Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/09) para o seu signo

Quem nasceu hoje

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador e inteligente.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina no campo de trabalho. Cuidado para não magoar as pessoas à sua volta com palavras fortes. Não se irrite com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

Áries – Coloque força nos projetos de trabalho e negócios, apesar de Marte, estar retrogradando, isto é devagar. Há possibilidade de acertos financeiros. Amor com estímulos. C. 504 M. 8036

Touro – Procure ser objetivo nos negócios, dependa menos dos outros. Seja menos crítico, assim evitará situações desagradáveis. Não perca apoio ou amizades. Renovação no amor. C. 467 M. 1609

Gêmeos – Fase progressista, terá apoio que necessita para organizar o trabalho e negócios. Conseguirá se livrar de problemas que impediam seu sucesso. Seja mais prestativo e menos ciumento. C. 730 M. 0257

Câncer – Não tenha dúvidas em quebrar a rotina. A família colabora, saia para compras e novos projetos. Excelente para negociar com Áries e Leão. Positivo para comercializar imóveis. C. 910 M. 2583

Leão – As influências astrais são positivas e você sente que as dificuldades foram resolvidas. Tudo que envolva viagem, novos contatos de trabalho ou negócios estão beneficiados. Curta sua paixão. C. 621 M. 7742

Virgem – O Sol transita pela sua segunda casa e você terá oportunidades em novos trabalhos, início de parcerias ou negociar imóveis. O setor afetivo continua complicado. C. 083 M. 6394

Libra – Não perca oportunidades de iniciar novos projetos no campo profissional e familiar. O Sol esta no seu signo, este é um período mais tranquilo. O amor tende a se firmar. Melhora a saúde. C. 317 M. 4828

Escorpião – O dia pede rotina e bons pensamentos. Cuide da dispersão que pode prejudicar a vida profissional. Desfavorável para viagens, compras, visitas e novos negócios. C. 851 M. 9495

Sagitário – Livre do alerta, haverá tranquilidade tanto na profissão quanto na família. Mudança de cargo ou de negócio pode ser vantajosa. A noite promete fortes emoções com seu amor. C. 279 M. 5146

Capricórnio – Dia de alerta, precisará de muita cautela com novas amizades. Tendência de se iludir facilmente com pessoas que não conhece bem. Com seu amor cenas de ciúmes podem trazer desgaste. C. 1278M. 3973

Aquário – Dia carregado de inovações e mudanças no trabalho e negócios. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas financeiros. Amor mais do que protegido, pura paixão. C. 544 M. 6013

Peixes – Mostre firmeza ao defender suas ideias e opiniões sobre os negócios e trabalho. Vem mudanças que devem ser analisadas. Pode contar com a sorte. Forte apoio de amigos e familiares. C. 096 M. 8765

