Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/05) para o seu signo

Você vai sentir uma vontade irresistível de entrar em contato com gente querida, telefonar, mandar mensagens e colocar o papo em dia. A Lua fica mais perto de Mercúrio, estimulando seu poder de comunicação e sua simpatia neste domingão. A interatividade nas redes sociais e em aplicativos de conversa vai fervilhar, colocando você no centro das atenções. Mas é bom não se abrir demais com certas pessoas, pois o papo pode render fofocas ou você pode acabar ouvindo comentários desagradáveis. Deus me free de gente falsiane! Na paquera, tente descobrir o que o crush está escondendo. À noite, a Lua ingressa em Câncer e deixa o clima bem mais acolhedor em seu ninho. Curtir um programinha mais íntimo com seu par ou bolar algo para fazer com os parentes próximos será uma ótima opção. O sossego do lar fará muito bem ao relacionamento com quem ama.

Touro, meu cristalzinho, chegou a hora de focar naquilo que te traz estabilidade e segurança, questões tão importantes para o seu signo. A Lua segue em sua 2ª Casa Astral e apura o seu instinto para cuidar dos interesses materiais, mas também priorizar as coisas que contribuem com o seu equilíbrio e sossego. Hoje as estrelas ajudarão você a perceber o que realmente tem valor para a sua vida. Nas primeiras horas deste domingo, Lua e Netuno alertam que você pode se decepcionar ao descobrir que alguns amigos não são tão leais assim. Falsiane que fala, né? Tente conversar, mas não faça papel de trouxa nem permita que machuquem seu coração. Na paquera, cuidado para não assustar o alvo com suas críticas e exigências: nem tudo precisa ser dito no primeiro contato com o crush. Se tem um amor, há sinal de cumplicidade e boas conversas com seu amor, sobretudo à noite, quando a Lua canceriana passará a brilhar no céu.

A concentração de astros em seu signo permanece ativa e você vai contar com muita energia para se envolver com as coisas de que gosta. Lua e Mercúrio prometem um domingo com um total de zero defeitos para os contatos e as conversas com pessoas queridas. Se tem um tempinho para cuidar da beleza, não deixe para amanhã o que pode não fazer nunca. Brincadeira, não deixe para depois, já que pode fazer bem à sua autoestima. Busque dicas em revistas, sites ou blogues de moda, peça opinião aos amigos,mas só mude o visual se tiver certeza de que vai gostar do resultado – cuidado para não se arrepender. Nos assuntos do coração, você não pensará duas vezes para se declarar a alguém ou tocar num assunto delicado com sua alma gêmea. À noite, a Lua se despede e parte para sua Casa 2, deixando seu lado possessivo mais forte, principalmente na relação amorosa. Pode bater um ciúme do par: controle-se e pegue leve.

Câncer, é um dia perfeito sem defeitos que você quer? Então, vai ficar querendo! Nem tudo pode fluir do jeito que deseja, ainda mais nas primeiras horas do dia. Lua e Mercúrio formam conjunção em seu inferno astral e recomendam a agir com um pouco mais de paciência. Você pode ter a sensação de que fala, fala, fala, mas os outros não te entendem. Talvez seja melhor ficar no seu canto e ouvir apenas o seu coração. Quanto mais paz, solidão e sossego você tiver, melhor vai se sentir e mais longe de conflitos vai permanecer. Procure se preservar e evite expor demais a sua intimidade, pois isso pode render fofocas e aborrecimentos. Cuidados com a saúde e alimentação também serão bem-vindos, hoje. Já à noite, a Lua ingressa em seu signo e manda ótimas vibrações para você. É pra glorificar de pé! Seu charme ganhará reforço e pode render boas novidades na paquera. Se já achou sua cara-metade, não perca tempo discutindo a relação: apenas ame!

Seu lado sociável, extrovertido e comunicativo hoje vai falar mais alto, tudo por causa da energia duplicada da Lua e de Mercúrio em sua Casa 11. O astral é favorável para você agitar as amizades e ampliar sua rede de relações. Conversas por aplicativos, vídeos e mensagens devem animar o seu domingo. Vai querer ficar em sintonia e conexão direta com as pessoas queridas e terá prazer em colocar o papo em dia. Mas não crie altas expectativas nas primeiras horas, já que nem todos estarão à sua disposição como gostaria. Aceite que dói menos e não se ofenda, ok? Por outro lado, o restante do dia será bacana para conhecer pessoas e se enturmar com gente nova. Numa dessas, pode até pintar uma paquera estimulante com alguém que tem seu jeito. No romance, estará junto do par para o que der e vier. À noite, a Lua recomenda a buscar privacidade e descanso.

Virgem, tá vendo aquela Lua que brilha lá no céu? Pois é, meus consagrados, ela está no do seu Horóscopo, fechada na parceria com Mercúrio, seu planeta regente, deixando seu comportamento mais confiante e centrado em seus interesses. Você vai esbanjar autoconfiança hoje, agora seu maior desafio será justamente conciliar as suas vontades com as vontades das outras pessoas ao seu redor. Se insistir para que tudo seja do seu jeito, corre o risco de acabar brigando com os outros. Você que lute, diga o que pensa e o que quer, mas saiba ouvir e ceder também. O recado dos astros também vale para os assuntos do coração, mas o clima mudará da água para o vinho à noite. A Lua vai migrar para o romântico signo de Câncer, incentivando seu lado amoroso, dedicado e carinhoso. Na vida a dois, a parceria pode precisar de uma dose extra de tolerância, mas com compreensão e diálogo, tudo vai se ajeitar com seu bem.

Lua e Netuno tretam durante a madrugada e as instabilidades ficam ativas até o início deste domingo. Isso significa que você pode se deparar com alguns imprevistos logo cedinho, mas não se preocupe, pois possíveis contratempos que serão passageiros. Ainda pela manhã, a Lua soma energias com Mercúrio, potencializando sua curiosidade e inteligência. Leituras, atividades mentais e coisas diferentes que fizer podem te trazer grande satisfação. Também será um ótimo período para conversar com pessoas que estão distantes fisicamente, mas partilham muitas afinidades contigo. O céu continua favorável para se envolver com coisas diferentes e que tirem seus pés da rotina. Se está livre, há boas chances de conhecer um crush especial nas redes sociais. No romance, a sintonia vai falar mais alto: façam planos para o futuro.

As estrelas realçam a sua esperteza, seu tino para negociar e avisam que há chance de ganhar uma grana inesperada hoje. Eu ouvi um amém? É que a Lua e Mercúrio ativam seu dom para lidar com os interesses financeiros e você pode bolar boas estratégias para incrementar os seus recursos. Mas deve pensar bem antes de torrar tudo em besteiras – e sim, isso inclui ‘brusinhas’ ou arriscar a grana em algo que tenha pouca margem de confiabilidade e segurança. O céu ainda revela que é um ótimo dia para dar uma geral nas suas coisas e descartar tudo que só ocupa espaço e você não usa mais. Isso vai fazer muito bem ao seu astral. À noite, a Lua traz novidades, ingressa em sua Casa 9 e promete boas surpresas na paixão. Você pode conhecer alguém especial. Também vai atrair como ímã e terá mais facilidade para envolver quem deseja. Use e abuse da sua criatividade e do seu estilo sensuellen, sobretudo no sexo.

Sagita, trago verdades: passar o domingo ao lado de quem ama é tudo que você vai querer hoje. Lua e Netuno tretam de madrugada e no começo do dia, alertando que altos e baixos podem marcar presença no convívio familiar. Portanto, nem pense em perder tempo com discussões e brigas bobas, ainda mais ao conversar com os parentes. Releve uma ou outra bobagem para passar o dia em paz e nada e arrumar tretas e mandar indiretas por figurinhas no WhatsApp. Em compensação, a Lua vai ficar pertinho de Mercúrio no período da manhã, favorecendo e protegendo seus contatos e relacionamentos. Será o momento certo para desfazer algum mal-entendido e curtir quem estima sem zicas. Amor em ótima fase, ideal para se declarar, pedir alguém em namoro ou deixar o romance ainda mais forte e sintonizado. A noite esquenta na paixão com a mudança da Lua para sua Casa 8. Seus desejos vão ficar à flor da pele na intimidade com o par! Credo, que delícia!

Caprica, se não quiser fazer papel de trouxa neste domingo, melhor tomar cuidado com fofocas e mal-entendidos, sobretudo no início do dia. O alerta vem da Lua, que briga com Netuno logo cedinho. Mas as coisas mudam em seguida e o domingo será ideal para você privilegiar seu próprio bem-estar. Lua e Mercúrio avisam que é hora de zelar mais pelo seu organismo. Dar mais atenção para a saúde e a beleza será um grande prazer e os resultados de suas ações devem surtir efeitos positivos em sua qualidade de vida. Lembre-se de que seu corpo é seu templo sagrado e cuide dele com todo carinho. Reserve um tempo também para arrumar as suas coisas e deixar seu cantinho mais organizado: ambientes arrumados e limpos clareiam até as ideias. O amor vai receber novos estímulos à noite e a Lua em sua Casa 7 aumentará suas chances de iniciar um namoro, falar em compromisso ou fortalecer os laços com seu bem. Chega manteiga derrete.

De acordo com as estrelas, o domingão será perfeito sem defeitos para você se divertir. Lua e Mercúrio dobram energias em seu paraíso astral, fortalecem sua criatividade e iluminam os talentos que herdou do seu signo. Nunca critiquei! Não perca a chance de aplicar seu tempo e energia nas coisas de que mais gosta de fazer. Se estiver em quarentena com boa companhia, melhor ainda! Agora, se bater aquela saudade dos amigos e parentes queridos, pode fazer chamada de vídeo, mandar mensagem ou até bolar brincadeiras no grupo da família para de distraírem – que tal uma conversa só com figurinhas? Quem nunca, né? Os astros também vão realçar seu charme e estimular sua vida amorosa, mas repetem a dica de ontem: controle os gastos com pulso firme. À noite, a Lua muda para sua Casa 6 e recomenda a organizar a agenda para a semana. Na paquera, interesse por colega pode se manifestar. Um programa romântico será a pedida a dois.

Lua e Netuno formam aspecto tenso entre a madrugada e o começo do dia, revelando que você pode acordar com mais preguiça do que o normal ou então se mostrar temperamental – cuidado para não chutar o balde porque é você mesmo(a) que vai ter que ir buscar depois. Mas essa influência terá vida curta e logo as coisas vão melhorar, deixando o seu domingo bem mais agradável. Lua e Mercúrio formam conjunção em sua Casa 4 e prometem reforçar seus laços com a família. É bem provável que você queira se integrar mais com os parentes e mostrar seu afeto às pessoas queridas. Faça contato, telefone, mande mensagem e expresse seu carinho em atos e palavras. As paqueras podem ficar mornas durante o dia, mas devem esquentar à noite. Seu lado charmoso e encantador vai brilhar e será o momento certo para investir na conquista. Na união, uma noite romântica a dois pode ser bem excitante.

