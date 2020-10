Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/10) para o seu signo

23 Out 2020 - 06h37

ÁRIES 21/3 a 20/4

Aproveite para agilizar o trabalho e adiantar as suas tarefas. Atração por alguém da turma deve pintar. Na união, o clima será muito sedutor. Cor prata.

TOURO 21/4 a 20/5

Terá facilidade para aprender. Confusões não estão descartadas no trabalho em equipe. Boas energias na paquera. Respeite as opiniões do par. Cor cinza.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

Pode querer mudar algumas coisas em casa. A carreira traz desafios. No amor, pode ser difícil dialogar, mas a sintonia será ótima na intimidade. Cor laranja.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Unir-se aos colegas deixará o serviço mais produtivo. Cuidado para não perder dinheiro com gastos inesperados. Na paixão, seu charme vai reinar! Cor vermelho.

LEÃO 22/7 a 22/8

Pode ganhar uma grana no seu emprego ou arranjar um trabalho extra. Não vai querer aventuras na paquera. Não deixe a família interferir no romance. Cor cinza.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Vai se comprometer com o trabalho. Escolha bem as palavras e pegue leve nas críticas. O céu incentiva as paqueras. Na união, valorize o diálogo. Cor branco.

LIBRA 23/9 a 22/10

Pode ter novidades em família. O Sol ajuda a melhorar seus ganhos, mas cuidado com os gastos também! O amor pede mais romantismo e menos ciúme. Cor verde-escuro.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11 Tenha cuidado com o que diz para o clima não pesar com os parentes. Seu jeito decidido fará sucesso na conquista. A dois, não perca tempo com brigas. Cor pink.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Pode ter uma boa oportunidade de conquistar um aumento ou uma promoção no emprego. Fofocas podem tumultuar sua vida amorosa - afaste as dúvidas! Cor laranja.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Bom dia para dar mais atenção às finanças. Boa sintonia com alguém da turma pode se transformar em amor. Controle a possessividade no romance. Cor branco.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Problemas serão resolvidos logo cedo. Cuidado para não bater de frente com chefe. Vai envolver quem deseja na paquera. A dois, converse sem brigar. Cor roxo.

PEIXES 20/2 a 20/3

Unir-se aos colegas será uma ótima opção no trabalho. Vênus envia boas energias para a conquista. Esclareça um assunto mal resolvido com o par. Cor pérola.

