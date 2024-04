PM abre nesta segunda-feira inscrições para concurso público

Abertas inscrições para concurso da PM - Crédito: divulgação

Estarão abertas, a partir desta segunda-feira (1º), as inscrições para 2,7 mil vagas soldados de 2ª classe da Polícia Militar (PM) e devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas até 8 de maio.

Para participar do concurso, o candidato deve ter entre 17 e 30 anos e estar em dia com os certificados eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55m e os homens, de 1,60m. O salário inicial para o cargo é de R$ 4.852,21.

Este é o terceiro edital para soldado de 2ª classe lançado na atual gestão, ou seja, em 15 meses foram abertas 8,1 mil vagas para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo no estado.

Atualmente, a PM possui 4,2 mil soldados de 2ª classe e 650 alunos oficiais em formação. Há ainda 11,6 mil vagas para a PM, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica em andamento, além de outras 2,9 mil oportunidades para a PM autorizadas pelo governo estadual, cujos editais ainda não foram lançados.

As provas de conhecimentos estão previstas para o dia 16 de junho. De acordo com o edital, 51 locais estarão disponíveis para a realização das provas, sendo 37 no estado de São Paulo e 14 em outras regiões do país.

Estado de São Paulo:

Andradina;

Araçatuba;

Araraquara;

Avaré;

Bauru;

Bragança Paulista;

Campinas

Caraguatatuba;

Catanduva;

Cotia;

Dracena;

Franca;

Franco da Rocha;

Guarulhos;

Itapetininga;

Jundiaí;

Marília

Mogi das Cruzes;

Mongaguá;

Osasco;

Ourinhos

Piracicaba;

Pirassununga;

Praia Grande;

Presidente Prudente;

Presidente Venceslau;

Registro;

Ribeirão Preto;

Rio Claro;

São Paulo;

Santos;

São Bernardo do Campo;

São José do Rio Preto;

São José dos Campos;

Sorocaba;

Taubaté;

Votuporanga.

A íntegra do edital está disponível no caderno Executivo, na sessão de Concursos Públicos do Diário Oficial do estado.

