Spani atacadista abre vagas para jovem aprendiz em São Carlos

Spani Atacadista - Crédito: Divulgação

O Spani Atacadista abriu vaga para jovem aprendiz em São Carlos. Inscrições podem ser feitas até 10 de dezembro de 2024 através deste link.

O programa de aprendizagem é uma oportunidade para que os jovens se preparem para um futuro profissional, absorvendo conhecimentos e aprendendo como se comportar no ambiente organizacional. O objetivo é capacitar o jovem de forma assertiva no seguimento do atacarejo, desenvolvê-lo seguindo a cultura e valores do grupo, e com isso reter uma maior quantidade de profissionais ao final do programa.

O papel do aprendiz é mais do que cumprir as tarefas obrigatórias. Nosso programa de aprendizagem tem o foco em desenvolver sua criatividade, para se sentir a vontade de sugerir algo quando necessário. É fundamental que o aprendiz crie conexões positivas dentro da empresa, seja multifuncional e saiba onde pode ser útil.

