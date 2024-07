McDonald's abre vaga para Atendente de Restaurante em São Carlos

SIGA O SCA NO

Mcdonalds - Crédito: divulgação

O McDonald's está com vagas abertas para Atendente de Restaurante em sua unidade do Parque Faber em São Carlos (SP). A vaga oferece carteira assinada (CLT), diversos benefícios e a chance de fazer parte de uma empresa global com um ambiente de trabalho dinâmico e acolhedor.

Responsabilidades:

Atender clientes com agilidade, simpatia e atenção aos detalhes;

Registrar pedidos e receber pagamentos, inclusive no Drive-Tudo;

Preparar sanduíches, McFritas, bebidas e sobremesas com qualidade e higiene;

Operar equipamentos de cozinha e manter a área de trabalho limpa e organizada;

Zelar pela limpeza e higiene do restaurante e seus arredores.

Benefícios:

Plano de saúde e odontológico;

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Gympass;

Seguro de vida;

PPR (Participação nos Lucros).

Como se candidatar:

Interessados em candidatar-se na vaga devem acessar este link.

