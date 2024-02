Santander está contratando; há vagas para São Carlos

Santander - Crédito: reprodução/jcconcursos.com.br

O Santander está fortalecendo sua equipe de assessores de investimentos no interior paulista. As vagas são para fazer parte do projeto AAA, em regime CLT e com contratação imediata. As oportunidades estão distribuídas entre 21 municípios: Araçatuba, Barretos, Catanduva, Lins, São José do Rio Preto, Ilha Solteira, Tupã, Votuporanga, Bauru, Botucatu, Franca, Marília, São Carlos, Jau, Assis, Limeira, Piracicaba, Amparo, Mogi Mirim, Ourinhos e Presidente Prudente.

Os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. A certificação CPA-20 é pré-requisito para essa oportunidade, a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) é obrigatória em 90 dias e a CFP (Certified Financial Planner) considerada um grande diferencial. O Banco oferece um modelo inovador e empreendedor que inclui uma carteira de clientes, remuneração meritocrática vinculada ao desempenho individual e oportunidades de crescimento em uma instituição internacional.

O projeto AAA, criado há cerca de dois anos, já se consolida como um modelo de sucesso, com 1,5 mil assessores contratados em todo o País. O objetivo é chegar a 2 mil ainda neste primeiro trimestre. Atualmente, há 163 cidades com presença de assessores AAA, em 19 estados, dentro do processo de regionalização do Santander Brasil dos escritórios de atendimento a investidores. Além dos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal e Brasília, o projeto AAA está inserido no Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste do País.

As inscrições para concorrer a vagas do Santander AAA devem ser realizadas por meio do site https://www.santander.com.br/aaa

Da assessoria de imprensa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também