Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/09) para o seu signo

Os virginianos refletem a dualidade de seu signo natal, são, ao mesmo tempo, idealistas e práticos, artistas e comerciantes, desprendidos e ambiciosos. Suas preferências sempre se inclinam para as coisas que possam trazer lucro e prazer, isto é, que possam conjugar o útil ao agradável.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte personalidade. Conseguirá render acima do esperado em lugares calmos. Alcançará sucesso, graças à sua garra e inteligência. Terá um convívio harmonioso com a família. É prestativo, vigoroso e conhecedor de sua capacidade.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e o indicado é manter o trabalho dentro da normalidade. Finanças em baixa. Na vida a dois, seu ciúme poderá se manifestar com força. Não aborreça a família e amigos com excesso de cobranças.

Áries – Marte agita seu trabalho e negócios, e você poderá contar com a colaboração de todos, incluindo da família. No amor grande poder de sedução, o clima é de paixão. Não abuse da alimentação. C. 617 M. 5521

Touro – Bom humor e vontade de resolver seu trabalho e negócios. Conquistará mais prestígio. Astral vibrante com a família, você recebe e dá carinhos. Maior envolvimento com o seu amor. C. 583 M. 3810

Gêmeos – Dia de alerta e os maiores problemas serão domésticos. Não crie atritos com a família e se possível colabore financeiramente. Situações inesperadas e difíceis também no trabalho. C. 160 M. 8976

Câncer – Contatos interessantes no trabalho e negócios, ouça sua intuição. Pode sair para compras e até mudanças na vida familiar. A noite promete ser muito mágica com a pessoa amada. C. 732 M. 6149

Leão – Você esta de bem com a vida e consegue se expressar com facilidade. Vênus, colabora para acertar os negócios pendentes, seu trabalho e se livrar de problemas. Amor com paixão total. C. 278 M. 9753

Virgem – O Sol esta no seu signo, mas você sente que existem disputas no setor afetivo e financeiro. Alguns compromissos devem ser adiados. Procure se adaptar as situações adversas. Arejar a mente será importante. C. 405 M. 0687

Libra – O Sol não dá aval para negócios e ainda desequilibra a vida familiar. Mercúrio esta no seu signo e pode levá-lo a ter um bom relacionamento com todos. Dê carinhos ao seu par afetivo. C. 645 M. 5802

Escorpião – Fase que terá que compreender mais do que ser compreendido. Mercúrio, esta na sua 12ª casa. Evite se desgastar sem necessidade. Dê atenção a família. Mais ação e menos exigência. C. 894 M. 2340

Sagitário – O alto astral prevalece no lar e também no trabalho. Suas atenções estão voltadas para novos negócios e maior envolvimento com a família. Ótimo para acertar parcerias. C. 029 M. 7296

Capricórnio – Seus planos de trabalho e negócios ganham novo impulso. Aceite colaboração de sócios, superiores e aproveite para ganhar mais. Cumplicidade no amor. Tente em jogos e loteria. C. 711 M. 9034

Aquário – Dia emperrado, mas a tarde você recebe toda ajuda que precisa nos negócios domésticos. Paciência com a família. No amor a paixão falará mais alto, sonhos e também fantasias. C. 356 M. 1428

Peixes – Algumas dificuldades para acertar o trabalho e negócios. Seja determinado e veja onde errou. Não coloque em perigo o que já conquistou. Seja objetivo e não crítico. C. 938 M. 4765

