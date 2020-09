Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/09) para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Neste dia, se você planejar bem tudo o que deseja, vai ter uma das datas mais românticas dos últimos tempos. Começa um ciclo em que terá muito sucesso no trabalho e como resultado disso, vem junto uma boa quantia de dinheiro à sua disposição e terá muito mais em breve, quando alguém lhe oferecer a participação em algo que lhe trará uma renda extra. Verá isso como algo essencial para continuar triunfando. Reinvestir o que ganha é uma das chaves do sucesso. Pode se orgulhar e celebrar suas conquistas. Números da sorte: 29 – 3 – 30 – 12.

Touro (21/04 – 20/05)

É importante que na vida de casal um compartilhe as experiências com o outro, mesmo que nem todas sejam agradáveis. Você quer que seu mundo material siga as mesmas linhas que o restante de suas ações. Hoje pode começar a gerar essa alegria que deseja reverter em seu trabalho. Fazer alguns ajustes financeiros pode ser uma necessidade. Mesmo não se importando muito com os saldos, olhe para eles com outros olhos e saberá por onde começar.

Números da sorte: 6 – 52 – 15 – 38

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Você quer evoluir com seu parceiro em alguns assuntos de amor. Sua atitude hoje será a melhor para viver momentos fortes na companhia da sua paixão. No trabalho verá que algumas pessoas estarão predispostas a ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Tem um novo projeto que pode ser realizado de maneira surpreendente e fácil de alcançar com os parceiros certos. Aproveite essa ajuda para terminar mais rápido. Tudo isto, será somado ao resto da sua caminhada para chegar ao sucesso. Números da sorte: 39 – 14 – 26 – 5.

Câncer (21/06 – 22/07)

Ao longo do dia, você sentirá que o amor está mais do que próximo em sua vida. Poderá desfrutar de um dia em que a paixão e a magia estarão presentes. Sua economia continua a marchar como o esperado, ou seja, positivamente. Com a boa energia presente hoje, o que o deixou inquieto é apagado da sua vida, fica no passado, completamente superado. A partir desse momento, novas situações serão apresentadas em sua vida que o animarão e o ajudarão a ver sua realidade com uma dimensão diferente. Números da sorte: 46 – 32 – 1 – 57.

Leão (23/07 – 22/08)

Hoje sua cabeça e seu coração estarão focados na pessoa amada. Aproveite essa sensação e façam algo juntos fora da rotina e tornem este dia especial para vocês dois. No trabalho a sorte o acompanha podendo desfrutar de uma posição que parece feita na medida e que lhe trará de volta o sucesso. Alcançará o topo da montanha se permanecer estável e agir em conformidade. Não está tão longe, olhar para trás o fez perceber que ainda há um longo caminho a percorrer. E você tem orgulho de poder contar sobre isso. Números da sorte: 7 – 37 – 44 – 42.

Virgem (23/08- 22/09)

Descubra como quem gosta se sente. Ofereça sua ajuda e apoio, que são necessários em um relacionamento. Isso o ajudará a crescer junto dela. Às vezes, o trabalho não termina no final da jornada, principalmente quando o que se busca é a excelência. Não gosta de ser excessivamente competitivo, mas às vezes as circunstâncias não deixam outra alternativa. Pode levar trabalho para terminar em casa. A fase energia que vem de Júpiter, diretamente, em um signo do elemento fogo, estimula você a realizar atividades que combinam mente e corpo. Números da sorte: 21 – 16 – 17 – 6.

Libra (23/09 – 22/10)

Hoje use as melhores maneiras de expressar seus sentimentos para quem lhe atrai. Será muito agradável para ela ler ou ouvir suas lindas palavras de amor. Os astros vislumbram uma série de oportunidades incríveis que o levarão a se tornar uma das principais referências em seu setor e a fazer grandes coisas, algumas delas que você nunca imaginou. Já tem um objetivo para começar a sua nova vida profissional. Continue mantendo os contatos relevantes e os bons relacionamentos que teve com determinados parceiros. Eles serão muito úteis para melhorar sua posição no seu setor. Números da sorte: 9 – 47 – 35 – 4.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Deverá fazer algumas mudanças em seu relacionamento que possam beneficiar a ambos e que deixarão o relacionamento muito melhor. Preste atenção às estrelas em termos de trabalho e dinheiro e conclua o projeto que lhe causa muito desconforto. Só então poderá se livrar desse monte de nervos que lhe tira o sono. Poderá fechar esse capítulo com êxito, e o sucesso resultará em um bom dinheiro extra na sua conta no final do mês. Tome como exemplo outros colegas que estão igualmente envolvidos neste projeto da sua empresa, mas andam mais tranquilos. Números da sorte: 23 – 59 – 19 – 10.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Hoje é dia de emoções intensas e, como as estrelas sabem, essa energia é perfeita para você.

Se você tiver a oportunidade de ganhar mais dinheiro com um novo emprego de meio período ou passar mais horas extras, aproveite a oportunidade para quando houver escassez. Você sentirá uma grande liberdade para assumir riscos com suas habilidades de negociação. Como as estrelas estão do seu lado, aproveite isso para solicitar um aumento salarial, fechar um contrato ou uma venda importante. Números da sorte: 13 – 1 – 45 – 60.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Hoje deixe-se levar pelos seus sentimentos, assim provocará uma energia positiva em seu mundo romântico. Tem que reduzir o vício pelo trabalho que está num ponto doentio. Não pense que por passar o dia inteiro pensando em assuntos relacionados ao emprego, tudo vai ser melhor. Às vezes, seu trabalho faz que você seja a imagem da sua empresa 24 horas por dia. Após o expediente, é melhor que desligue o celular, não ligue o computador e aproveite bons momentos somente para você. Números da sorte: 18 – 17 – 28 – 49.

Aquário (21/01 – 19/02)

Hoje é um ótimo dia para esclarecer as coisas com seu querido parceiro e deixar espaço para uma vida mais feliz juntos. Tem hoje um dia cheio de desafios para aqueles que se dedicam ao comércio ou à atenção ou vendas ao público. Não desista, mostre que é um craque na profissão. Não se permita ficar desanimado e perder a fé em si mesmo, porque é injusto. Anime-se e engula este dia com suas habilidades. Explore novos métodos e ouse ser você mesmo. Suas idéias produzirão bons resultados e você verá como elas são bem-sucedidas também em sua vida pessoal. Números da sorte: 41 – 22 – 16 – 54.

Peixes (20/02 – 20/03)

Vai querer estar perto de quem gosta o dia inteiro, atreva-se a quebrar a rotina diária. Ser capaz de ter um tempo hoje para visualizar os novos projetos que colocaram sobre a mesa e, que levou para a sua casa, fará com que aprecie que de fato eles estão realmente um tanto vazios e desprovidos de personalidade. Sentirá que eles estão esperando que você coloque neles seu toque pessoal, tornando-os mais especiais e que se destaquem acima do resto. Será uma forma de avançar profissionalmente. Números da sorte: 43 – 7 – 27 – 21.

