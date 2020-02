Mercado que deve ser aberto em breve na região do Damha está recebendo currículos

Estação Damha Mall onde vai funcionar o supermercado - Crédito: MARCO AURÉLIO ESPARZ/Creative Commons

O mercado que deve ser aberto em breve na região dos condomínios Damha está recebendo currículos de interessados em trabalhar na unidade.

Os currículos devem ser encaminhados exclusivamente pelo email: andre.araujo@palomax.com.br.

Segundo informações obtidas pelo SCA, o mercado MaxFácil faz parte da rede Palomax que possui seis lojas em Araraquara e Matão.

A unidade do MaxFácil em São Carlos vai ocupar metade do prédio do estação Damha Mall e deve ficar pronto no final de março e começo de abril.

O MaxFácil é um mercado focado em oferecer praticidade e agilidade nas compras diárias, com atendimento de qualidade e produtos sempre fresquinhos.





