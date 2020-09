Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17/09) para o seu signo

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é seu ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta, até às 15h57 os astros aconselham rotina enquanto estiver neste período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Ótimo astral, você se sente motivado para iniciar novos ajustes no trabalho ou nos negócios. A família colabora com seus projetos de mudanças no lar. Boa sorte nas finanças, paixão total. C. 942 M. 2086

Touro – Fase especial na profissão. Espere um grande movimento nas finanças. Não deixe nada para depois, boas condições para início de trabalhos e viagens. O amor vem do jeito que você pediu. C. 058 M. 7593

Gêmeos – Fase para dar andamento às reformas domésticas. Terá que se acertar com alguns familiares, seja mais participativo. Não coloque em risco a segurança material ou afetiva. C. 575 M. 0720

Câncer – Período positivo, Sol e Lua estão na sua terceira casa trazendo chances de novos negócios, apoio às mudanças profissionais e contatos para seu progresso. No lar somente alegrias. C. 112 M. 4974

Leão – Dia positivo, devem surgir excelente oportunidade para ganhar mais. Se organize melhor e esqueça os antigos problemas. Usufrua das boas condições no trabalho e negócios. Amor em alta. C. 705 M. 5461

Virgem – Você vem de um período difícil, mas agora pode mudar o rumo da sua história. Fase de melhores resultados, espere mais dinheiro e equilibre as contas. Evite críticas ao seu amor. C. 336 M. 9215

Libra – Não insista em retomar relacionamentos desgastados com a família e até no amor. Possibilidade de atrito com Virgem, Aquário e Áries. Cuidados especiais com sua saúde. C. 131 M. 7902

Escorpião – Confie no seu potencial, busque novos campos de ganho. Coloque um freio nos problemas e vá atrás do sucesso. Conte com a família. Há sinal de equilíbrio no lar e com seu amor. C. 894 M. 3145

Sagitário – Seus horizontes estão abertos as inovações. Pode surgir oportunidade que sempre quis nos negócios e trabalho. Tranquilidade com a família. Vênus, realiza seu sonho no amor. C. 923 M. 8450

Capricórnio – Procure ter confiança nas pessoas com quem trabalha. Fase de realização dos seus sonhos no amor, com a família e dinheiro, enfim é você no comando. Atração por Câncer. C. 482 M. 1828

Aquário – Você esta um tanto exigente com pessoas do trabalho. Resolva tudo já, principalmente o setor financeiro. A cabeça vai estar a mil por hora, mas você deve relaxar. Chegue junto do seu amor. C. 607 M. 5381

Peixes – Positivo para empreender um trabalho ou negócio em parceria. Pode sonhar até acordado, pois no amor a paixão vai prevalecer. Energias renovadas, saia da rotina. C. 265 M. 6637

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também