Banda Quinta Avenida promete animar a noite de São Carlos

Imperdível! Assim será o show do Dia dos Pais que ocorre daqui a pouco (19h) da Banda Quinta Avenida. Com transmissão ao vivo nas páginas dos organizadores Mult Sport, Comissão Paixão Sertaneja, JR Som e Luz e São Carlos Agora, o evento que conta com o apoio do Cemac, também será exibido no YouTube.

“Preparamos tudo com muito carinho e estrutura, decidimos realizar o show em comemoração ao dia dos pais hoje, em virtude dos muitos compromissos das famílias no domingo, que Deus abençoe todos os pais e as mães que fazem o papel de pai também”

Com três décadas de história, a banda Quinta Avenida é conhecida nacionalmente pelos grandes eventos que participa e promete muita música boa e ritmos variados aos expectadores.

