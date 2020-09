Live sertaneja promete animar noite desta segunda-feira

Crédito: Divulgação

Moda de viola, balada sertaneja e diversão é o que não irá faltar na noite desta segunda-feira, 28. A partir das 20h, ao vivo, na página da Comissão Paixão Sertaneja no Facebook, um show que promete agitar a noite. Com as atrações confirmadas de Alex Moraes e Hilton Franco, Gustavo Vallin e Vlad Renan, a live que será apresentada por Alexandra Paula será realizada na Padoca, localizada na Avenida Dr. Carlos Botelho, 2073, é mais uma inovação da Comissão Paixão Sertaneja.

“Os comerciantes tem nos procurado para este tipo de parceria e a Covid-19 trouxe muitas dificuldades para eles. Será nosso pontapé inicial neste tipo de live e levaremos nossa estrutura e quem curtir pode ter certeza que não irá se arrepender. Ajudamos os comerciantes e levamos diversão ao povo”, disse Rykoff Aidar.

A live possui parceria do São Carlos Agora em sua realização.

