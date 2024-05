Prefeitura abre inscrições para curso de informática básica

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) abre hoje inscrições para o curso de Informática Básica.

O curso em parceria com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é totalmente gratuito e as inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de maio na Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº1839, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16:30h. Para realizar a inscrição é preciso ter idade mínima de 14 anos, ensino fundamental completo, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

As aulas vão ser realizadas no CEJA Rua Nove de Julho, nº1194 Centro - sempre as segundas e quintas-feiras, de 03/06 à 05/08 das 18:30h às 21h. Os alunos inscritos recebem certificado de conclusão de curso.

O curso terá carga horária de 48 horas, o objetivo do curso é a inserção na sociedade da comunicação e informação digital, proporcionando vivência e informações do cotidiano, os temas abordados serão: Módulo introdução ao hardware, Prática da Digitação, Mundo Digital, Inteligência Artificial, Reconhecimento do Espaço de Internet, Pacote Office, Criação de Planilhas, entre outros.

