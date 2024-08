Tonin Superatacado está contratando; confira as vagas abertas

SIGA O SCA NO

Tonin - Crédito: Reprodução Portal Amis.Org

O Tonin Atacado está com vagas de emprego abertas em São Carlos; confira as oportunidades:

Operador(a) do Comércio - Mercearia (Madrugada)

Operador(a) de PDV

Operador(a) do Comércio - Frios/Laticínios

Açougueiro

Auxiliar de vendas (Televendas)

Para saber mais sobre as vagas e candidatar-se, acesse este link.

Sobre o Tonin

A Rede Tonin começou em uma pequena panificadora na cidade mineira de São Sebastião do Paraíso/MG, no ano de 1956, quando seu proprietário, Sr. Luiz Tonin, decide comercializar também outros gêneros alimentícios e foi assim que um pequeno estabelecimento familiar tornou-se uma das maiores redes do interior de São Paulo e Sul de Minas, totalizando hoje 20 lojas, 01 centro de destribuição, 01 ceasa, 01 central administrativa e mais de 2.200 colaboradores.

