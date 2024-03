Secretaria de trabalho, Emprego e Renda abre vagas para o curso de telemarketing

Telemarketing - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), abre na próxima segunda-feira (11/03), as inscrições para o curso de Telemarketing: Atendimento ao cliente e rotinas operacionais. A atividade, gratuita, é mais uma parceria com o SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de São Carlos. “Continuamos no firme propósito de estender nossas parcerias e qualificar cada vez mais os trabalhadores que nos procuram em busca de oportunidades”, destaca a secretária Danieli Favoretto Valenti.

O curso é totalmente de graça e as inscrições podem ser realizadas entre os dias 11 e 14 de março, ou até o preenchimento das 20 vagas disponíveis, na Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº1839, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é preciso ter idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

As aulas ocorrerão no SENAC, na Rua Episcopal, nº700, no Centro, de segunda a sexta-feira, de 18/03/2024 à 25/03/2024 das 13h30 às 17h30. Os alunos inscritos recebem certificado de conclusão de curso. O curso terá carga horária de 24 horas. “O objetivo é subsidiar os participantes com técnicas de atendimento ao cliente e rotinas operacionais do telemarketing ativo e receptivo”, explica a secretária da SMTER.

Confira a programação do curso:

- Comunicação: conceito, elementos e técnicas.

- Comunicação assertiva: conceito e importância no atendimento.

- Atendimento ao cliente: perfil e comportamento do consumidor, técnicas de atendimento, negociação e vendas e noções básicas de direito do consumidor.

- Telemarketing ativo: conceito, rotinas operacionais, captação de clientes, promoções, comercialização e ações de pós-vendas.

- Telemarketing receptivo: conceito, rotinas operacionais, serviço de atendimento ao consumidor (SAC), manutenção e atualização de cadastro, informações e suporte (help desk), agendamentos e acompanhamento de serviços, produtos e entregas.

- Tecnologia no atendimento: robotização, Business Intelligence, Speech Analytics, Pop-ups de insights, atendimento personalizado e experiência do cliente.

- Segurança do trabalho: Norma regulamentadora sobre Ergonomia, Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbio Osteomolecular Relacionado ao Trabalho (DORT).

- Código de Ética da Associação Brasileira de Telemarketing: formas de atuação do operador de telemarketing e legislação específica da área.

