Baile da saudade bate recorde de visualizações na internet

O fim de semana começou mais cedo para o pessoal da terceira idade em São Carlos. Na noite desta quinta-feira (25/06) o Circuito Arena em Casa, programa realizado pela Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), agora na internet em virtude do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, homenageou o Francisco Petrônio, interprete de várias canções e idealizador do Baile da Saudade.

Durante quase duas horas o pessoal da melhor idade pode curtir uma apresentação especial com a Banda Dígito 3 que preparou um repertório a partir dos anos 60. A “live” obteve mais de 8 mil visualizações na internet e milhares de comentários na página do Cemac.

O casal Tochico e Shigueo, não teve dúvidas e transformou a sala de casa em um salão de baile. “Matamos a saudade dos bailes da terceira idade. Fazemos parte do Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla e participamos de grupos de dança, mas agora com o coronavírus estamos isolados e adoramos essa proposta de poder se divertir em casa mesmo. Foi muito bom”, avaliou o casal.

Para Marlene e Leninha foi um dia para se divertir. “Com ajuda dos nossos netos até conseguimos fazer imagens para enviar para os amigos que não estamos podendo ver por causa dessa pandemia. Foi muito bom relembrar os velhos tempos e reviver as alegrias da vida”, disse Marlene.

Luiz Carlos e a namorada Albany, ele eleito Mister Terceira Idade em 2017 em concurso realizado pelo Fundo Social de Solidariedade, também aproveitaram para colocar as coreografias em dia. “Estou em isolamento desde março e estava com saudades dos bailes. Antes da COVID-19 eu frequentava aulas de sapateado, fazia alongamento e dança, agora em casa a solução é se reinventar para não ficar parado”, conta o aposentado de 66 anos, aprovando o show do Circuito Arena em Casa.

Segundo Carlos Alberto Caromano, diretor de Cultura e responsável pela organização das apresentações do Circuito Arena, o pedido foi da secretária de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques. “Ela nos sugeriu uma programação especial para os idosos e daí surgiu a ideia de um baile da saudade. Pelas visualizações que tivemos na página do CEMAC no facebook, temos certeza do sucesso do show”.

Nilva Rodrigues, do Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla, confirma o sucesso do evento online. “Recebi muitos vídeos e fotos das alunas que, inclusive, prepararam figurino especial para assistir o baile. O legal que muitos pediram ajuda dos filhos ou netos para poder registrar o show com o próprio celular e já estão pedindo mais eventos a distância para a terceira idade”, garantiu Nilva.

A programação do Circuito Arena em Casa continua neste fim de semana. Confira a programação completa:

DIA 26 (sexta-feira):

19h – Fernando e Caitano;

21h – Banda Próxima Parada;

DIA 27/6 (Sábado):

19h – Banda Baronesa;

21h – Lê Lopes;

DIA 28/6 (Domingo):

16h – Projeto Beira Mar;

19h – Banda Rota 80.

Para participar dos shows basta acessar o facebook.com/cemac.saocarlos

