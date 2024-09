PremierPet oferece várias vagas de emprego; confira as oportunidades

SIGA O SCA NO

PremierPet - Crédito: reprodução

A PremierPet, empresa com sede em Dourado/SP, está com várias vagas abertas de emprego, inclusive para São Carlos. Confira as oportunidades:

Analista de Recrutamento e Seleção - Dourado/SP

Auxiliar de Atendimento (PCD) - Dourado/SP

Auxiliar de Canil - Dourado/SP

Conferente de Carga e Descarga - Dourado/SP

Eletricista de Manutenção Industrial - Dourado/SP

Eletricista de Manutenção Industrial - Dourado/SP

Jovem Aprendiz - Banco de Talentos | Dourado - SP

Líder de Almoxarifado - Dourado/SP

Técnico de Laboratório I - Dourado / SP

Promotor de Merchandising - São Carlos/SP

Vendedor - São Carlos/SP

Para saber mais sobre as vagas e se inscrever, acesse este link.

Sobre a PremierPet



Desde 1995 existimos para tornar a relação das pessoas com seus animais de estimação a mais próxima, prazerosa e longa possível. Somos uma empresa orgulhosamente brasileira, especialista em nutrição de alta qualidade para cães e gatos e pioneira no desenvolvimento de alimentos Super Premium no Brasil.

Para nós, a qualidade de vida do seu pet está em primeiro lugar. Por isso, nossos alimentos são preparados com os mais nobres ingredientes, cuidadosamente selecionados, seguindo rigorosos padrões de qualidade.

Leia Também