Festival ChorandoSemParar começa nesta segunda-feira (11) em São Carlos

O Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar começa nesta segunda-feira (11) e vai até o 17 de dezembro de 2023. Após três anos sendo realizado virtualmente e em outros espaços, essa edição marca a volta das apresentações no tradicional palco da Praça “Dr. Christiano Altenfelder Silva”, a Praça XV.

A abertura do 19º. ChorandoSemParar será no Teatro Municipal de São Carlos, com retirada de convites gratuitos, a partir das 18h, no dia do evento. A programação continua durante a semana, com atividades formativas e de arte-educação em escolas públicas e é na Praça XV onde acontecem os três últimos dias, com 12 horas ininterruptas de apresentações musicais no domingo (17/12), formato que inspirou o nome do Festival.

Toda a programação do 19º. ChorandoSemParar, que será divulgada em breve, homenageará o centenário de nascimento de Waldir Azevedo (1923-1980), compositor e instrumentista, autor de obras como "Brasileirinho" e muitas outras que projetaram a música instrumental brasileira no mundo todo. Haverá, ainda, menção especial ao também centenário de Osmar Álvares de Macedo (1923-1997), e terá como convidado homenageado o jovem instrumentista e cavaquinista baiano, Messias Britto, destacado pela crítica especializada como um dos maiores talentos da música instrumental da atualidade.

DUAS EDIÇÕES EM 2023 - Fátima Camargo, diretora do ChorandoSemParar, lembra que essa será a segunda edição do Festival neste ano. “A 18ª edição aconteceu em março de 2023, no Teatro Municipal e no Teatro de Arena, com um formato especial em três dias de programação, para homenagear a pianista Amélia Brandão, a Tia Amélia. Ainda que mais curta, foi muito significativa como demonstração de que o Festival continua vivo e pelo reencontro do público com as apresentações pós-pandemia, já que a 17ª edição aconteceu em fevereiro de 2021 em versão digital com transmissão ao vivo, devido às restrições sanitárias. Agora, a edição de dezembro de 2023 marca o retorno à Praça XV, cenário tradicional do ChorandoSemParar”.

Por ser a segunda edição do ano, o 19º. ChorandoSemParar ainda terá uma programação menor durante a semana, mas contará com as esperadas 12 horas de música no último dia, que dessa vez ocupará uma parte menor da Praça. “Apesar da programação mais enxuta, manteremos a inquestionável qualidade artística do elenco, ponto essencial que caracteriza o Festival. Em 2024, para celebrar em grande estilo a 20ª. edição do Festival, o público pode se preparar para uma edição histórica, que já está em fase de preparação, no formato conhecido e com muitas surpresas”, adianta Fátima.

Durante quase duas décadas, o Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar se consolidou como um dos principais espaços de divulgação da música instrumental brasileira, se destacando pela qualidade técnica e artística do elenco de reconhecimento internacional e pela qualidade musical dos instrumentistas da cidade e região, que juntos tornam o encontro um evento de grande projeção e prestígio junto ao público, à mídia e à crítica especializada.

Já passaram pelo palco da Praça XV, em São Carlos, renomados músicos como Hermeto Paschoal, Paulo Moura, Zé Menezes, Altamiro Carrilho, Hamilton de Holanda, Guinga, Turíbio Santos, Naná Vasconcelos, Renato Borghetti, Pepeu Gomes, Yamandu Costa, Paulo Bellinati, entre outros grandes instrumentistas.

