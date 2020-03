Branca de Neve e Frozen são algumas das atrações do Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão

O Teatro Municipal “Alderico Vieira Perdigão” está recebendo diversos espetáculos neste mês de março.

Nos dias 13, 14, e 15 tem “Branca de Neve” no palco do municipal. Um dos contos de fadas mais conhecido do mundo será apresentado pela escola Ballet Paula Turci ao público de São Carlos. Nos dias 13 e 14 o espetáculo começa às 20h e no dia 15 de março a partir das 10h30. Os ingressos para o espetáculo custam R$ 70,00 inteira e R$ 35,00 meia-entrada antecipada. Os ingressos poderão ser adquiridos na secretaria da escola.

Já no dia 19 de março a Cia dos Três Rick Von Dentz, apresenta, gratuitamente, “Quando o rio secou o jaboti chorou”, um espetáculo que fala sobre a escassez de água doce no planeta. São dois espetáculos, um a partir das 9h, com segunda sessão às 14h. As reservas podem ser feitas pelo e-mail rickvondentz@gmail.com ou pelo telefone (19) 99618-2901.

A Relíquia sob ao palco no Teatro Municipal também no dia 19, só que às 20h. A trama se desenvolve ao redor do conflito latente entre duas personalidades. A primeira, a poderosa Dona Maria do Patrocínio, também chamada dona Patrocínio das Neves, tia Patrocínio e, com mais frequência, Titi. Excessiva na riqueza e na entrega aos ritos religiosos, chegando a ser, nas tintas de Eça de Queiroz, uma caricatura das devotas católicas das coisas da igreja. Do outro lado, seu sobrinho Teodorico Raposo. O raposão, narrador de suas próprias aventuras, órfão logo cedo, entregue aos cuidados da tia, em Lisboa. Os ingressos para o espetáculo custam R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia-entrada antecipada. As reservas também podem ser feitas pelo e-mail rickvondentz@gmail.com ou pelo telefone (19) 99618-2901.

No sábado, 21 de março, tem Frozen, musical totalmente cantado ao vivo e com cenários temáticos. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. A classificação é livre e os ingressos para o espetáculo custam R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia-entrada. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.megabilheteria.com ou na escola CNA. Outras informações pelo telefone (16) 3371-6618. A realização é da M Borner produções.

Na quinta-feira (28/03), às 20h, é a vez de “O Ladrão de Corações”. Gabriela, uma menina doce e educada, se vê em apuros quando seu coração é roubado por um fulano. Divertida e envolvente, uma peça para todas as idades que fala de amor, solidariedade, confiança e amizade. Os ingressos poderão ser adquiridos uma hora antes da sessão na bilheteria do Teatro por R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia-entrada.

Encerrando a programação do mês de março o Teatro apresenta “Uma Viagem pela História do Tango” em São Carlos”. O espetáculo mostra a trajetória do tango tradicional durante 90 minutos de show. Através da dança, tendo como contraponto o bailado em casais com força, paixão e sensualidade, a peça homenageia grandes compositores e autores. Canções fortes e românticas fazem parte deste inesquecível musical de tango. A apresentação começa às 20h. Os ingressos poderão ser adquiridos uma hora antes da sessão na bilheteria do Teatro por R$ 90,00 inteira e R$ 45,00 meia-entrada.

O horário de atendimento ao público no Teatro Municipal é de terça a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 18h. Conforme legislação vigente pagam meia-entrada nos shows e eventos realizados no Teatro Municipal: crianças com até 12 anos, professores e estudantes (com carteira atualizada) do ensino regular, pessoas maiores de 60 anos, deficientes físicos e doadores de sangue com carteira atualizada de até 6 meses Crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nas dependências do Teatro Municipal quando acompanhadas dos pais ou responsável. (Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069, artigo 75, Seção I, Capítulo II, de 13 de julho de 1990).

Mais informações pelo telefone (16) 3371-4339. O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” fica na rua Sete de Setembro, 1.735.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também