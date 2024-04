Seguem abertas as inscrições para concursos na Prefeitura Municipal de São Carlos

O Concurso promovido pela Prefeitura Municipal de São Carlos, do Estado de São Paulo, permanece com suas inscrições abertas para interessados até às 23h59 do dia 14 de maio de 2024, conforme horário de Brasília/DF. Os interessados podem fazer o seu cadastro através do site da Instituição organizadora Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br).

O concurso visa o provimento de vagas dentro dos seguintes cargos e requisitos:

Para aqueles que têm como formação o Ensino Médio Completo, o cargo disponibilizado é:

Assistente Administrativo com salário inicial de R$2.974,00 e carga horária de 40 horas semanais + Benefícios.

E para aqueles que têm como formação o Ensino Superior Completo, os cargos disponibilizados são:

Assistente Social com salário inicial de R$5.499,00 e carga horária de 30 horas semanais + Benefícios.

com salário inicial de R$5.499,00 e carga horária de 30 horas semanais + Benefícios. Enfermeiro do Trabalho com salário inicial de R$5.499,00 e carga horária de 40 horas semanais + Benefícios.

com salário inicial de R$5.499,00 e carga horária de 40 horas semanais + Benefícios. Fonoaudiólogo com salário inicial de R$5.499,00 e carga horária de 40 horas semanais + Benefícios.

Para mais informações acerca dos cargos e seus requisitos, seus benefícios, quantidade de vagas, cidades de aplicação e lotação, o conteúdo programático e demais dúvidas, acesse o site da instituição, através do link Dúvidas Frequentes - Nosso Rumo, na página da organizadora, ou pelo telefone (11) 3964-4946, em dias úteis, no horário das 09h00 às 16h00.

