LATAM ampliará em 15% a capacidade de manutenção em São Carlos e vai contratar 180 novos profissionais

A LATAM Airlines Brasil ampliará em 15% sua capacidade operacional no Centro de Manutenção (MRO), o maior da América Latina, localizado em São Carlos, com a execução de 21 novos checks adicionais de aeronaves, em 2020.

Com a medida, a empresa - que já ganhou agilidade com o desembaraço aduaneiro do aeroporto no ano passado - espera contratar 180 profissionais ao longo deste ano, entre mecânicos, auxiliares, engenheiro e outras posições de suporte. Antes da ampliação, o MRO realizava cerca de 140 checks anuais.

“Trata-se de um incremento importante na operação do nosso Centro de Manutenção, uma vez que a ampliação dos checks no MRO evitará que esse serviço seja feito em outros centros de manutenção, o que reduzirá o nosso custo global de manutenção e trará ainda mais eficiência para a companhia, uma vez que nosso MRO tem excelente performance de entrega”, destaca Marcos Melchiori, gerente sênior do MRO.

As novas vagas para a ampliação da capacidade de manutenção já estão abertas e podem ser consultadas no site da companhia.

Inovações na manutenção

Recentemente, a LATAM Airlines Brasil iniciou testes com a utilização de um drone para inspeção de aeronaves no MRO em São Carlos, se tornando a primeira companhia aérea da América Latina a utilizar este tipo de tecnologia. A iniciativa é resultado da parceria da LATAM com a Donecle, empresa francesa desenvolvedora do equipamento, firmada em agosto de 2019.

O MRO da LATAM em São Carlos é estratégico para o Grupo LATAM Airlines e vem recebendo inúmeros aportes. Em 2018, a companhia investiu R$ 22 milhões para ampliação e modernização dos hangares do centro de manutenção. O investimento faz parte da estratégia global da empresa para a reconfiguração das cabines de seus aviões até o segundo semestre de 2020.

No Centro de Manutenção, a companhia está realizando a remodelação de mais da metade da frota dos aviões da família Airbus A320, utilizados nas rotas domésticas nos países em que a LATAM atua, proporcionando uma melhor experiência para os clientes. Com a remodelação no MRO, as aeronaves estão recebendo novo estofamento, mais confortável, e tomadas USB em todos os assentos.

