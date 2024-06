Outback oferece 75 vagas de emprego em São Carlos

Outback - Crédito: divulgação

O Outback inaugura uma nova unidade no Shopping Iguatemi São Carlos e abre processo seletivo para preencher 75 vagas de emprego. Há oportunidades para os cargos de atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de delivery. Os (as) interessados (as) podem se inscrever pelo site https://outback.gupy.io/ e preencher uma ficha de inscrição. O processo seletivo acontece no dia 10/06.

Os (as) candidatos (as) devem ter mais de 18 anos e possuir ensino médio/técnico completo, além de ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. O Outback procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Não é necessário ter experiência na área.

A empresa oferece ótima remuneração e benefícios, como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. Durante o processo seletivo, os (as) candidatos passam por inscrição online, dinâmica em grupo e entrevistas. Os funcionários selecionados após essas etapas passam por um treinamento nos restaurantes.

Serviço:

Como participar: a inscrição para o processo seletivo pode ser feita por meio do site https://outback.gupy.io/

Cargos disponíveis: atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de delivery.

Requisitos: pessoas com ensino médio/técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados.

Faixa etária: maiores de 18 anos.

Remuneração: variável de acordo com o cargo exercido e as horas trabalhadas.

Benefícios: vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica (os dois últimos após o período de experiência).

Etapas do processo seletivo e duração: inscrição online, dinâmica e entrevistas.

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 165 restaurantes no Brasil e está presente em 67 cidades, 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin' Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie.

