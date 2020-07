20° Festa Julina da Paróquia São Nicolau promete agitar o final de semana

Crédito: Divulgação

Que tal aproveitar o friozinho do inverno para saborear as delícias típicas de festa junina e, ainda, ajudar a manter projetos sociais? Esse é o objetivo da tradicional Festa Julina de São Nicolau, que acontece neste sábado, 11. Por causa da pandemia, a edição deste ano vai ser feita em formato drive thru e delivery, com entregas e retirada a partir das 18h.

A comunidade da paróquia São Nicolau preparou um cardápio bem variado, com bebidas e pratos típicos como sopa de milho, caldo de mandioca, cachorro quente, cuscuz, canjica, arroz doce, bolo de milho, doces típicos, quentão, vinho quente, refrigerante, suco entre outros.

“Toda renda arrecadada será usada para manter a estrutura da Paróquia que, atualmente, auxilia mais de 100 famílias com cestas básicas e atende 101 crianças no projeto social "Anjo da Guarda”, além de realizar projetos de evangelização, como SOS Oração”, disse o padre Robson Caramano, pároco da São Nicolau.

SERVIÇO

20ª Festa Julina da São Nicolau

Data: 11 de julho - formato drive thru e delivery

Retirada e entrega: a partir das 18h

Local: Paróquia São de Nicolau de Flüe - rua Dr. Pedro Raimundo, nº 80 – Vila Carmem

Encomendas antecipadas pelo telefone (whatsApp): 16 99259 7341

Mais informações: 16 3415-3060 / 16- 99259 7341

