IFSP São Carlos realiza cinedebate durante a SNCT 2020

Como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, o IFSP São Carlos realizará nesta 6ª feira (23/10) às 19h o CineDebate no Canal Espanhol Nosso de Cada Dia, no endereço https://www.youtube.com/watch?v=lSyFm_Y7UKM&feature=youtu.be.

Você sabe da importância em aprender sobre cultura quando aprendemos uma língua estrangeira? E se essa língua estrangeira for o espanhol? Uma língua falada por mais de 400 milhões de pessoas no mundo?

Quando aprendemos uma língua estrangeira, o fato de saber informações sobre o comportamento cultural de outras sociedades nos ajuda a comunicar-nos melhor uns com os outros.

No cinedebate, vamos falar sobre temas culturais como: maneiras de cumprimentar as pessoas quando as conhecemos; influência da arquitetura no comportamento social, (os tipos de moradia e sua relação com a vida em sociedade); influência da internet nos modos de se comunicar; sotaques e vários outros temas.

Será um bate-papo informal entre duas doutoras em linguística quisadoras dos temas: cultura e cinema. As professoras Valéria Quiroga e Viviane Garcia falarão sobre como esses (e outros) temas culturais aparecem nos curta metragens: Anônimos (Espanha), Los Vecinos (Chile) e Medianeras (Argentina), ilustrando a conversa com pequenos trechos dos curtas.

Evento gratuito, com emissão de certificado para os participantes.

Você pode assistir os curtas nos endereços abaixo:

Medianeras (Argentina, 2004) – 28’00”

https://www.youtube.com/watch?v=ez2wj68H6QA&t=790s

- Los vecinos (Chile, 2015) – 16’48”

https://www.youtube.com/watch?v=4FWt-0mP9lE

- Anónimos (España, 2012) – 9’00”

https://www.youtube.com/watch?v=NcHzGlMvW5w

A cultura nos possibilita grande aprendizagem, nos dá lentes para enxergarmos o mundo e a vida. Não deixe de participar deste evento do IFSP São Carlos durante a SNCT 2020.

