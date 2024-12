São Carlos tem saldo positivo de 4.062 empregos em 2024

Trabalhador da indústria - Crédito: Pixabay

Dados do CAGED (Cadastro Geral e Empregados e Desempregados) divulgados na manhã desta sexta-feira, 27 de novembro, pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, revelam que São Carlos apresentou saldo positivo de 4.062 vagas no mercado de trabalho. Este saldo é a diferença entre 40.183 contratações de trabalhadores e 36.121 demissões.

O CAGED pesquisa mensalmente a variação do trabalho formal, ou seja, o emprego com carteira assinada e com direitos trabalhistas, como férias remuneradas mais um terço do salário, décimo terceiro salário, aviso prévio, FGTS e etc.

O setor que mais gerou empregos nestes 11 meses de 2024 foi a indústria, com saldo positivo de 1.865 vagas. A área fabril admitiu 9.280 pessoas e demitiu 7.415. Sem seguida vem o setor de serviços, que contratou 20.442 pessoas e cortou outras 18.861, apresentando saldo positivo de 1.581 postos de trabalho. “Percebemos um avanço da indústria. O setor metalúrgico, por exemplo, voltou a ter uma base com cerca de 12 mil trabalhadores, depois de enfrentar uma queda nos últimos anos”, afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano.



O comércio vem em terceiro, com 417 vagas de saldo positivo, diferença entre 10.078 novos contratos de trabalho e rescisão de outros 9.661. A construção civil absorveu 2.705 pessoas no período analisado e eliminou outros 2.485 contratos, com saldo positivo de 220 postos de trabalho. O único semento com saldo negativo foi a agropecuária, fechando 68 vagas. O Setor contratou 1.091 pessoas ao longo der 2024 e cortou outras 1.159.

Novembro apresenta saldo negativo de 43 vagas

O mês de novembro não foi bom para o emprego em São Carlos. Afinal, houve 3.394 admissões, mas também 3.437 demissões, com saldo negativo de 43 vagas. A agropecuária cortou 51 vagas, diferença entre 88 contratações e 139 demissões.

A indústria, setor que mais gerou empregos no ano, também teve saldo negativo de 36 vagas em novembro, diferença entre 675 novos contratos e rescisão de outros 711. A construção civil gerou apenas 7 empregos, diferença entre 251 admissões e 244 cortes.



O comércio, por sua vez, apresentou números positivos, abrindo 96 postos de trabalho. Esta é a diferença entre 919 contratações e 823 demissões. O setor de serviços também teve dados negativos. O saldo negativo foi de 51 vagas, diferença entre 1.461 novos contratados e outros 1520 desligados.





