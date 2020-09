Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05/09) para o seu signo

Os ideais dos nativos de Virgem podem tornar o relacionamento difícil, caso o parceiro perceba que não consegue corresponder à suas expectativas. Mas podem também se fortalecer, por outro lado, se a esposa compreender que, na verdade, são extremamente ou auto-crítico, e o que precisam na realidade é aceitar a si mesmos.

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os nativos de Áries passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período. Adie viagens e compras fora do orçamento. No amor, controle o ciúme para não magoar à pessoa amada. Saúde em leve baixa.

Áries – Você passa o dia no alerta, e a rotina continua sendo o melhor caminho a ser seguido nesta fase negativa. Evite ser exigente e não exagere nas cobranças com seu par afetivo e família. Viagens neutras. C. 112 M. 3620

Touro – Suas idéias recebem apoio dos colegas de trabalho. O dia promete ser positivo para encontros com a família. Descontraia-se, evite a rotina, faça um programa a dois. Organismo excelente. C. 560 M. 7392

Gêmeos – O dia promete acertos no trabalho. Programe compras de uso pessoal ou mesmo ficar em casa ao lado do seu par afetivo. Proteção de pessoas interessadas em seu sucesso. Organismo em ordem. C. 335 M. 6141

Câncer – Coloque empenho em tudo o que for realizar e alcançará ótimos resultados profissionais. Pode contar com apoio da família e amigos. Demonstre o que sente na vida a dois. Bom final de semana. C. 647 M. 1803

Leão – Empregue sua energia de forma correta e renovará seus projetos de trabalho. Promova um ambiente de harmonia com as pessoas à sua volta. Pode aceitar convites para estar ao lado da família. Tudo azul no amor. C. 471 M. 8757

Virgem – Tudo caminha como o planejado no trabalho. Pode programar compras de uso doméstico. Não devem faltar carinho e compreensão no amor. Saúde ótima. Final de semana para mudar a decoração de sua casa. C. 823 M. 4075

Libra – Os astros pedem paciência em tudo o que for realizar. O diálogo deve ser seu aliado para que nada saia do programado. Evite gastos fora do orçamento. No amor, cuidado com brigas. C. 096 M. 2485

Escorpião – Uma fase de perspectivas positivas no trabalho. Convide a família para ficar ao seu lado. Evite a rotina na vida a dois, um jantar romântico é uma boa pedida. Use de hábitos saudáveis. C. 784 M. 9230

Sagitário – Viagens e contatos prometem retorno financeiro. Abuse da simpatia e sensualidade na vida afetiva. Fase para aproveitar a companhia da família. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. C. 529 M. 7964

Capricórnio – Bem posicionado, você pode ir em frente com projetos por conta própria. Dia positivo para sair da rotina com seu amor. Chances de ganhos em jogos e sorteios. C. 868 M. 1349

Aquário – A fase abre espaço para colocar em prática novos projetos profissionais. Saia para se divertir com seu par afetivo. Saúde ótima. C. 207 M. 5598

Peixes – Aproveite o momento astral para colocar em ordem o setor profissional. Procure estar em sintonia com a pessoa amada. Pode aceitar convites para reuniões de família. Saúde boa. C. 953 M. 0816

Previsão por Dirce Alves

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também