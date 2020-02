Prefeitura de São Carlos abre processo seletivo simplificado para a contratação de professores

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos comunica a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor I, II, III, áreas de Educação Especial, Educação Física, Matemática e Professor IV, em caráter temporário, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 13.889/06 e alterações posteriores.

As inscrições para o processo seletivo poderão ser feitas nos próximos dias 5 e 6 de fevereiro na Seção de Recrutamento e Seleção de Servidores da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, na rua Episcopal, nº 1.575 – Piso Major José Inácio, no Centro.

A efetivação da inscrição somente ocorrerá mediante entrega pelo candidato, pessoalmente ou por procuração, de cópia dos seguintes documentos: Cédula Oficial de Identidade ou Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Certificado de Reservista ou Passaporte ou Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97); cópia do diploma, certificado de conclusão dos cursos e dos títulos de acordo com o disposto no item 7 – dos critérios para análise dos títulos deste Edital. Não serão aceitas declarações ou qualquer outro documento que não comprovem a conclusão dos Cursos, até a data da efetivação da inscrição.

Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra disponível no www.saocarlos.sp.gov.br no link do Diário Oficial de 4 de fevereiro de 2020. Entre outras condições o candidato deverá ter Idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira ou nacionalidade portuguesa, a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas na legislação federal própria, se estrangeiro precisa estar em situação regular e permanente no território nacional, estar em pleno gozo dos direitos políticos, regularidade com as obrigações militares e eleitorais, possuir habilitação legal para o exercício do emprego, e condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do emprego ou função.

A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). A base de vencimentos dos servidores contratados por prazo determinado deverá ser a mesma dos demais servidores públicos municipais, com os benefícios previstos em Lei. O valor pago pela hora aula é R$ 19,70.

O resultado final preliminar da seleção será divulgado no dia 11/02/2020 por meio de publicação no Diário Oficial do Município (www.saocarlos.sp.gov.br).

O resultado final da seleção será divulgado no dia 13/02/2020 também por meio do Diário Oficial do Município.

