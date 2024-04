UFSCar oferece 650 vagas para curso de Pedagogia na modalidade EAD

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Estão abertas as inscrições para interessados e interessadas em ingressar no curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia na modalidade à distância do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). São oferecidas 650 vagas, associadas a 13 Polos de Apoio Presencial no estado de São Paulo. Cada um desses 13 polos oferece 50 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês. O valor da taxa de inscrição é R$85,00 e as aulas começam no segundo semestre deste ano.



Para este edital de 2024, não há provas ou exames para a seleção dos aprovados. A pessoa candidata, depois de fazer o pagamento da taxa e, em seguida, efetivar a própria inscrição por meio do preenchimento das informações pessoais e envio de documentação, deve encaminhar uma carta de intenções, na qual expõe os motivos para ser admitida no curso. Todo o processo é feito por meio eletrônico e acontece pelo site www.ingresso.ufscar.br .



As vagas oferecidas pelo sistema UAB são abertas a todas as pessoas. A única exigência é que o candidato ou candidata tenha concluído o ensino médio.



Polos UAB

Nos cursos da UAB, os estudantes assistem às aulas pelo formato online, mas as avaliações, que têm objetivo de diagnosticar os níveis de aprendizado, são presenciais e acontecem, em média, a cada 30 ou 40 dias, sendo aplicadas nos polos credenciados. Por essa razão, é importante que a pessoa candidata fique atenta ao fazer a inscrição. Ela, ao ser aprovada no processo seletivo, estará vinculada a um dos 13 polos UAB e precisa ter condições de se deslocar até o local pré-determinado quando chegar o momento de realização dos testes avaliativos.



Dos 13 polos, cinco estão na cidade de São Paulo e os outros oito no interior do estado. Os polos, tanto os da capital quanto os do interior, são espaços das respectivas secretarias municipais de educação. Os polos na capital paulista estão localizados nos bairros Interlagos, Jardim Nardini-Jaraguá, Jardim São Carlos, Parque Bristol e São João Clímaco. No interior, os polos estão localizados nas cidades de Apiaí (centro), Bertioga (Bairro Indaiá), Botucatu, Itapevi (Jardim Itapevi), Osasco (centro), Peruíbe (Balneário Stella Maris), Santos e Votuporanga.



Reserva de vagas

Serão reservadas no mínimo 10% (dez por cento) das vagas totais por polo para as pessoas candidatas que, no ato da inscrição, comprovarem vínculo ativo e efetivo como professores das redes da educação básica que não possuem formação na área em que atuam, conforme determinação da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no Edital nº 9/2022 do Programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB).



E, serão, ainda reservadas no mínimo 50% (cinquenta por cento) das vagas totais por polo para as pessoas candidatas egressas do ensino público que, no ato da inscrição, fizerem a opção pelo ingresso por reserva de vagas, observada a distribuição de vagas na forma definida pela Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409, 28/12/2016. Mais informações no edital do concurso .

Leia Também