demétrio pelo rabo, mas ele escapa. Demétrio segura Dino, tentando evitar sua mordida. Juanita abraça Perpétua e a aperta com força. Perpétua lança raios nas pernas de Juanita, que a solta. Golias levanta o porrete para bater em Pachola, que desvia e derruba o gigante no chão. Taveira ameaça Ísis e ela fica invisível. Ela tenta passar ao lado de Taveira, que sente a presença dela e a agarra. Taveira arrasta Ísis para a porta e os dois saem. Fernando corre atrás de Vavá e o menino aproveita uma oportunidade para dar uma rasteira nele. Vavá bate com uma vassoura na cabeça de Fernando, que apanha. Clara avisa que Tati e Ângela foram para ilha e a Liga do Bem decide voltar ao local para resgatá-las. Paola dá um abraço forte em Danilo. Lúcia e Regina chegam na hora. Danilo pede socorro e as duas seguram Paola, que larga Danilo e empurra Lúcia.

Regina e Paola brigam, enquanto Lúcia e Danilo tentam defendê-la. Todos cercam Paola. Metamorfo amordaça Cassandra e ouve a campainha. Ele se transforma em Meta-Cassandra e abre a porta para Amália. Meta-Cassandra se transforma em Metamorfo e Amália se apavora. Dino avança no pescoço de Demétrio, mas bem na hora ele dá uma mordida no vampiro e se afasta. Dino fica furioso e impede que Demétrio vá embora. O mutante-macaco lhe dá um golpe e Dino foge assustado. Juanita abraça Perpétua novamente e a mulher-elétrica lança uma descarga elétrica contra ela. Juanita cai no chão com dor e foge. Golias agarra Pachola e quando está prestes a mordê-lo, Perpétua lhe dá um choque e o gigante foge. Vavá tenta morder Fernando, que pede ajuda e se surpreende ao perceber que está sozinho. Fernando empurra Vavá e sai correndo. Demétrio se desespera por Taveira ter levado Ísis e sai para procurá-la. Perpétua vê Marcelo caído num canto do depósito e diz que ele é um dos mutantes do mal. Marcelo acorda. Pachola e Vavá ficam com medo. Perpétua cria uma bola de energia e se prepara para dar um choque em Marcelo.

O Rico e Lázaro

Nebuzaradã mata Isaque, pai de Malca. Nicolau recebe a visita de Kidist. Absalom olha Larsa com ódio. Zac lamenta a atitude cruel do rei. Ilana tenta acalmar Joana. Absalom ameaça Larsa. Nicolau oferece ajuda à Kidist. Malca chora a morte do pai. Ilana diz que Joana deve averiguar o ocorrido. Asher ora a Deus. Sammu pede para chamar Hurzabum em seu quarto. Rebeca e Deborah visitam Shag-Shag. Sammu proíbe Hurzabum de dar aula para Labash-Marduk. Daniel lamenta a autoridade de Nebuzaradã. Elga manda os netos pararem de temer Fassur. Ravina acha graça da insegurança de Zadoque. Daniel visita Asher na prisão. Lior segue em sua missão de tentar salvar a vida do filho de Nitócris.

Talita e Samira tentam saber a verdade de Oziel. Sammu diz que Nebuzaradã não pode sair matando qualquer pessoa. Ele discorda. Daniel elogia a fé de Asher. O assassino enviado pelo rei se aproxima de Belsazar e do servo Madai. Tamir e Shamir não gostam de saber que Zelfa vai se casar. Ayana, a mulher que se deitou com Asher a mando de Zac, avista Joana e fica sem graça. Sammu olha para Nitócris com ódio. Zac conversa com Arioque na Casa da Lua. Shamir e Tamir dizem que pedirão a Zac para impedir o casamento de Zelfa. Asher pede a ajuda do Senhor. Ayana surpreende Joana e pede para conversar a sós. Lior chega até o reino onde Belsazar está vivendo. Ele se apavora ao ver um assassino ase aproximar para atacar o príncipe.

Amor Sem Igual

Maria Antônia não tem coragem de contar o que aconteceu a Miguel e pede que pergunte à Poderosa. Luiggi invade a agência e diz a Tobias que seu filho foi sequestrado. No prédio abandonado, Peppe pergunta aos sequestradores o que querem dele, mas eles permanecem em silêncio. Luiggi conta tudo a Tobias sobre seu filho e chora.

Miguel visita Poderosa que está dormindo pesado. Miguel bate à porta com força pedindo que ela acorde porque precisa lhe falar. Miguel mente dizendo que não sabe de nada. Os dois discutem. Poderosa liga para Maria Antônia furiosa. Xavier comenta com Ramiro que vai dar tudo certo enquanto Ramiro diz que é sua última chance. Miguel chega tarde ao Mercado Municipal e Oxente pergunta se aconteceu alguma coisa. Miguel diz a Oxente que eles precisam conversar e que o assunto é sério demais.

SBT

As Aventuras de Poliana

Para substituir Eric, Débora decide colocar Filipa para dançar com Kessya na apresentação. Glória convida Luisa para expor seus quadros em sua galeria. João e Bento ensaiam para a apresentação de música no colégio. Branca decide voltar para o CLP. Helô chama Sérgio ao colégio para conversar sobre Mário. Pendleton pede desculpas a Fernanda pela desfeita durante o encontro dos dois. Após conversar com Ruth, Sérgio tem uma dura conversa com Mário. Fernanda vê Débora e Afonso conversando e fica enciumada. Disfarçadamente, Waldisney devolve o dinheiro que sua mãe roubou de Branca, e diz que tudo não passou de um mal entendido. Branca vai visitar Antônio, e Violeta a recebe de maneira desrespeitosa. Luisa tenta visitar Poliana na escola, mas Pendleton a impede.

