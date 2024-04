Raia e Drogasil contrata atendentes e farmacêuticos para inicio imediato

Droga Raia - Crédito: divulgação

As farmácias Raia e Drogasil, do grupo RD Saúde, estão com vagas de emprego abertas em todo o país para início imediato. Como parte da política de formar e treinar internamente os seus profissionais, a companhia abre oportunidades inclusive para quem busca o primeiro emprego. Independentemente da idade, a RD Saúde não exige experiência dos candidatos às 2.000 vagas. Gostar de trabalhar com o público e cuidar de gente é um requisito fundamental.

O maior número de vagas é de atendente: são 1.000 oportunidades. Os candidatos precisam ter ensino médio completo e mais de 18 anos. “O funcionário é preparado para trabalhar no caixa e ajudar a organizar a loja. Depois de um processo de treinamento, tem a chance de ser promovido e passar para o atendimento no balcão. O nosso intuito é incentivar o crescimento na carreira até que a pessoa chegue à gerência”, diz Daniel Moraes, que entrou na empresa como atendente há 27 anos e hoje é diretor de Gente e Cultura da RD Saúde.

Há ainda 100 vagas para orientadores de estacionamento e 400 vagas exclusivas para pessoas com deficiência para o cargo de assistente operacional. Para essas duas funções, é preciso ter ensino fundamental e 18 anos completos. Os candidatos com deficiência precisam apresentar laudo médico. “Temos um compromisso com a inclusão e empregabilidade de pessoas com deficiência. Criar oportunidades é fundamental para uma empresa que tem a meta de, até 2030, se tornar o grupo que mais contribui para uma sociedade mais saudável no país”, detalha Moraes.

A RD Saúde está contratando também 500 farmacêuticos. Os candidatos devem ter concluído a graduação em Farmácia e precisam ter o registro do Conselho Regional de Farmácia (CRF). Os profissionais recebem treinamento para dar assistência a clientes em assuntos relacionados à saúde e bem-estar, além da venda de medicamentos. Maiores empregadoras de farmacêuticos do país, a Raia e a Drogasil são hoje centros de cuidados com o bem-estar e prestam serviços de saúde, que vão desde testes rápidos até a aplicação de vacinas.

O grupo está em expansão e prevê abrir de 280 a 300 novas filiais em 2024. Entre os benefícios oferecidos, estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia e trilha de carreira. A RD Saúde também inaugurou este ano um curso de graduação em Farmácia – a primeira turma é formada apenas por funcionários.

Saiba como se candidatar às vagas de emprego

Atendente de farmácia - https://vagas.com.br/v2632323

Farmacêutico - https://vagas.com.br/v2632331

Orientador de estacionamento - https://vagas.com.br/v2632531

Assistente Operacional – exclusivo para pessoas com deficiência - https://vagas.com.br/v2632542

