Serasa Experian estende inscrições para o programa de estágio em São Carlos

As inscrições para o programa de estágio da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, foram prorrogadas até o dia 10 de novembro. Em São Carlos, são oito vagas disponíveis em formato remoto e híbrido para estudantes da área de Tecnologia da Informação. Os interessados podem se inscrever até o pelo site oficial do programa.

Todo o processo seletivo, será conduzido de forma digital, incluindo entrevistas e contratação. Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 2.150, com progressões salariais ao longo do estágio, e uma carga horária de seis horas diárias. Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass e Totalpass, além de um canal de suporte 24h para questões sociais, de saúde, financeiras e jurídicas. Outros diferenciais incluem horário flexível e parceria com cursos de idiomas.

Outro destaque é a trilha de capacitação completa e exclusiva oferecida aos estagiários, além de uma plataforma educacional com trilhas personalizadas, adaptadas às necessidades de cada talento e suas áreas de atuação. “A abertura do nosso programa de estágio representa uma oportunidade única para jovens talentos que buscam iniciar suas carreiras em um ambiente inovador e dinâmico. Na Serasa Experian, priorizamos o desenvolvimento contínuo, permitindo que nossos estagiários adquiram habilidades essenciais para o mercado de trabalho”, esclarece a Gerente de Recursos Humanos da Serasa Experian, Camila Souza.

