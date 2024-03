Prefeitura divulga edital para concurso público para a Guarda Municipal

SIGA O SCA NO

Guarda Municipal momentos antes do início da operação em São Carlos - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (12) o edital com informações para o concurso público para Guarda Municipal; clique aqui e confira.

Serão 53 vagas para guarda municipal de 3ª classe, incluindo três destinadas a PCD e 10 vagas para cota racial. O salário inicial é de R$ 3.102,00, mais benefícios, com carga horária de 200 horas mensais de trabalho.

São requisitos miminos: ensino médio completo, CNH categoria "A e B", possuir altura minima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. A taxa de inscrições é de R$ 64,37.

As inscrições serão realizadas pela internet, através do site www.novorumo.ogr.br, entre os dias 18/3 e vão até 18/4. A prova objetiva será realizada no dia 19/05.

