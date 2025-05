SESC São Carlos abre vagas de emprego com salários de até R$ 3.710,00

Sesc São Carlos - Crédito: reprodução

O SESC São Carlos está com vagas abertas para os cargos de Prático de Infraestrutura e Auxiliar de Serviços, oferecendo salários de R$ 3.710,00 e R$ 3.065,00, respectivamente. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo e experiência comprovada nas funções.

Para o cargo de Prático de Infraestrutura, os profissionais serão responsáveis por pequenos reparos prediais, manutenção preventiva e corretiva, além de apoio em serviços de elétrica, hidráulica e tratamento de águas de piscina. Já para a função de Auxiliar de Serviços, as atividades incluem carregamento, descarregamento, controle de estoque, higienização de equipamentos, montagem de leiautes e, eventualmente, operação de elevadores.

Os selecionados deverão ter disponibilidade para atuar em jornada de 40 horas semanais, incluindo finais de semana e feriados, com possibilidade de trabalho noturno.

As inscrições para o processo seletivo estão abertas até as 17h do dia 16 de maio de 2025. O processo deve ser concluído exclusivamente online, respondendo a perguntas obrigatórias na plataforma do SESC, sem interrupções ou atualizações da página para evitar falhas no envio.

Para mais informações sobre processo seletivo, os interessados podem consultar este site.

Leia Também