Prefeitura anuncia concurso público para Guarda Municipal

Guardas municipais de São Carlos - Crédito: divulgação

O secretário de Governo, Netto Donato, em nome do prefeito Airton Garcia, anunciou a realização de um novo concurso público para repor o efetivo da Guarda Municipal. O edital será publicado no Diário Oficial do Município na próxima semana. “Por determinação do prefeito Airton Garcia vamos abrir vagas para a Guarda Municipal, por meio de concurso público. Hoje temos 147 agentes e a ideia é aumentar o efetivo para 200 guardas", disse.



Hoje o salário base do Guarda Municipal é de R$ 3.102,00 mais benefícios como Ticket Refeição, Cesta Básica e 60% de adicional de risco de vida.

