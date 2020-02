Quer ter uma renda extra ou trabalhar em seu próprio negócio?

Avante oferece cursos rápidos na área de estética - Crédito: Divulgação

A AVANTE está com inscrições abertas para cursos rápidos na área de estética. Os segmentos de Beleza e Estética são uma das opções que mais permanecem em alta no Brasil e continuam com boas perspectivas para quem procura uma oportunidade nessa área.

Os cursos contam com aulas Vips ou no máximo dois alunos por turma, para um melhor aprendizado sendo teóricas e práticas em modelos, material por conta da escola e certificação ao término do curso.

A aulas serão ministradas pela nossa Tecnóloga em estética e cosmética Kelly Lacerda, especialista em Lash Designer com atuação na área a mais de 15 anos e a 7 vem dividindo seu conhecimento com muita dedicação para que você se torne um profissional altamente qualificado, saindo apto para o mercado de trabalho.

Escolha o curso que você mais se identifica e venha para AVANTE realizar sua inscrição.

Cílios Fio a Fio

Designer de Sobrancelha

Depilação Egípcia

Depilação Corporal

Limpeza de Pele

Lash Lifting.

Mais Informações e Inscrições:

Rua Sete de Setembro,2247 – próximo ao restaurante São Carlos.

Fones: (16) 3413-7111 / WhatsApp 16 98170-1587

