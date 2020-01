Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 29

Malhação

Filipe comemora a decisão de Rita. Joaquim se surpreende ao saber que Lígia e Madureira estão namorando. Lara desconfia de Leila. Carla aconselha Rita a conseguir um novo advogado para orientá-la. Jaqueline sugere que Raíssa faça um show em apoio à Chapa Quente. Max faz um investimento financeiro de alto risco. Nanda se sente diminuída por Raíssa e Camelo, e Marquinhos nota. Cida ouve quando Lara reclama de Leila para Filipe. Marquinhos pensa em convocar Nanda para fazer um show em apoio à chapa de Diana. Daniel decide apresentar César à sua família. César se insinua para Vânia. Meg comemora o sucesso de seu vlog. Guga se preocupa com o comportamento obsessivo de Max. Rita revela a Cláudio que tem medo de Rui.

Éramos Seis

Isabel mente para Lola. Carlos se entristece com a cobrança de Inês. Adelaide se preocupa com a empolgação de Alfredo na reunião política. Genu torce para Lili não se decepcionar com o noivo. Soraia se insinua para Julinho. Alfredo se machuca fugindo da polícia, e é cuidado por Inês no hospital. Durvalina aconselha Clotilde sobre o bebê. Zeca volta a trabalhar para Emília. Isabel mente para se encontrar com Felício. Carlos questiona Marcelo sobre Felício e Isabel. Alfredo visita Karine, e os dois se beijam. Carlos descobre o segredo de Isabel.

Salve-Se Quem Puder

Dominique ameaça Vitório. Helena se preocupa com Téo, e Hugo lembra que a mulher jamais poderá voltar para o México. Na procura por Renzo, Alexia, Luna e Kyra testemunham Dominique atirar contra Vitório. Renzo reconhece Alexia. Dominique exige que Pancho e Renzo sigam as três. Alexia, Luna e Kyra conseguem chegar ao hotel e chamam a polícia. Graziela impede que Petra tire dinheiro de Ignácio. Enquanto documenta a tempestade, Téo é derrubado por um poste e cai desacordado. Pancho acerta o policial que estava na recepção do resort. Kyra acorda com Pancho apontando uma arma em sua direção. Alexia liga para Alan e grava uma declaração de amor para o avô Ignácio. Renzo confronta Alexia.

Amor de Mãe

Álvaro tenta convencer Vitória a voltar atrás. Lurdes pede ajuda a Sandro para defender Magno dentro da prisão. Vitória conta para Tiago que eles viverão uma nova fase em suas vidas. Tales promete se vingar de Estela. Érica diz a Ryan que Mel quer conhecê-lo, e Marina se incomoda. Tales devolve os presentes de Lídia e afirma que é apaixonado por ela. Ryan se encanta com Mel. Érica e Raul discutem. Miguel aconselha Lídia a se manter afastada de Tales. Camila e Danilo se mudam para a casa de Thelma. Sandro pede que Marconi proteja Magno na prisão. Thelma se prepara para viajar com Gabo. Lucas avisa a Vitória que aceitou a proposta para trabalhar com Álvaro. Natália vê Matias beijar Tracy e conta para Miranda. Magno estranha a mudança de comportamento do detento que o machucou. Raul se incomoda com a ausência de Vitória. Penha jura vingar a morte de Wesley. Camila sente fortes dores, e Danilo se preocupa.

RECORD

Escrava Isaura

Raimundo avisa a Martinho que Leôncio suspeita onde esteja Isaura. Leôncio manda chamar as mais belas moças do bordel para sua festa. Moleca sente ciúmes de Rosa. Belchior suga o veneno da perna de Rosa. Isaura conversa com seu pai sobre o fato dela não dizer quem ela realmente é. Geraldo conta a Branca onde mora Isaura. Cel. Sebastião pede a Belchior que chame o Dr. Paulo para examinar Rosa. Helena arrepende-se do beijo dado em Diogo e diz que Gabriel ainda a ama. Gabriel não se conforma com o fato dele ser irmão de Helena. Álvaro vai se encontrar com Isaura.

Caminhos do Coração

Ísis e Demétrio se juntam à Liga do Bem. Lucas diz que tem três coisas para falar com Cassandra. Primeiro, ele diz que quer sua parte na herança do pai. Depois, ele fala que Cassandra não tinha o direito de passar os bens de Mauro para o nome dela. E por último, Lucas manda a mãe dizer tudo o que sabe sobre o mandante dos crimes. Cassandra fica furiosa e manda Lucas ir embora, mas ele avisa que só irá sair quando ela contar tudo. Lúcia fala com Zé Doido no telefone, enquanto Danilo, Ari, Irma, Regina e Batista observam, curiosos. Danilo conta que Zé Doido é o noivo que deixou Lúcia no altar. Lúcia tenta disfarçar o clima de mal estar, já que Zé Doido ficou sabendo que ela casou com um gay. Amália pede para Rodrigo descobrir qual será o tipo de mutação do filho deles. Rodrigo diz que falará com Gór para ver se ela descobre algo com Júlia. Demétrio conta que existe um ancoradouro secreto na ilha, por onde chegam os barcos de Júlia, mas avisa que não sabe onde ele fica. Todos ficam desanimados, mas Demétrio diz que tem uma pista.

Lúpi se assusta e sente alguém se aproximar. Lúpi se transforma em Lobo, enquanto Ísis e Demétrio se escondem e Perpétua fica com uma bola de energia na mão. Gór pergunta por que Meduso matou Silvana e ele diz que ela está apenas desmaiada. Metamorfo avisa que Silvana está respirando e Gór dá uma bronca no irmão. Ela avisa que haverá uma guerra contra os mutantes e manda Meduso se controlar. Maria, Beto, Hélio e Iara entram no depósito e deixam Perpétua, Lúpi, Demétrio e Ísis aliviados. Maria apresenta Beto a todos e os dois ficam tristes por causa de Marcelo. Júlia repreende Capeletti por ele ter deixado os mutantes fugirem. Marcelo resolve intervir e discute com Júlia. Ele volta a sentir fortes dores na cabeça e cai no chão, mas Júlia nem se importa. Noé vai à casa de Guiga e conta o que aconteceu com ele. Eugênio avisa que Meduso é um mutante do mal e Guiga diz que eles precisam tomar cuidado. Noé avisa que irá para ilha e Tati diz que irá junto com ele. Guiga e Érica falam para Tati esquecer essa idéia e ela fica furiosa. Tati faz algumas bonecas pegarem fogo e todos se preocupam. Paola passa muito mal e confessa que virou uma mulher-cobra. Paola vira uma cobra, sob o olhar horrorizado de Simone, Mauro e Célia.

O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque e Amitis decidem ir até a floresta para ver o rei. Evil ordena que soltem Zadoque e Ravina. Nabucodonosor rosna para um oficial enquanto observa as mesmas pintas na mão de Hurzabum. Joana decide ir ao palácio para ajudar Ravina e Zadoque. Zelfa gosta de conhecer Malca. Beroso pede para Sammu-Ramat se acalmar e mostra temor ao Deus dos hebreus. Na floresta, Amitis e Evil se espantam com o estado de Nabuco. Ravina e Zadoque são libertados. Matias trata Ebede com ignorância. Zadoque agradece o apoio de Daniel. Amitis sofre ao ver o rei se comportando como um animal.

Evil avisa que Nabuco deverá permanecer na mata, como o Deus dos hebreus ordenou, mas pede para os oficiais vigiarem. Neusta se mostra satisfeita com o ocorrido com o rei. Shamiran se interessa pelas histórias de Deus de Israel. Rebeca reencontra Hurzabum. Darice mente para Zabaia e diz que Sammu não pode atende-lo. Namnu marca um encontro com Arioque. Joana reencontra Zadoque e Ravina. Nitócris provoca Evil-Merodaque. Hurzabum sente a falta de Shag-Shag. Nabonido critica Belsazar e acaba discutindo com Nitócris. Fassur se assusta ao ver Zadoque e Ravina de volta à sinagoga.

Amor Sem Igual

Zenaide manda Antônio Júnior deixar a casa. Maria Antônia (@mariantoniacord) ajuda Poderosa nos afazeres de casa. Zenaide expulsa o filho de casa. Maria Antônia (@mariantoniacord) passa as medidas para Bibiana. Poderosa diz que pode dar dicas para Maria Antônia (@mariantoniacord) ficar mais atraente. Fernanda se anima com a chegada das novas crianças à escolinha. Tobias se irrita ao saber que já iniciaram os exames com os jovens atletas. Caio desmaia ao ter que tirar sangue. Seu Ernani vê Rosa Flor batendo pênalti e elogia a performance da menina. Santiago debocha de Caio. Preocupado, Tobias diz que o pai não pode encontrar um doador. Maria Antônia (@mariantoniacord) ajuda Poderosa a cozinhar. No mercadão, José Antônio recebe Donatella em sua barraca. Pedro Antônio percebe o interesse de Chang e Takashi em Maria Antônia (@mariantoniacord). Hugo elogia a comida de Maria Antônia (@mariantoniacord) e Poderosa. Antônio Júnior se desculpa com Zenaide e sai de casa. José Antônio fala de seu interesse por Donatella. Miguel diz que precisa falar com Bernardo. Nivaldo, Luciana e Ivan treinam na escolinha. Seu Ernani diz que Rosa Flor tem talento para o futebol. Mauro estranha o fato de Tobias ter autorizado os meninos do abrigo a treinarem na Bras Esportes (@brasesportes). Bernardo diz que a ordem veio de Ramiro. Olympia reúne os funcionários e avisa que o Mademoiselle Olympia Night Club reabrirá em breve. Pedro leva Miguel até a escolinha para ele falar com Bernardo. Oxente nota a ausência do amigo no mercadão. Zenaide conta para Maria Antônia (@mariantoniacord) e Poderosa que Antônio Júnior fugiu de casa. O rapaz vai até a casa de idosos e pede para Donatella abriga-lo por uns dias. Miguel chega na escolinha e vê Bernardo. O vilão se surpreende ao ver Miguel no local.

SBT

As Aventuras de Poliana

Roger diz para Jeff ficar ao seu lado para se dar bem na empresa. Bento diz a João que Ruth anda meio estranha nos últimos tempos. Marcelo tenta convencer Luisa a fazer um último exame de DNA em Poliana. Pendleton conta um pouco de sua história para Poliana e os dois se aproximam cada vez mais. Devido a falta de funcionários na padaria, Durval pede para Yasmin e Raquel o ajudarem com os clientes. Na reunião do CLP, Gleyce sugere um projeto para tirar meninos carentes da situação de rua e promover algumas atividades educativas e culturais. Na O11O, Jeff se aproxima de Sérgio. Para descobrir a identidade da suposta Dark Lady, Guilherme pega o celular de Carla e a confronta.

