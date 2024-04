Prefeitura de Ibaté abre concurso público para diversas áreas

Prefeitura de Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo, divulgou nesta segunda-feira (15), os editais do concurso público para vários cargos de provimento efetivo, os quais passarão a integrar o quadro de servidores públicos municipais.



O Concurso, para todos os efeitos, terá validade de 02 anos a contar da data da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, constantes da Lei Complementar Municipal n 3.175/2019 e posteriores alterações, serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.



O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, destaca a importância de sempre estar atento à necessidade de melhoria do atendimento aos cidadãos e em manter o equilíbrio das contas públicas. “Mais investimentos em saúde, com a contratação de médicos especialistas, além de preenchimento de vagas em todas as demais áreas é mais um exemplo do cuidado que a gestão tem com nossa gente. São anos de investimento em infraestrutura, mas principalmente na valorização das pessoas ", enfatizou.



Serão disponibilizadas vagas de: Procurador Jurídico, Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Dentista, Médico Anestesista, Médico Cirurgião Geral, Médico do Trabalho, Médico Endocrinologista, Médico Oftalmologista, Médico Psiquiatra (Adulto), Médico Ginecologista/Obstetrícia, Assistente Social, Pedagogo (Área Social), Enfermeiro, Farmacêutico, Maternalista, Eletricista, Leiturista, Técnico em Radiologia, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Gesso Ortopédico, Serviços Gerais Feminino, Serviços Gerais Masculino, Encanador, Coveiro e Pedreiro.

Todas as inscrições deverão ser realizadas através do site da empresa realizadora do concurso, https://portal.recrutamentobrasil.com.br/ , clicar em “+ Mais Detalhes” na área destinada ao Concurso Público da Prefeitura do Município de Ibaté.

Para mais detalhes, os interessados devem acessar o portal da Prefeitura de Ibaté, https://www.ibate.sp.gov.br/ , clicar em “Diário Oficial Eletrônico do

Município de Ibaté”, Edição nº330 de segunda-feira, 15 de abril de 2024, onde consta o edital completo do concurso.

É de responsabilidade exclusiva de cada candidato o acompanhamento integral das etapas do Concurso Público.

